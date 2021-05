‘TOMAŠEVIĆEVA POBJEDA JE VELIKA ŠANSA, ALI I PROKLETSTVO’! Analitičar otkriva ima li Škoro šanse za pobjedu: ‘Da je živ, Bandić bi dobio manje glasova od svoje zamjenice’!

Autor: Valneo Kosić

Iza nas je prvi krug dramatičnih lokalnih izbora 2021. godine u kojoj je pobjednik večeri svakako Tomislav Tomašević koji u utrci za gradonačelnika grada Zagreba osvojio oko 45 posto glasova.

Ipak, to nije dovoljno za pobjedu u prvom krugu, pa će se u drugom krugu naći prsa o prsa s Miroslavom Škorom iz Domovinskog pokreta koji je osvojio nešto malo preko 12 posto glasova.

O tome kakva je budućnost platforme Možemo, SDP-a, koliko bi Bandić osvojio glasova da je živ te o tome tko može biti zadovoljan, a tko ne za Dnevno je govorio politički analitičar Davor Gjenero.

Od svih utrka na lokalnim izborima, ona za gradonačelnika Zagreba bila je najnapetija, a visok rezultat Tomislava Tomaševića čini ga pobjednikom ovih izbora. Iako je SDP gubitnik, Gjenero smatra kako će oni formirati koaliciju u Skupštini

“Možemo i SDP idu u koaliciju”

“Možemo će sigurno imati većinu u skupštini i jasno je da je tih oko 45 posto nenadoknadivo u odnosu na nekakvih 12 posto Miroslava Škore. Tih Tomaševićevih 45 posto biti će ojačano sa gotovo 8 posto SDP ovih glasova. S druge strane, vrlo je jasno da će HDZ-ovci vjerojatno apstinirati u drugom krugu i sigurno neće glasati za Škoru. Naravno, to neće biti potpuno jednako biračko tijelo jer će mnogi koji su glasali za Možemo i SDP biti demotivirani da još jedanput izlaze na izbore, ali niti glasači s druge strane neće imati snažan motiv s obzirom na veliku razliku”, govori nam Gjenero.

Iako je Jelena Pavičić-Vukičević prva konkurirala za drugi krug s Tomaševićem, Gjenero smatra kako odnosi snaga ne bi bili ništa drugačiji da je u tome uspjela. “Ni ona, ni Škoro nemaju nikakve šanse protiv Tomaševića”, rekao je Gjenero.

“Matematički nitko nema šanse protiv Tomaševića”

“Mislio sam da dinamika može biti drugačija, međutim odnosi bi bili drugačiji da je Tomašević na 40 posto ili manje, a da protukandidat ulazi sa nekih 20 posto. To bi svejedno bila velika razlika, ali Škoro nema ionako nikakve šanse jer on ne može dobiti HDZ-ove birače, a Pavičić Vukičević koja može okupiti sve i dalje ne bi imala bazen iz kojeg bi mogla preokrenuti rezultat. Matematički niti jedan niti drugi nemaju šanse. Pavičić-Vukičević bi imala bolji rezultat, ali daleko je to od nekog natjecateljskog rezultata”, smatra Gjenero.

“Zeleni su najbrže rastuća politička opcija u Europi”

Najveći pobjednik ovih izbora je svakako Tomašević koji se profilirao kao ključan politički igrač u Zagrebu i koji dobiva koji dobiva gradonačelničke izbore, a donedavno je ipak bio relativno marginalan politički akter. Možemo zauzima sada polako poziciju Hrvatske stranke zelenih što je unutar Europe najbrže rastuća politička opcija. Taj trend u Europi, uz slabljenje socijalne demokracije što se odvija dramatično i u Hrvatskoj pokazuje da nije isključeno da se Možemo počne jače profilirati kao treća politička opcija u državi, što već sada i jesu. Polako počinju zauzimati politički prostor koji zauzima zeleni u njemačkoj ili Austriji. Međutim, zanimljivo je promatrati dosege zelenih opcija na Zapadu. Vidjet ćete onda da su se Zeleni sjajno snašli u upravljanju Bečkom, ali da su im kapaciteti i organiziranost na nacionalnoj razini – iako sada sudjeluju u vladajućoj koalciji – znatno manji i da je njihova pozicija u izvršnoj vlasti problematična. Ista bi situacija mogla biti i za platformu Možemo. Vidimo da se pojavljuju u nekoliko županija već sada, manje ili više uspješno uglavnom bez nekog velikog rezultata i do neke mjere bi im uspjeh Puljka u Splitu mogao smanjiti politički prostor jer Split je bio grad u kojem su oni mogli jačati. Split je sada sa Puljkom ojačao liberalno-demokratsku, a ne nekakvu zelenu alternativu. Nisu uspjeli u Puli i Dubrovniku gdje su išli s više ambicija. Nisu uspjeli ni u Osijeku iako imaju nekakvog potencijala i tamo”, govori Gjenero, ali napominje kako pobjeda u Zagrebu može sve promijeniti.









“Pobjeda u Zagrebu za njih je šansa, ali i potencijalno prokletstvo”

“Sa uspjehom u Zagrebu se ipak njihovo ishodište mijenja i postaju uvjerljiviji pod uvjetom da u Zagrebu ostvare neki konkretan rezultat i da se pokažu kao politička opcija koja je spremna i upravljati, a ne samo javno zagovarati. Tek treba vidjeti kada se uspostavi gradska vlast u Zagrebu, hoće li biti dorasli tome. Pred njima su zaista velika očekivanja. To što će oni sigurno upravljati Zagrebom, za njih znači velika šansa, ali i potencijalno veliko prokletstvo jer se vrlo brzo mogu mjeriti dosezi i uspjesi te administracije”, rekao je Gjenero.

Na pitanje, jesu li rezultati Jelene Pavičić Vukičević odraz onoga što bi danas dobio Milan Bandić da je živ, Gjenero odgovara kako bi pokojni gradonačelnik dobio manje glasova nego njegova zamjenica.

“Milan Bandić bi dobio znatno manje glasova nego što je dobila ona. Bandić je zapao u svojevrsnu političku izolaciju. Bandić je bio ozloglašen pred kraj svog mandata i on više nije mogao povući niti jedan politički potez, a da se u njemu nije prepoznavala duboka ogrezlost u korupciju. Samo činjenica da je živio u svojevrsnom izdvojenom svijetu je utjecala na to da je razmišljao o novoj kandidaturi. Jelena Pavičić-Vukičević je Bandićevoj stranci donijela preživljavanje koje se činilo potpuno nevjerojatnim. Rezultat naoko nije spektakularan, ali znatno nadilazi ono što bi Milan Bandić mogao ostvariti na ovim izborima. Sjetimo se samo kako je prošao u drugoj izbornoj jedinici koja je nekada bila njegova utvrda prije godinu dana na parlamentarnim izborima. Treba računati da nije Zagreb bio njegova tako snažna utvrda i izračunajte kako bi vjerojatno loše prošao. To što se Jelena Pavičić-Vukičević borila za drugi krug znači da je dovela stranku do toga da zadrži nekakav politički utjecaj u budućoj gradskoj skupštini. Okolnosti joj nisu išle na ruku jer se Možemo pokazalo kao opcija s predobrom kampanjom i organizacijom. Ali, pod određenim okolnostima ta politička stranka koju je ona preuzela u potpunom raspadu u ovom trenutku nije potpuno izgubljena na gradskoj političkoj sceni iako na nacionalnoj razini nemaju nikakve šanse. Ali vidjet ćemo mogu li dočekati idući mandat”, smatra Gjenero.

HDZ je po svemu sudeći osvojio i više od 12 županija koliko su ih osvojili 2017. godine. Oni mogu biti ponovno zadovoljni









“HDZ je prošao dobro na lokalnim izborima”

“Na izborima je relativno dobro prošao HDZ jer su u prednosti ili su već dobili većinu županija u kojima su do sada bili na vlasti. Dvoje kandidata koji su im ušli kao novi u igru, a to su kandidat za Sisačko-moslavačku i kandidatkinja za Požeško-slavonsku su ostvarili izrazito dobar rezultat. U Lici ulaze u drugi krug iako se činilo prije izbora da ih je Milinović ozbiljno ugrozio. Dakle tamo uporište nisu izgubili i uvjerljivo su dobili Osječko-baranjsku, dobivaju grad Osijek. Neizvjesna je situacija u gradu Vukovaru iako Penava ima veliku prednost. Samo, pitanje je li to dovoljno. Ako jest, pitanje je kako će Penava uspostaviti većinu. Ako i uspije formirati vlast, ona neće biti stabilna, a HDZ ima daleko veći koalicijski potencijal. Ojačali su i u županijama u kojima su tradicionalno bili slabi. U Varaždinu ulaze u drugi krug sa Čačićem. Njihov je rezultat i nešto bolji nego što sam mislio da će biti. Gube u sredinama gdje su se profilirali jaki nestranački igrači kao što je to Glina gdje se nametnula zamjenica gradonačelnika Kostanjevića svojim djelovanjem u krizi nakon potresa. Tu se pokazalo kako se neefikansnost u krizi vrlo brzo kažnjava, a nagrađuje uspjeh”, rekao je Gjenero.

SDP je s druge strane doživio veliki poraz u Zagrebu, a atmosfera u njihovom stožeru je bila krajnje loše. Naime, tamo dobar dio večeri nije bilo nikoga, a sve se više govori o tome da je SDP u alarmantnoj krizi.

“Rezultat SDP-a je sramotan”

“SDP je u izrazito teškoj situaciji. U Zagrebu su pali na nekakvih 8 posto što je za stranku koja je godinama dominirala u Zagrebu naprosto sramotno loš rezultat. Taj uspjeh platforme Možemo u slučaju da zaista ostvare dobre rezultate u upravljanju gradom, može imati zaista katastrofalan utjecaj na rejting SDP-a. To je za njih vrlo neugodna situacija. Nemaju nekih iskoraka u osvajanju nekih relevantnih uporišta. Slabe tamo gdje su tradicionalno jaki i gdje obnašaju vlast. Čak ni Rijeka nije završena priča niti je izvjestan konačan rezultat. Filipović je u prednosti, ali pitanje je jeli to dovoljno. Niti sastavljanje većine u Skupštini neće biti jednostavno. Oni su tu bitno oslabljeni”, smatra Gjenero.

Primjećuje i da je IDS koji već godinama dominira u Istri ušao o loš ciklus koji bi trebao zabrinuti vodstvo te stranke.

Novi trendovi u Istri

“IDS je također na svom terenu dobio nekoliko udaraca jer gube uporišta u nekim gradovima i općinama gdje se profiliraju nezavisni kandidati. Na primjer, izgubili su izbore u Buzetu, Fažani i to su procesi nad kojim bi se stranačko vodstvo trebalo zabrinuti jer iz ciklusa u ciklus njihov utjecaj kopni i za ciklus ili dva i njihova bi većina u Istri mogla doći u pitanje”, rekao je Gjenero.

Miro Bulj za Most nadmoćno osvojio Sinj

S druge strane, Most kao također relevantna politička opcija, može biti zadovoljan uspjehom Mire Bulja, ali Gjenero je viđenja da nemaju mnogo razloga za veselje.

“Most može biti relativno zadovoljan uspjehom Mire Bulja, a drugi rezultati im ne idu na ruku. Osvojili su i mjesta u Skupštini Zagreba, ali to im neće mnogo koristiti jer će Skupština imati jasno definiranu većinu. To dakle ne predstavlja nekakav veliki politički kapital”, zaključio je Gjenero.