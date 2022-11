‘TOMAŠEVIĆ SE SLUŽI PR TRIKOVIMA’! Ozbiljan udarac na gradonačelnika Zagreba, zahtjevaju se odgovori: ‘Odgovornost je samo njegova’

Autor: Dnevno.hr

Igor Peternel, predsjednik Domovinskog pokreta Grada Zagreba, i Slaven Dobrović, predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta u Skupštini Grada Zagreba, održali su konferenciju za medije na temu opetovanih pritužbi stanovnika Novog Zagreba na smrad koji se širi s odlagališta otpada ”Jakuševec”.

”Neugodni mirisi šire se prema Novom Zagrebu. Brojni građani nam javljaju, a vidimo da javljaju i medijima, kako imaju problema s disanjem i kakvoćom zraka, a ono što nas je ponukalo da reagiramo je upravo nevjerojatan istup gradske vlasti, koja se opravdava i kaže da, po njihovim mjernim pokazateljima, dakle po njihovim grafovima, zrak koji građani Novog Zagreba udišu nije štetan po zdravlje”, uvodno je poručio Peternel.

Peternel je rekao kako to pokazuje njihovo potpuno nerazumijevanje života u gradu, jer, smatra, građani koji plaćaju porez imaju pravo disati zrak koji ne smrdi, koji nije neugodan i koji ne zagorčava život, iako možda nije toksičan. Dodao je kako su unaprijed upozoravali da, ako nemate kompostane, a imate povećanu količinu biootpada, jednostavno morate za to imati rješenje.





‘Stanovnicima Novog Zagreba opada kvaliteta života’

”Objašnjenje kako su na farmi u blizini svinje ne drži vodu, jer je tih svinja bilo i prije pa nije toliko smetalo. Možemo prihvatiti da postoji sinergijski efekt, ali u svakom slučaju imate situaciju da građanima i te kako opada kvaliteta života zbog neugodnih mirisa i da po tom pitanju treba nešto poduzeti”, istaknuo je Peternel.

Dobrović je podsjetio kako su građani Zagreba jučer mogli čuti od gradonačelnika određene samohvale u pogledu funkcioniranja novog sustava prikupljanja otpada po odluci koja je krenula prije mjesec i pol dana te da smo čuli statistiku kako je smanjena količina miješanog komunalnog otpada, a povećana količina odvojeno prikupljenog biootpada i plastike.

”Nitko nije to ni dvojio, jasno da ovakva odluka ide u tom smjeru i to je normalna reakcija. Međutim, ono što je problem, a što naš gradonačelnik uporno izbjegava adresirati, a onda i riješiti, je nespremnost gradskog sustava u pogledu kapaciteta za kompostiranje te nepostojanja sortirnice. Naš upravljač gradom je nesposoban. Međutim, to nije ona nezrela ili naivna nesposobnost koja to uviđa, pa se mijenja i uči, nego je to nesposobnost koja onda ide u obmanu i manipulacije. On nama dijeli kompost. Čiji je to kompost i je li on zaslužan za to? U Zagrebu se kompostira već 20-30 godina”, naglasio je Dobrović.

‘Tomašević se služi PR trikovima’

Upozorio je kako je već napregnuti kapacitet kompostiranja u Zagrebu premašen te kako se biorazgradivi otpad olako kvalificira kao nečist te ga se odvozi na Jakuševec. Emisije s Jakuševca su pojačane, rekao je Dobrović i istaknuo kako je neobično to dovoditi u vezu sa svinjogojskim farmama, a koje su, usput rečeno, značajno smanjenog obujma. Dobrović je izjavio da se zagrebački gradonačelnik služi PR-ovskim trikovima ne bi li sa sebe skinuo odgovornost.

”Odgovornost je njegova, on mora osigurati kapacitete kompostiranja i sortiranje. Međutim, to se uopće neće dogoditi, jer ono čim on maše su stari projekti prethodne administracije. Za njihovu realizaciju treba možda tri, četiri, pet godina i oni stoje pet puta više od onoga što Zagrebu treba. Pitanje za gradonačelnika je zašto se ne opredijeli za brzu izgradnju kompostane u Zagrebu, negdje ovdje u blizini. A ako je dijelio kompost da približi kompostiranje građanima, to je u redu, ali nije ga dijelio zbog toga, nego on to pokazuje kao svoj uspjeh”, poručio je.

Dobrović je rekao kako ne zna zbog čega gradonačelnik nije spreman sjesti i vidjeti što je problem, što je rješenje i onda po tome postupiti, nego maše kojekakvim poluinformacijama, dijeli kompost, zamagljuje stvar, a najgore od svega, zaključio je Dobrović, je što Zagreb stagnira u svakom pogledu, a onda, naravno, i u gospodarenju otpadom, a upravo je tu bila prilika za veliko pomicanje naprijed.