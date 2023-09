Tomašević nahvalio Benčić i likujući ‘bacio kost’ HDZ-ovcima: ‘To znači da je se boje’

Autor: Dnevno.hr

U prvoj ovosezonskoj emisiji Nedjeljom u 2, gost Aleksandra Stankovića je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

“Drago mi je su se jučer HDZ-ovci odmah javili, znači da se boje Benčić”, rekao je Tomašević dodavši i kako je nepotkupljiva.

‘Mi smo napravili pomake u gospodarenju otpadom’

“U sljedećem mandatu će to biti sanirano. Ja sam ponosan da me ljude pozivaju na riječ, kažu da sam to obećao. Kad su zadnji put prozivali HDZ jer nije nešto ispunio što je obećao?”, pita Tomašević.

No, Stanković mu je uzvratio da je on to radio i da to novinari rade.

“Mi smo napravili pomake u gospodarenju otpadom. Trenutno se po centru postavlja 150 podzemnih kontejnera. Povećali smo odvajanje otpada i to u roku kojem nikad nitko u Hrvatskoj nije uspio”, rekao je. “Prije se plastika malo odlagala, sad je to naraslo za 60 posto”, rekao je.

‘Nije istina da je smeća još više’

“To nije istina, bilo je i prije problema s plastikom. Fiksna naknada je 45 kuna, prosječni građanin ima 16 odvoza mjesečno, samo Split u Hrvatskoj ima više. Stalno to povećavamo”, rekao je dodavši da se puno češće odvoze plastika i papir nego prije.

“Dolaze nam 4 nova kamiona, 15-ak u iduću godinu dana. Povećavamo kapacitete, a nismo povećali cijenu usluge, usprkos inflaciji. Radimo to zbog ušteda”, rekao jeTomašević.

O travi

“Više sa puta objasnio, mogu još jednom. Ja sam nezadovoljan činjenicom da nismo u kraće vrijeme riješiti posljedice najjače oluje od kad postoje mjerenja. Poginule su dvije osobe, jedna osoba više nego od potresa. Oštećeno je 10.000 stabala. Tada sam rekao da će trebati, pazite na prometnicama je bilo preko 1000 stabala i sve smo osposobili u 24 sata.

Tada sam rekao zbog tolike štete, a što čisti Zrinjevac, da će trebati šest mjeseci da se to sanira. Ali to nije opcija, rekao sam da ćemo se aktivirati privatne firme i da će se do rujna stanje stabilizirati. I sad se stabiliziralo”

“Da se to ne bi više ponovilo, a to se može očekivati zbog klimatskih promjena, zapošljavamo sto novih radnika Zrinjevca. Smeta me i to što je samo polovica zelenih površina u Zagrebu u javnom nasipu. Ni Hrvatske vode nisu pokosile nasipe uz Savu. Sad je to sve rasčiščeno”, rekao je.

O sveučilišnoj bolnici

Na pitanje o sveučilišnoj bolnici, Tomašević je rekao da su se spremni dogovoriti.

“Mi smo spremni dogovoriti se oko prodaje tog zemljišta, spremni smo nagoditi se s državom da se to riješi. Vlada to gradi i ministarstvo zdravstva. Mi smo u objekte Doma zdravlja Centar uložili mnoga sredstva, puno se usluga prebacilo tamo i građani tamo mogu dobiti uslugu”, kaže.

“Uložili smo 40 milijuna eura u mostove, ako bude potres. Sve bolnice su sjeverno od Save”, rekao je.

‘Kad je Bandić toliko izgradio i obnovio?’

Ukidanje prireza dovest će do povećanja poreza na dohodak. “Mi smo napravili suficit brže nego što je itko mislio. Razvojne banke ne mogu vjerovati kad vide rezultate, kako smo mi tako brzo smanjili troškove”, rekao je. Tomašević kaže da jako štede i racionalno troše novac. “Mi ćemo ove godine napraviti veći suficit od planiranog”, rekao je. “Zagreb je kasnio školama platiti prehranu šest mjeseci, sad je to kašnjenje nula”, rekao je.

Pola zaposlenih u Zagrebu ne plaća porez ni prirez radi plaće. Mi govorimo o gornjoj polovici, onih s većim prihodima. Mi nećemo nikome povećati porezno opterećenje kakvo je ono sada. Svi će imati bar nešto veće plaće, nitko neće imati manju ili istu plaću. Mi smo u dvije godine obnovili 14 škola, obnovit ćemo šest novih. Kad je Bandić toliko izgradio i obnovio?”, pita Tomašević. Tomašević kaže kako nisu dizali cijene komunalija.

O porezu na apartmane

“To će stupiti iduće godine. Zakonski limit je 200 eura godišnje po krevetu, potpuno je neopravdano da to bude 40. Vlasnici stana za dugi najam plaćaju pet puta veći porez nego ako se iznajmljuje turistima”, rekao je.

Kaže da uvode red u najam gradskih stanova. “Par s troje odrasle djece, imaju njih dvoje preko 5000 eura mjesto, mjesečno plaćaju 150 eura već 20 godina”, rekao je Tomašević.

“Postoje priuštivo i socijalno stanovanje. Svim socijalno ugroženim neće se povećavati najamnina. Oni s prosječnom plaćom u Zagrebu, povećat će se najamnina, ali mogu ostati. Mi idemo u korist onima koji su u stanu. Mi smo dosta stvari promijenili od prve odluke. I dalje idemo na priuštivo stanovanje, da bude manje nego tržišno”, rekao je.