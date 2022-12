TONY NIJE MOGAO ZABORAVITI UKRAJINKU SOFIJU: ‘Ona je privlačna žena’! Odjurio u Lavov da ju vrati, sada planira poništiti vazektomiju

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je Rusija napala Ukrajinu, Velika Britanija je započela s programom u sklopu kojega su mnogi Ukrajinci pronašli dom u domovima Britanaca. Od početka programa, u javnost je izašlo mnogo pozitivnih i negativnih priča o programu, ali nijedna nije tako zaokupila pažnju svjetske javnosti kao ona 30-godišnjeg Tonyja Garnetta, koji je prvo ostavio svoju partnericu i djecu zbog ukrajinske izbjeglice kojoj je pružio privremeni smještaj, da bi zatim prekinuo s 22-godišnjom Ukrajinkom Sofijom Karkadim. Najnovije vijesti govore kako su Tony i Sofia opet zajedno, samo tri mjeseca nakon prekida.

Naime, Tony je odletio u ratom razorenu Ukrajinu kako bi Sofiji dao još jednu priliku nakon što ju je zbog njezinih pijanih, ljubomornih ispada ostavio, prenosi The Sun.

Cijela je priča započela samo 10 dana nakon što je došla u Veliku Britaniju i Tonyev dom u Bradfordu. Njegova tadašnja partnerica Lorna je u razgovoru za The Sun tada rekla kako je Sofia odmah po dolasku počela nositi dekoltirane majice i jače se šminkati da bi privukla Tonyja.





Ostala ‘slomljena srca’

Ipak, ljubavna priča je završila jednako brzo kao što je počela i Sofia je ostala, kako je sama rekla, ‘slomljena srca‘.

Ali izgleda da je rastanak teško pao Tonyju pa se vratio po svoju ljubljenju IT menadžericu i čak upoznao njezinu obitelj u Ukrajini.

“Mislim da ovo može uspjeti. Ona je stvarno privlačna žena i s njom uvijek mogu razgovarati o zanimljivim stvarima. Želim je puno bolje upoznati i ovog puta će stvari ići sporije”, rekao je Garnett za Daily Mail.

Tony, koji je po zanimanju zaštitar, ranije je odbacio svoju novu djevojku nakon što je izjavio da ga je više puta u pijanom stanju zlostavljala. Svađa iz rujna povodom njegova 30. rođendana bila je kap koja je prelila čašu u njihovu odnosu, a tada je čak morala intervenirati i policija. Sofija je tada navodno ‘nekoliko puta zabila nož u zid kuhinje dok je bila u vidno alkoholiziranom stanju‘, naveo je Garnett.

Ljubavnici planiraju vjenčanje

Sofia se nakon toga vratila u Ukrajinu, a Tony je priznao da je sve to bila ‘ogromna pogreška‘. No, par je ipak ostao u kontaktu, a prošlog je tjedna pao i novi susret u Ukrajini.

“Otišao sam u Ukrajinu i vratio je. Tamo nije dobro mjesto za nju. Redovito je nestajala struja i Rusi su ispalili nekoliko projektila na Lavov dok sam bio tamo. Srećom, ukrajinski obrambeni sustavi su ih presreli”, ispričao je Tony dodavši kako se nada da će ih javnost ostaviti na miru.









“Imam debelu kožu, ali nema potrebe da nas tamo neki stranci vrijeđaju na internetu. Nadam se da će nas ljudi pustiti na miru”, rekao je.

‘Jako volim Tonyja’

Dvoje ljubavnika razmišljaju o vjenčanju, a Tony planira pronaći novi posao kako bi si lakše priuštili najam stana. Sofija planira ići na fakultet te se veseli svojoj budućnosti s Tonyjem. Čak su razgovarali o poništenju njegove vazektomije kako bi u budućnosti mogli imati djecu.

“Jako volim Tonyja i voljela bih se udati za njega kad to budemo mogli. Jako mi je nedostajao”, priznala je zaljubljena Ukrajinka i dodala: “Bila sam jako uznemirena kad sam došla ovamo jer sam ostavila svoju obitelj i previše sam pila. Obećala sam mu da više nikada neću taknuti alkohol i od tada ne pijem. Drago mi je što je došao u Ukrajinu da me vrati i to mi je pokazalo da mu je zaista stalo do mene. Nadam se da ćemo Tony i ja zauvijek ostati zajedno. Bilo nam je jako lijepo, ali svađe su sve pokvarile.”