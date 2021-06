TOMAŠEVIĆU ‘KLJUČEVI GRADA’: Ovo su njegovi prvi gradonačelnički potezi! ‘Na kraju ljudi to baš ne cijene, moglo bi ga stajati’

Autor: Daniel Radman

Jelena Pavičić Vukićević seli iz svog ureda, a novi ‘stanar’ postaje Tomislav Tomašević. Nakon dva desetljeća Bandićeve vladavine – što sa SDP-om, što sa svojom strankom – u zagrebačko gradsko poglavarstvo dolaze novi ljudi.

Tek nakon što se obavi formalnost Tomaševića čekaju pravi zadaci, a već se i nazire raspored gradonečelničkih dužnosti. Ma koliko on voli biti čovjek terena, sada mu predstoji uredski posao. U planu i programu stoji mu samo rubrika ‘sastanci’.

Ovaj sastanak s Jelenom Pavičić Vukičević biti će vrlo vjerojatno najlakši i najugodniji dio u predstojećim gradonačelničkim obvezama. Ona nema nikakvih očekivanja, tek će ‘zatvoriti vrata s druge strane’, dok će njegovi preostali sugovornici imati određene zahtjeve.

Čak 27 sastanaka ‘u četiri oka’

Nakon što raspakira svoje stvari, Tomaševićevi prvi gosti biti će predstavnici stranaka koji su ušli u zagrebačku skupštinu. S njima treba dogovoriti detalje konstituirajuće sjednice. Oni bi k Tomaševiću prema prvom planu trebali doći u ponedjeljak. U zagrebačku skupštinu, osim liste “Možemo”, ušli su i koalicija HDZ–HSLS– HSU, BM 365, Domovinski pokret, SDP i MOST.

U ponedjeljak bi pozive trebali dobiti i pročelnici gradskih ureda. S njima bi se također trebao naći ‘jedan na jedan’, a to bi moglo potrajati. Ipak ih je 27. Premda se na prvu činilo da će mu pružati snažan otpor, kako se bliži Tomaševićev dolazak na Trg Stjepana Radića mnogi od njih smekšali su svoje prvotno protivljenje da daju mandate na raspolaganje. Podsjetimo, stvar je njihove dobre volje hoće li ostati na dužnosti. Imaju ugovore (neki čak do 2024.) i zaštitne klauzule pa bi mogli napustiti svoje Urede tek ako im je Tomašević spreman ‘iskeširati’. No, u razgovorima bi se i to moglo riješiti…

Kakav je osjećaj naslijediti ‘šerifa’?

U utorak su na redu čelnici Holdinga, njegova Uprava i Nadzorni odbor, a i tu će vjerojatno biti ‘znojenja’. Situacija u Holdingu daleko je idilične, a Tomašević bi kroz razgovore trebao dobiti bolji uvid u ono što ga čeka. Jasno, pravi uvid dobit će tek kada dođe revizija…

A kako je to kad preuzimate vlast od dugogodišnjeg gradonačelnika kojem su tepali da je “šerif” pokušali smo doznati od Nikole Grmoje. Most je 2013. godine preuzeo vlast u Metkoviću od Stipe Gabrića Jamba, a Grmoja je tada postao zamjenik gradonačelnika.

“Zagreb je ‘država za sebe’ u Hrvatskoj, teško ga je uspoređivati s malim gradom poput Metkovića. Ali, oni što je isto su principi. Potrebno je provesti reviziju financija, vidjeti koja su dugovanja grada, što napraviti. U tom smislu trebat će mu vremena za ispitati situaciju. Ne znam što će odlučiti Tomašević i kakvi su njegovi planovi, ali da bi se mogli povući potezi prvo treba utvrditi stanje. Dakle, steći uvid u to kakvo je stanje s gradskom blagajnom, proračunom, Holdingom i njegovim sastavnicaama”, dodaje.









Kad se uvede transparentnost, teško je vratiti se na staro

U ovom kontekstu spominje se revidiranje ugovora, no to neće doći tako brzo na red.

“To tek treba pravno ispitati, prvo treba utvrditi dugovanja i vidjeti je li poslovanje održivo, gdje je potrebno rezati. Ugovori se mogu revidirati ako je to pravno moguće, no to je pitanje za odvjetnike. Ne možete revidirati nešto pa dovesti grad u još veće probleme.”

Dakle, posve je izvjesno da je pred Tomaševićem i ekipom rovovski posao, a to bi ih za četiri godine moglo i stajati fotelja. Slično se, uostalom, dogodilo Mostu u Metkoviću.

“Što u većim problemima nasljedite grad, naravno da morate više vemena posvetiti njihovom riješavanju. Mi smo gotovo cijeli mandat posvetili tome. Na kraju ljudi to baš i ne cijene, oni gledaju ono što se može napraviti i ne vode računa o tome u kakvom se stanju naslijedili grad. To rješavanje problema svakako će biti izazov za novu zagrebačku vlast, o tome će ovisti koliko će uopće ići u smjeru razvijanja samog grada i projekata koje su obećavali i najavljivi.”









Ipak, napominje Grmoja, u odnosu na 2013., kad je Most preuzmao vlast u Metkoviću, u hrvatskim općinama i gradovima došlo je do značajnog napretka.

“Sve više se u javnosti priča o transparentnosti i transparentnom trošenju javnom novca. Bez obzira što smo mi u Gradu bili jedan mandat, nakon nas se nije vratilo ponašanje kakvo je bilo u vrijeme našeg prethodnika – iako mi s mnogo toga danas nismo zadovoljni, stvari se ipak nisu vratile na staro. Kad jednom postavite standarde, onda je jako teško ići predaleko. To je ono što je pozitivno, veseli me što mnogi načelnici idu u smjeru otvaranja proračuna i proračunskih stavki, transparentnog trošenja javnog novca i time postavljaju standarde ne samo za svoju lokalnu zajednicu, nego i za cijelu Hrvatsku”, zaključuje Grmoja.