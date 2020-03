TOMASOVIĆ O BEROŠU I IZBORIMA U HDZ-U: ‘Ministar je ekstremno pametan čovjek, a Plenkovićeva pobjeda je neupitna’

Unutarstranačke izbore u HDZ-u za naš je portal prokomentirao doktor Hrvoje Tomasović, jedan od kandidata za potpredsjednika na stranačkim izborima.

”Izbori su bili demokratski, svi su glasali po sistemu jedan čovjek jedan glas, odabir vodstva je želja članstva i tu više nema komentara, niti se tu ima tko što buniti. To je stranka, stranka je rekla i odabrala, a to treba poštivati”, ističe naš sugovornik te napominje da je Kovačeva opcija izgubila s tolikom razlikom da nije upitna ni najmanje pobjeda premijera Plenkovića i njegova tima. HDZ očito želi ostati na poziciji desnog centra, te je to smjer kojega su odabrali na unutarstranačkim izborima.

”Ovdje nije bilo diktature, mi smo se zalgali za demokraciju, a veće demokracije od stranačke nema. Ja sam mogao glasati za koga sam htio”, objašnjava Tomasović koji budućnost odbija predviđati pa stoga ne zna što će rezultati izbora za HDZ donijeti stranci na parlamentarnim izborima.

”Na današnji dan 80 posto članova stranke je reklo da je tim Odvažno za Hrvatsku premijera Plenkovića ono što oni žele”, jasno naglašava doktor Tomasović koji se osvrnuo i na svojeg kolegu, ministra Beroša, kojega smatra najboljim ministrom zdravstva, a to može tvrditi i stoga što ga poznaje, te stoga što je s njime godinama radio. ”On je moj prijatelj, on je izuzetno, ekstremno pametan čovjek. Mi djelimo našu medicinsku mladost, mi danas možemo zahvaljivati Bogu što je on ministar, a ne netko drugi”, objašnjava Tomasović koji koronavirus nije htio komentirati jer kao kirurg s time nije upoznat, no unatoč tome pohvalio je odabir tima za kojega se opredjelio ministar Beroš. ”Moj ministar je toliko pametan da se okružio s najvažnijim ljudima za to, on je stvarno stavio prvu ligu oko sebe Hrvatska nema bolje epidemiologe i infektologe, nije kalkulirao, to su takve medicinske situacije u životu kad se dese takve epidemije u životu”, tvrdi Tomasović objašnjavajući da Beroš to radi odlično te to govori iz pozicije čovjeka koji je s njime djelio ambulantu.