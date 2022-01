TOMAŠEVIĆEVA DESNA RUKA: Mjera roditelj odgojitelj? Znam da su mnogi razočarani, promjene koje uvodimo su kao kotrljanje kamena po uzbrdici

Autor: Dnevno.hr

Danijela Dolenec, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića otvoreno je govorila o dosadašnjim rezultatima nove gradske uprave.

Kako je rekla, problemi koje su zatekli nisu ih iznenadili, no zorno su se uvjerili koliko se radi o zapuštenom sustavu što se ne može promijeniti preko noći.

Pokušala je sažeti funkcioniranje gradske vlasti u Bandićevoj eri.

“Nije postojala nikakva društvena ili javna odgovornost. Dovoljno je pogledati kako su se vodila gradska poduzeća i postaje očito da je tim sustavom upravljao netko kome uopće nije bilo stalo ni do javnog interesa ni do budućnosti ovoga grada. Gradska poduzeća strahovito su zadužena, kadrovski i operativno neučinkovita, a često nisu u stanju ispunjavati svoje temeljne uloge. U čitavom gradskom sustavu, koji zapošljava ukupno 22.000 do 23.000 zaposlenika, doslovno o svakom radnom mjestu, od čistačice do rukovodećih, odlučivao je bivši gradonačelnik, iz čega je jasno koliko je to bila personalizirana vladavina”, rekla je u intervjuu za Jutarnji list.

Kaže, zadovoljni su onim što su počeli rješavati, no nisu zadovoljni rješavanjem problema izazvanih vanjskim okolnostima, kao što su posljedice potresa i pandemije.

O mjeri roditelj odgojitelj

Dolenec je govorila i o ukidanju mjere roditelj odgojitelj, što je izazvalo prosvjede majki odgojiteljica.

“Znam da su mnogi razočarani. Razumijemo da ljudi ne uzimaju u obzir, niti to moraju, da su promjene koje uvodimo nalik na kotrljanje kamena po uzbrdici. To ide teško, pa usporite, a ponekad vam se kamen uz sav trud ipak otkotrlja dolje”, rekla je i na pitanje čija je ukidanje ideja, rekla:

“To je odluka koja dobro pokazuje kako razumijemo demografsku i socijalnu politiku i što je uloga Grada. Grad može pomagati obiteljima ili poticati na zasnivanje obitelji prije svega poboljšanjem usluga, a ne novčanim transferima. Mjere novčanih transfera čine korisnike ovisnima o vlasti, to je osnova klijentelizma. Umjesto toga, trebamo osigurati dostupne javne usluge skrbi za djecu, ali i za stare i bolesne, jer briga o njima uglavnom pada na žene. Sada smo pri kraju izrade upitnika koji će ići korisnicima mjere. Znamo da se u 90 posto radi o ženama, ali želimo prikupiti podatke o njihovim socijalnim profilima i o radnim karijerama, koliko imaju staža, u kojim zanimanjima, jer smo otvoreni, prema potrebama osmisliti jednokratne aktivnosti kojima bismo korisnicama olakšali izlazak iz mjere”.









Strategija za iduće parlamentarne izbore

Kakva će biti strategija Možemo! za parlamentarne izbore 2024. godine?

Dolenec kaže, prerano je za to i zasad trebaju ispunjavati ono što su obećali, ne dopuštati kupiti se ili ucijeniti i principijelno izvršavati ono što su u programu obećali.

“Budemo li tako radili, vjerujem da ćemo zaslužiti povjerenje građana na izborima 2024., predsjedničkim, europskim i parlamentarnim”, zaključuje.