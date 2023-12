Tomaševića pitali gdje će sada odlagati otpad: ‘Nigdje’

Autor: Dnevno.hr

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zajedno sa svojim zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom ponovno se obratio javnosti zbog jutrošnje nesreće na odlagalištu smeća Jakuševec.

Podsjetimo, u odronu smeća ozlijeđena su trojica radnika, a jednome su liječnici morali amputirati ruku. Ovo je drugi takav incident nakon što se manja količina smeća odronila 11. studenog, pri čemu nitko nije stradao. Iz Eko-flora, jedne od tvrtki koja upravlja Jakuševcem, poručili su da nisu odgovorni za nesreću.





“Ovo se ne smije događati. Dosad nije bilo nikakvih situacija za postupanje, ali one će doći. Mjerne postaje ne pokazuju da je došlo do prekoračenja plinova. Tražim hitan sastanak s vladom da vidimo kako ovo zatvoriti”, rekao je gradonačelnik Tomašević jutros pri obilasku odlagališta.

Radnik je stabilno, zrak je čist

Svoje obraćanje započeo je izvješćem o stanju ozlijeđenih radnika. Pritom je istaknuo da je razgovarao s obitelji radnika koji je ostao bez ruke te im ponudio svu pomoć.

“Radnik je koliko znamo stabilno, izvan životne opasnosti, čuo sam se s članom obitelji i izrazio sam žaljenje te ponudio svu pomoć gradske uprave ozlijeđenom radniku i obitelji i tu stojimo na raspolaganju. Bolo je više radnika koji su tražili pomoć, o koliko imamo informaciju, svi su lakše ozlijeđeni ili u šoku, pa su pušteni na kućnu njegu”, rekao je Tomašević.

Brojni su se građani danas požalili kako zrak smrdi. No, prva mjerenja su pokazala da nema zagađenja.

“Što se tiče kakvoće zraka, NZJZ Andrija Štampar ima mobilne mjerne postaje i za sve tri kategorije plinova koje uzrokuju neugodan miris su izmjerene ispod razina koje se smatraju opasnima. Radimo mjerenja i NZJZ će svakih nekoliko sati obavještavati javnost. Što se tiče sumprovodika, imamo 0,2 ppm, a dozvoljeno je 7. Nadamo se da će tako i ostati i nadamo se da će se ovaj neugodan miris postupno smanjivati”, tvrdi gradonačelnik.

Nema odlaganja otpada

Miješani komunalni otpad danas neće biti odložen na Jakuševcu. Čeka se, naime, odluka Državnog inspektorata o tome gdje i pod kojim uvjetima će se otpad odlagati, najvjerojatnije od sutra.









“Danas se ne odlaže otpad na odlagalište. Iz Državnog inspektorata imamo informacije da se neće moći odlagati otpad na dijelu kompostane 300 metara dalje, ali će se moći odlagati na dijelu plohe koji nije ugrožen. To su informacije i nadamo se da će odlaganje otpada početi sutra ujutro”, rekao je Tomašević.

Tri bitne teme

Kaže kako je razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom gospodarstva i održivog razvoja Davorom Filipovićem o tome na koji način riješiti gospodarenje otpada u Zagrebu. Kaže kako su tri teme bitne. Jedna je financiranje, druga je lokacija, a treća je Zagrebačka županija koja i dalje želi odlagati sav svoj otpad u Zagrebu.

“Tri su teme s kojima sam razgovarao s premijerom. Jedno je pitanje sufinanciranja, koliko će se iz Europskih fondova moći sufinancirati i koliko iz Fonda za zaštitu okoliša. To je informacija koju čekamo kako bismo mogli pripremiti financiranje preko grada.









Drugo pitanje je lokacija, ona je usvojena 2014. godine u Resniku, ona je potvrđena 2017. i 2018. godine kad je donesen Plan za gospodarenje otpadom. Mi nemamo dvojbi da je Resnik, uz pročistač otpada najbolja lokacija, što nam je bitno za dobivanje financija i da neće biti smanjenja kakvoće života. Lokalni HDZ je spomenuo Resnik u negativnom kontekstu, a ranije su glasali za te lokacije.

Treće pitanje je pitanje Zagrebačke županije. Ranije smo tražili da centar za gospodarenje otpada bude samo za Grad Zagreb. To je razlog zašto se centar 20 godina nije izgradio. To je duga povijest, s različitim raskidima ugovora itd. S obzirom na to da Zagreb mora značajno sufinancirati projekt, ne slažemo se da četvrtina otpada dolazi iz Zagrebačke županije. Ranije je potpisan sporazum da zajedničko postrojenje bude u Zagrebu, a ne u Zagrebačkoj županiji. Tako je došlo do ideje da kompostana bude izgrađena u Novskoj, 100 kilometara dalje”, rekao je Tomašević i nastavio:

Nadstranačko pitanje

“S obzirom na to da se bliže izbori i da su na vlasti različite političke opcije, tražimo da centar za gospodarenje otpadom bude u Zagrebu. Nadam se da je svima u cilju da Jakuševec nakon 20 godina bude zatvoren. No, ne može to nijedna županija napraviti samostalno. Ovo mora biti nadstranačko pitanje u interesu svih građana”, poručio je Tomašević.

“Nigdje se neće odlagati otpad danas, s obzirom na očevid i na odluku Državnog inspektorata. U tom smjeru se kreće komunikacija da od sutra ujutro kreće odlaganje na drugom dijelu odlagališta”, ponovio je gradonačelnik na pitanje medija.

“Mi imamo Nacionalni plan za gospodarenje otpadom koji predviđa da centar za gospodarenje otpadom za Zagreb i Zagrebačku županiju mora biti u Zagrebu. Mi se s time ne slažemo. Potpuno je ne fer i nepravedno da miješani komunalni otpad dolazi u Zagreb, a da ni biootpad nije mogao ići u kompostanu u Zagrebačkoj županiji. Zato je trebala biti izgrađena kompostana u Novskoj, no nova gradonačelnica je raskinula ugovore. Tražimo da kompostana bude u Resniku. To je zatvoreno bioplinsko postrojenje koje postoje u brojnim europskim gradovima. Rađena je studija za centar za gospodarenje otpadom od Španjolaca. Studija je zaključila da to bude termička obrada i u međuvremenu je došlo do promjene pravila financiranja EU, koja takve metode više ne financira”, rekao je Tomašević.

“Htjeli smo na skupštini to potegnuti kao nadstranačko pitanje, ali HDZ je to odbio. Resnik je najbolja lokacija, da idemo mijenjati lokaciju, izgubili bismo još tri godine na studije izvodivosti i zaštite okoliša. To su tri teme koje moramo riješiti, razgovarali smo s Vladom o tome i vrijeme je da Zagreb dođe na red.

Nisam rekao da je Vlada odgovorna za odron. Rekao sam da želim razgovarati o rješenju za zatvaranje Jakuševca. To su ove tri teme bez kojih ne možemo dalje. O tome razgovaram s ministrom pola godine i nemam povratni odgovor”, rekao je gradonačelnik.

Radnici neće prikupljati otpad?

Postoje teze da bi radnici mogli odbiti nastaviti prikupljati otpad. No, Tomašević to nije htio prejudicirati.

“To bih prepustio upravi Holdinga i direktoru Čistoće. Razgovori između uprave i sindikata su nešto u što se ne miješam. Sigurnost radnika mi je na prvo mjesto. Očekivano je od oporbe da traže ostavke. To su tražili i kad je bio štrajk radnika Čistoće. Radije bih da nisam naslijedio grad u kojem pucaju cijevi i urušava se odlagalište. Treba samo malo konstruktivnosti i političke volje po ove tri teme koje sam rekao. Govorimo o investiciji od 300 milijuna eura. Ne možemo to dati, a pitanje je ima li Zagrebačka županija četvrtinu novca da to financira”, rekao je.

Na pitanje je li moguće zatvaranje odlgališta, Tomašević tvrdi da će učiniti sve da se ovo više ne ponovi.

“Vidjet ćemo što će reći nalaz inspekcije. Je li kriv nadzor, jesu li krivi upravitelji odlagališta, a to su privatne tvrtke. To je model koji postoji već 20 godina. Oni tvrde da ne vide kako je došlo do toga. Kažu da rade po svim dozvolama i propisima. Rade po projektu starom 20 godina, kojeg očito treba revidirati. Unajmili smo neovisnog sudskog vještaka da utvrdi zašto je došlo do odrona. Imamo još jedan sastanak s nadzorom i tvrtkom projektantom. Ovo se više ne smije dešavati i kad dobijemo nalaz bit će sankcija na razini grada ili privatnih tvrtki”, zaključio je Tomašević.

Nema puno opcija

Nakon gradonačelnika, javnosti se obratio i direktor Čistoće, Davor Vić, čiju ostavku traži oporba. Gradski oci poručili su da ostavki neće biti dok se ne utvrdi čija je odgovornost za odron.

“Rad koji će se odvijati u narednim danima mora biti siguran za radnike. Zato sad radimo na opcijama kako sigurno odlagati otpad. Nemamo puno opcija jer odlagalište je takvo kakvo je, a dok ne sjednemo za stol i ne vidimo kako ćemo riješiti goruća pitanja moramo naći načine kako dalje odlagati otpad. Nemamo puno opcija”, poručio je za kraj direktor Čistoće, Davor Vić, izrazivši žaljenje zbog nesreće i uputivši podršku ozlijeđenim radnicima.