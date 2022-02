TOMAŠEVIĆ PO PRVI PUT U PRORAČUN STAVIO ENERGETSKO SIROMAŠTVO: ‘Prepucavanje nam neće pomoći, što se tiče Plinare, tražimo rješenja koja nisu u vezi s državom!’

Autor: L.B.

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević sa suradnicima je ispred Centra za zdravlje mladih predstavio web aplikaciju Grada Zagreba ‘Mentalno zdravlje’.

Pritom je održao i redovnu konferenciju za medije.

Upitan za cijenu plina koja je dosegnula neslućene razmjere i dovela do situacije u kojoj je dio poslovnih subjekata dobio i po nekoliko puta veće račune za plin o uobičajnenih, gradonačelnik je rekao kako će se Grad pobrinuti da dječji vrtići, škole i zdravstvene ustanove ne dođu u neodrživu situaciju.

Aplikacija ‘Mentalno zdravlje’

“Jako mi je drago da ovo danas radimo”, rekao je Tomašević na predstavljanju aplikacije ‘Mentalno zdravlje’ te dodao da je ono jako bitno gradskoj vlasti.

“Ono što mogu reći je, da sve što smo rekli da vrijedi i da je dobro, da ćemo takve inicijative nastaviti i unaprijediti. Hvalio sam ovaj projekt i kao zastupnik u Skupštini. Nema tu reklama ni marketinga, nego mladi ljudi preporučuju jedni drugima da dođu ovdje. To je najbolja vrijednost, ovo je jedan sjajan projekt”, rekao je Tomašević.

Gradonačelnik je rekao kako je ova aplikacija jedinstvena u Hrvatskoj.

“Postoji mnogo projekata vezanih za mentalno zdravlje, ali nisu bili objedinjeni i građani nisu znali da postoje”, kaže, pa dodaje kako je zbog pandemije mentalno zdravlje svima narušeno, a da je mladima najteže jer im je uzet dio odrastanja.

Usto, Tomašević je istaknuo i kako Zagreb ima ustanovu kojom bi se voljele pohvaliti i mnoge svjetske metropole – SUVAG.









‘Prepucavanje nam neće pomoći’

Tomašević je izrazio nadu da će Vlada ići s paketom mjera koji će spriječiti rast cijena plina za građane.

“Treba ići s paketima, ne samo mjerama za sve, nego i s paketom koji financijski adresira energetsko siromaštvo. Da se na socijalno najugroženije građane najviše potroši. Ne govorimo samo o plinu, nego i električnoj energiji. I Grad Zagreb će napraviti što može. I u proračun smo, po prvi put, stavili energetsko siromaštvo. Što se tiče povećanja cijena, posebno za dio poslovnih korisnika, to je problem uzrokovan dijelom individualnom odgovornošću uprave, dijelom enormnim rastom cijena koje su svugdje porasle”, govori Tomašević dodajući da je “gradska vlast u kontaktu s Vladom.”

“Prepucavanje nam neće pomoći, treba naći rješenje koje će biti najmanje bolno”, kaže.

‘Grad će pokrivati račune dječjih vrtića, škola i bolnica’

“Pazimo da ne dođe do nikakavih udara, da ne dođe do udara cijene plina i mi pazimo na to. Da, Dom u Nazorovoj je državna ustanova i moramo naći rješenje”, kaže gradonačelnik poručujući da su “alternative vrlo problematične”.









“Grad će pokrivati”, kaže na pitanje o računima za dječje vrtiće, bolnice i škole.

“Što se tiče škola, vrtića, zdravstvenih ustanova, to je naša odgovornost i pazimo da ne dođe do šokova koje neće moći izdržati”, iznio je gradonačelnik.

“Što se tiče Plinare, tražimo rješenja koja nisu u vezi s državom”, kaže Tomašević dodajući da je svima očito da se radilo o “nesavjesnom poslovanju” koje je dovelo do ove situacije.

“Nije problem samo s Gradskom Plinarom i ne može rješenje biti samo na razini jednog poduzeća”, rekao je gradonačelnik dodajući da isti problem imaju i druge lokalne jedinice.

“Svi se možemo složiti da je Pučka kuhinja prioritet. Da u ovakvoj krizi dođe do situacije da Pučka kuhinja ne može funkcionirati, mislim da se stvarno ne bi smjela dogoditi takva situacija u Zagrebu”, zaključio je Tomašević.