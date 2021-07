TOMAŠEVIĆIH MJESEC DANA: ‘Čisti se koruptivna hobotnica, no neshvatljivo je da su napravili takav gaf. Evo zašto trebaju dobro paziti na SDP!’

Prošlo je mjesec dana od kada je Tomislav Tomašević preuzeo upravljanje Zagrebom.

Mandat mu je zaista krenuo turbulentno, počelo je salvom kritika zbog imenovanja dijela Uprave Holdinga bez natječaja.

Tek što se od toga oporavio, PNUSKOK je u koordinaciji s Uskokom na području Zagreba uhitio više osoba zbog sumnji na gospodarski kriminal povezan s Gradskim stambeno-​komunalno gospodarstvom (GSKG), tvrtkom za upravljanjem stambenim objektima u vlasništvu Zagrebačkoga holdinga.

Tijekom akcije uhićene su četiri osobe, a među njima i šef Dispečerskog centra za hitne popravke u Sektoru tehničkih poslova pri GSKG-u te tri vlasnika građevinskih firmi. Nedugo nakon što je i ta vijest sišla s naslovnica, krenuo je novi val, odnosno dva nova vala uhićenja u Zagrebu. USKOK i policija su zadnji dan lipnja proveli akciju, a među poznatim imenima uhićenih bilo je ono glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića te bivše ministrice zdravstva Ane Stavljenić-Rukavine, dugogodišnje bliske suradnice pokojnog zagrebačkog gradonačelnika. Tada su uhićeni i Bandićev vozač Zdravko Krajina, Denis Mohenski, poznat kao ‘kralj Adventa’, službenica Gradskog ureda za prostorno uređenje Jelena Čeklić, još jedan bivši Bandićev vozač Vladimir Džaja te pročelnica stručne službe gradonačelnika Andrea Šulentić. Idućeg dana, u četvrtak, uhićeno je osam poduzetnika i dva zaposlenika Grada Zagreba.

‘Nije ugodno kad ti u gradsku upravu dolazi policija, ali to mu može pomoći’

Kako je Tomašević sam rekao, ‘ne da nisu imali 100 dana, nego nisu imali ni 100 minuta poštede’.

Politički analitičar Tomislav Stipić kaže, teško je govoriti o uspješnosti ili neuspješnosti nečijeg mandata nakon samo mjesec dana.

“Mislim da je najvažniji detalj u Tomaševićevih prvih 30 dana to što je konačno profunkcionirala pravna država u djelovanju protiv Bandićeve kriminalne hobotnice. Nije ugodno kad ti u gradsku upravu ulazi policija i USKOK, ali ironično, upravo ta situacija može pomoći Tomaševiću da reorganizira gradsku upravu onako kako on želi. Naime, zbog zakonskih ograničenja u radnom zakonodavstvu prilično je teško ljudima davati otkaze, ali postupanje institucija doprinosi tome da neki od njih budu otpušteni ili završe u pritvoru. U tom kontekstu Tomaševiću je otvoren prostor da posloži upravu po onome što je obećavao u kampanji”, ocjenjuje Stipić.

Dodaje, gradonačelnikova pozitivna odlika je njegova mirnoća i ozbiljnost u pristupu. “On ne podliježe trijumfalističkom raspoloženju kakav je bio primjetan kod nekih njegovih kolega iz Možemo!”.









‘Narušeno je povjerenje u obećanja iz kampanje’

Kao negativne aspekte ističe imenovanje dijela Uprave i Nadzornog odbora bez natječaja.

“Narušeno je povjerenje u obećanja iz kampanje, ti potezi nisu bili adekvatno komunicirani. Primjerice, Možemo! je imalo vrlo dobru komunikaciju u kampanji pa mi je neshvatljivo da su u prvim danima vlasti napravili takav gaf. To samo pokazuje koliko je bitno imati kvalitetno komuniciranje s javnosti ne samo prije izbora, nego i poslije, pogotovo kada se obnaša vlast”.

Napominje, Tomaševiću na ruku ide podrška medija koji je često bio nekritički, no tu leži zamka.

“Ne bi se trebao uljuljkati u položaj ljubimca medija i javnosti jer doći će i teški trenuci u kojima će se stvari okrenuti. On sada ima priliku postaviti upravljanje Zagrebom na jedne zdrave noge, bez lopovluka, korupcije i rodijačkih veza i ponuditi razvojne projekte jer sama optimizacija gradske uprave neće povisiti prihode. Tu razvojnu komponentu još nismo vidjeli niti čuli na koji način nova vlast misli podići konkurentnost, gospodarski razvoj i rast poduzetništva. Bez toga korupcijom devastirani Zagreb ne može uhvatiti korak s europskim gradovima”.









SDP se mora otimati zagrljaju ekipe iz Možemo!

Kao potencijalan set problema Stipić vidi i odnose s SDP-om koji sada mora tražiti svoje mjesto pod suncem jer je koalicijom s Možemo! sam sebi uzeo prostor za snaženje organizacije koja mu je potrebna za sljedeće parlamentarne izbore.

“Očekujem ne baš idilične odnose jer se SDP mora otimati zagrljaju ekipe iz Možemo! u kojega je svojevoljno ušao, a Možemo! pak želi stisnuti SDP što jače kako bi postupno izdahnuo, ali opet ne prejako da se ne ugrozi većina u Skupštini. To će biti jedan prilično ambivalentan odnos kojemu će ritam udarati anketni rat na ljevici. Odnos dvije stranke ljevice u zagrebačkoj vlasti u stvarnosti će postati utrka do sljedećih parlamentarnih izbora u kojoj će i Možemo! i SDP željeti stići prvi jer će o tome ovisiti tko će biti u boljoj poziciji dati premijera. Medijska topnička pretpaljba već targetira Sandru Benčić kao buduću premijerku, no čini mi se da se Peđa Grbin neće tako lako predati”, zaključuje Stipić.