Tomašević uspio iznenaditi Holjevca: ‘Ovo je najveće moguće poniženje za žene’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Novi prostor: Remetinec ili Vrapče

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izvijestio je da je Sabor dobio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju svoje zgrade na Trgu sv. Marka oštećene u potresima i potvrdio da će se, dok se zgrada bude obnavljala, Sabor morati preseliti. “Tražimo minimalno sedam tisuća kvadrata, prostor s dvoranom za plenarnu sjednicu, na stotine soba, manjih dvorana za sastanke”, rekao je.





Prva lokacija koja mi ovako ad hoc pada na pamet je Remetinec. Kvadratura je odgovarajuća, a ima i stotine malih sobica, od dva tri kvadrata, idealnih za kontempliranje. Plenarne sjednice mogu se održavati u zatvorskom dvorištu ili kantini. Veliki plus te lokacije je što ih ondje ionako čeka velik broj bivših kolega, zastupnika i ministara.

Nekima bi možda više pristajala lokacija u Vrapču, koje kvadraturom i brojem soba također odgovara, a u sastavu Sabora ima i onih kojima bi vjerojatno najviše odgovarala šuma. Brezovica ili nešto slično. No možda bi najbolje bilo da ih pošaljemo na kolektivni godišnji dok radovi ne završe. Ako je moguće, neplaćeni. Ne vjerujem da bi se na funkcioniranju javnih službi i države osjetilo da ih nema, zapravo bi vjerojatno brojne stvari i službe funkcionirale i bolje prepuštene same sebi. A ako baš ništa ne nađu, uvijek ih je moguće poslati u inozemstvo. U Švicarsku ili neku zemlju gdje nema korupcije. Samo, vjerojatno bi nam ih odande brzo vratili.

Zabava traje: Tomaševićev čarobni grah

Tomašević i dalje nastavlja zabavljati Zagrepčane, bar s njim nikad nije dosadno. Nakon što je plaćao uškopljene komarce po 4 eura komad, sad je odlučio nabaviti 8000 sadnica po cijeni od oko 3,7 milijuna eura. Oko 460 eura svaka. Lijepo da sadi stabla po javnim površinama, iako bi se dosta postiglo i kažnjavanjem onih koji bez razloga posijeku stablo u svom vrtu, kako je to drugdje.

Nije jasno zašto ta stabla koštaju jedno 30 puta više od uobičajenog. Tim više što se nabavljaju bez natječaja, od gradske firme, Zrinjevca. Navodno cijena uključuje i rad. Očito su Nepalci jako poskupjeli. A možda su to neke specijalne sadnice koje ne treba zalijevati kad nema kiše, dohranjivati niti orezivati. A lišće ne pada na zemlju i ne treba ga skupljati nego se samo reciklira.

No u borbi protiv klimatskih promjena niti jedna cijena nije previsoka, u pitanju je, kažu, opstanak čovječanstva. Treba li ponavljati da bi Bandića za to objesili, kao i za one tramvaje iz DDR-a koji neće imati klimu – jer, gle čuda, u natječaju nije bilo navedeno da je trebaju imati. Ali su bili navedeni displeji koje imaju i točne karakteristike kojima su baš ti tramvaji odgovarali, godištem i svime. Naravno, nedajbože posumnjati da bi namještaj bio namješten. Pa nije to Bandić!

A uvodi i program “cvjetnih livada” koje će se manje kositi nego ove dosad. Nije jasno kako misli kositi manje od ovog, to je nemoguće. Još je manje jasno zašto bi tamo gdje se ne kosi samo po sebi raslo cvijeće, a ne korov. Jer, cvjetnjak možda ne treba kositi, ali ga svakako treba održavati i to je svakako više posla od košnje trave. Ali njegovoj woke ekipi život je inače cvjetna livada pa pretpostavimo da će cvijeće rasti samo zato što oni to snažno i strastveno žele.

No, na takve bisere, kao i na to da na fontanama za sve svece nema svetaca – lani je izgovor bio nacionalni dan Alžira, a ove da “to nije u interesu građana Zagreba”, pri čemu si možemosi uzimaju za pravo samovoljno odlučivati što je u čijem interesu – već smo navikli. Ne čudi se nitko ni što će Advent biti skromniji od lanjskog, jer eto baš se tad nešto radi po fasadama, sred zime.









Novo poniženje: Promašaj 1 i promašaj 2

Ali malo iznenađenje su “rodno neutralni obrasci” za gradske zaposlenike, za sredstva u povodu Dana svetog Nikole, gdje su navedeni “roditelj 1″ i “roditelj 2”. Nije jasno smije li se tata upisati prvi, jer onda ispada da je mama drugotna jer je žensko, a nije jasno ni hoće li sredstva dobiti i oni koji jednostavno prekriže “roditelj 1 i 2” i dopišu “mama”, “tata”. Hoće li se to smatrati seksizmom? Sveti Nikola je začudo još sveti Nikola, nije postao sekularni Nikola.

Ovdje moram citirati komentar na to ludilo jedne mlađe zagrebačke arhitektice – da ne ispadne da ja dajem gledište iz ženskog kuta: “Nazivi osoba koja menstruira i roditelj s brojem najveće su moguće poniženje za ženski rod na skali od 1 do 10. Iščitava se jedna zla namjera namjernog ponižavanja i negiranja prava žena da budu ravnopravni dio intelektualne elite, negira se ženski pogled na život i ženska mudrost i spretnost, ženska hrabrost i upornost, pravo na žensku pronicljivost, pravo na žensku seksualnost i ljepotu.

Zakida nas se za ženstveni i majčinski dio društva i kulture. Od žena se odvodi znanost. Brani se pravo žena na ženske gene i kromosome. Negira se čitava znanost i genetika. Uskraćuje se ženama pravo na široki spektar karakteristika ženskog spola i pravo na ženski spol kao takav. Supresira se pravo na ženske osjećaje i osjećaj ženstvenosti. Negira se pravo na izražavanje žena i njihovo deklariranje da se osjećaju kao žene. Vidljiva je namjera da se tjera žene da se srame biti ono što jesu – žene i krajnji cilj može biti da se ustručavaju deklarirati kao žene. Ako je nešto malograđanski, kitsch onda je to to.”









Dodajmo tomu da Dolenec to pravda time da nekoj djeci oba roditelja rade za grad: “Nema drugog razloga”, kaže. Moram priznati da ne mogu dokučiti smisao tog obrazloženja. Ali ja nisam tako mudar kao oni da bih shvatio u čemu je problem. Jer i dosad je bilo tako pa su bili otac i majka.

