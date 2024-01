Tomašević najavio nove troškove, Zagrepčane će ovo koštati milijune: ‘Donijeli smo tešku odluku’

Autor: I.G.

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević održao je redovnu konferenciju za medije.

“Pokrećemo proceduru za raskid ugovora o koncesiji za pročistač otpadnih voda”, rekao je gradonačelnik Tomašević na početku konferencije za novinare otkrio kako će raskid koštati moguće i nekoliko stotina milijuna eura. Ali, sve je to put prema tome da Zagreb riješi problem otpada.

“Isto zemljište gdje se nalazi pročistač je isto zemljište gdje je predviđeno zemljište za centar za gospodarenje otpadom. “To je najpogodnija lokacija za centar za koji je nužno da se izgradi Centar”, rekao je Tomašević.









“To zemljište se nalazi pod koncesijom do prosinca 2028. godine na temelju ugovora potpisanog 2000. godine. “Tamo imamo izgrađen 1. i 2. stupanj pročistača, a Hrvatska se obvezala da će izgraditi i 3. stupanj. Zato je ovo strateški najbitnije zemljište na teritoriju Grda Zagreba”, kaže gradonačelnik.

‘Problem je što je to zemljište pod koncesijom’

“Problem je što je to zemljište pod koncesijom do 2028. godine pa za bilo što što gradimo moramo dobiti dozvolu privatnog koncesionara. Koncesionar je Zagrebačke otpadne vode. ZOV se nalazi u vlasništvu konzorcija kojeg čine WTE Wassertechnik GmbH (48.5%), Westenergie Aqua GmbH (48.5%) te gradsko poduzeće Vodoprivreda Zagreb d.d. (3%).”

“Da bi Grad Zagreb gradio bilo što ovdje mora dobiti suglasnost privatnog koncesionara. Do sada nismo imali primjedbe koncesionara, ali smo nezadovoljni sa suradnjom s koncesionarom koju smo imali za druge projekte koji bi se ovdje mogli raditi vezano uz otpad. Imali smo niz sastanaka i nismo bili zadovoljni. Išli smo vidjeti pod kojim se uvjetima može raskinuti koncesijski ugovor”, kaže gradonačelnik.









“Napravili smo analizu, angažirali smo odvjetničko društvo koje ima iskustva na ovom području, koje su posljedice ukoliko raskinemo ovaj ugovor. Analiza je pokazala ne samo da je raskid moguć nego da postižemo cilj da dolazimo u posjed zemljišta u roku od 6 mjeseci. Danas ću uputiti prijedlog za raskih ugovora na Skupštinu, ako donese odluku onda slijedi rok od 6 mjeseci, nakon kojeg Grad Zagreb dolazi u posjed ovog zemljišta i može dalje realizirati ove projekte oko otpada i vodoopskrbe i odvodnje”, rekao je.

‘Uvjeti EU’

“Treći stupanj je uvjet EU da bismo povukli fondove za ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju. A imamo puno ulaganja. Imamo projekt vijedan 320 milijuna eura koji bi se treba potrošiti u narednih 5 godina. Tu je uračunato i ovih 94 milijuna eura za 3. stupanj pročistača otpadnih voda. Treća korist je da je ova analiza pokazala da ćemo vjerojatno imati i financijske uštede ako dođe do raskida ugovora. Naravno da postoji i trošak raskida i oni misle da bi on trebao koštati manje nego ostajanje u ugovoru do kraja 2028., što znači 420 milijuna eura koje koncesionaru trebamo platiti u te četiri i pol godine na dva načina. Jedan način je kroz ViO i račune koje građani plaćaju kroz vode te kroz gradski proračun. To je oko 80 milijuna eura godišnje.

Trošak bi trebao biti manji nego ostanak u ovom ugovoru, a najbitnije je da dolazimo u posjed ovog zemljišta. Nakon što vjerujem Skupština donese odluku i krene rok od 6 mjeseci preostaje nam da se s koncesionarom dogovorimo oko vještaka koji će pokrenuti postupak te oko iznosa, a ako to ne bude moguće onda slijedi arbitraža. Dodao bih da u ovih 24 godine koliko je koncesija na snazi su dioničari uprihodili više od 250 milijuna eura dividende”, rekao je Tomašević, dodavši kako je raskid koncesije moguć po ugovoru.

“Ovo nije laka odluka, ali birani smo da donosimo teške odluke i odluke u interesu grada Zagreba. Nećemo dozvoliti da nas bilo što ili bilo tko usmjerava na ovom putu”, rekao je Tomašević.

‘Nećemo nikoga čekati’

Oko ove odluke iz Grada Zagreba u utorak su se oglasili i priopćenjem:

Danas će u proceduru za sljedeću sjednicu Gradske skupštine biti upućen prijedlog za raskid koncesijskog ugovora za pročistač otpadnih voda Grada Zagreba. Ugovorom koji je sklopljen 2000. godine između Grada Zagreba i privatne tvrtke Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. (ZOV) predviđa se trajanje koncesije do kraja 2028. godine, no isti će biti raskinut već ove godine.

Naime, jučer predstavljeni plan izgradnje Centra za gospodarenje otpadom (CGO) predviđa izgradnju postrojenja u Resniku na zemljištu koje je pod koncesijom zajedno s pročistačem otpadnih voda. Zbog navedene koncesije, Grad Zagreb bi za bilo kakvu izgradnju postrojenja za otpad ili vodu na lokaciji u Resniku morao tražiti suglasnost koncesionara.

“Grad Zagreb više nikoga neće čekati. Izgradit ćemo CGO u Resniku i zatvoriti Jakuševec. Samo upravljanje pročistačem od strane koncesionara je bilo korektno, ali nismo bili zadovoljni suradnjom s njima oko korištenja tog zemljišta za otpad ili neke druge namjene. Kako bi izbjegli bilo kakvo usporavanje razvoja izgradnje CGO-a, pokrećemo raskid koncesijskog ugovora za pročistač otpadnih voda. Bilo kakvo usporavanje daljnjih procesa oko izgradnje CGO-a jednostavno ne dolazi u obzir”, izjavio je gradonačelnik Tomašević.

Grad Zagreb je angažirao pravne i financijske međunarodne stručnjake kako bi istražio mogućnost raskida ugovora. Prema analizi koju smo naručili, raskid ugovora o koncesiji je ne samo moguć, već donosi tri ključne koristi za Grad Zagreb.

Prvo, Grad Zagreb dolazi u posjed zemljišta nakon 6 mjeseci od raskida ugovora, što omogućuje slobodan pristup zemljištu za izgradnju CGO-a bez daljnje suglasnosti koncesionara.

Drugo, preuzimanjem same tvrtke i pročistača olakšavamo proces izgradnje trećeg stupnja pročistača i prijavu na EU projekt vrijedan oko 320 milijuna eura, kojim ćemo dalje razviti mrežu vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebu. Naime, treći stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda nije moguće financirati iz EU fondova ukoliko pročistačem upravlja privatni koncesionar.

Treće, financijska analiza ukazuje da bi raskid ugovora trebao koštati manje od ostanka u koncesiji. Radi se o iznosu od 420 milijuna eura koji bi Grad Zagreb, kroz proračun i kroz račune za vodu koje građani plaćaju ViO-u, isplatio ZOV-u u idućih 5 godina za upravljanje pročistačem, odnosno do kraja 2028. godine kako je predviđeno dosadašnjim ugovorom.

Nakon odluke Gradske skupštine, slijedi proces preuzimanja građevine pročistača, što će trajati 6 mjeseci. Grad Zagreb će također pokušati dogovoriti zajedničkog stručnjaka i cijenu raskida ugovora sa ZOV-om. Ukoliko se oko toga ne postigne dogovor, slijedi proces arbitraže.

“Za razumijevanje ovog ugovora o koncesiji, u ovom trenutku ZOV je već ostvario znatan financijski povrat od tog ugovora. Dioničari ZOV-a unovčili su više od 250 milijuna eura dividende” rekao je gradonačelnik. “Raskidanje ovako velikog ugovora svakako je odluka koju nismo lako donijeli, ali izabrani smo da donosimo teške odluke koje su u interesu Grada Zagreba, a za koje treba i hrabrosti i odgovornosti”, zaključio je gradonačelnik Tomašević.