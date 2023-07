Tomašević je otpisao Grbina zbog Milanovića: SDP-ovci nikako da nađu pouzdanog koalicijskog partnera

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Nezavidna je situacija u kojoj se našao predsjednik SDP-a Peđa Grbin, čija se stranka iz mjeseca u mjesec muči s oporavkom i lošim rejtingom, a osim toga, na njegova pleća pao je proces pregovora s potencijalnim koalicijskim partnerima koji ne ide po planu. Umjesto da kao šef velike političke stranke s izgrađenom infrastrukturom i nacionalnom prepoznatljivošću on bude taj koji će diktirati tempo pregovora, diktira ga ekipa okupljena oko stranke Možemo, iz koje se o potencijalnoj suradnji nisu oglašavali sve dok na svojem Upravnom odboru i Vijeću stranke nisu definirali konkretne planove za izlazak na parlamentarne izbore, na koje će ići samostalno.

To izaziva nervozu među SDP-ovcima jer kažu kako su izvisili iako su se posve prirodno nadali da bi Možemo mogao pristati na suradnju s njihovom strankom koja se praktički bori za opstanak na političkoj sceni.

Neki neformalni razgovori na temu koalicije doista jesu vođeni, ali očito nisu dali nikakav rezultat pa u SDP-u nezadovoljstva ne manjka.





Nema pomaka

Kako kaže naš dobro upućeni sugovornik iz SDP-a, u te neformalne razgovore bio je uključen samo stranački predsjednik Grbin koji je kontaktirao sa Sandrom Benčić i Tomislavom Tomaševićem, koordinatorima suzdržane opcije Možemo. Premda su neformalni susreti održavani, do pravih pregovora zbog kompleksne situacije u objema opcijama nije ni došlo. U Možemo su vrlo jasno željeli definirati izborne liste, ali i ostale koalicijske partnere te ni na kakva iznenađenja nisu htjeli pristati, a nisu željeli ni da ih se poistovjećuje s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, iz čije sjene Grbin nikako da izađe. S druge strane, u SDP-u su strahovali od toga da će cijena koalicije s Možemo biti ogromna i da će im Grbin dati znatno više nego što oni zaista vrijede na političkom tržištu.

To pak znači da su u Partiji strahovali od toga da će njihovi članovi ispasti s lista, a da će se na njih ugurati oni iz Možemo, što ne bi išlo u prilog ovoj nekoć najvećoj oporbenoj stranci. Grbinov je argument za smjer u kojem želi ići bio da će SDP u koaliciji s Možemo osvojiti više mandata, ali i u Možemo i u SDP-u postoji određena skupina onih koji u takav ishod od početka nisu bili sigurni i onih koji su smatrali da bi obje opcije najbolje prošle kada bi na izbore izašle samostalno, a zatim u koaliciju ušle nakon izbora kao što je to bilo u Zagrebu, gdje je koalicija uzdrmana nezadovoljnicima iz SDP-a koje predvodi zastupnik Petek, o čijem izbacivanju iz SDP-a razmišlja šef Grbin. Njemu se ne sviđaju Petekove kritike koje ovaj, što javno, što na svojim profilima na društvenim mrežama, iznosi na račun zagrebačke vlasti. Petek bi, kažu u Partiji, mogao završiti kao njegov kolega Viktor Gotovac, no u SDP-u nisu svi takvim rješenjem zadovoljni te kažu kako će im šutnja o Tomaševićevim propustima u Zagrebu dugoročno donijeti još lošiju reputaciju.

Svi su Grbinovi argumenti s odlukom da Možemo izlazi samostalno na izbore pali u vodu, dobio je bolnu odbijenicu zbog koje dio SDP-ovaca traži njegovo povlačenje s čela stranke i prije izbora jer ni jedan najavljeni cilj nije uspio ostvariti. U jednom dijelu SDP-a govori se kako je Možemo ovom odbijenicom pružio ruku suradnje HDZ-u kojem su učinili veliku uslugu, dok se u drugom dijelu stranke sklonom Grbinu govori kako ne treba odbaciti mogućnost poslijeizborne suradnje, no tada bi situacija mogla biti još složenija, a SDP bi se pak mogao svesti na strančicu koja skuplja mrvice kao i u Zagrebu. U Možemo pak kažu da uče ne tuđim greškama i da nisu željeli među svojim biračima stvoriti dojam satelitske stranke SDP-a zbog kojega je među njihovim članovima vladao najveći otpor prema ovoj suradnji. Optimisti u SDP-u kažu da tek sada imaju priliku pokazati tko su i što su te samostalno izaći na izbore jer bez obzira na kadrovsko osipanje i gašenje nekih podružnica, SDP još može računati na dio transgeneracijskih birača kao i HDZ, dok se Možemo još može rušiti zbog očajnog stanja u Zagrebu.

Strah je sve jači

Ono zbog čega je Grbin posebno favorizirao koaliciju s Možemo jest, sasvim razumljivo, strah od Andreja Plenkovića i njegova HDZ-a. Prema njegovim tezama, sklapanje predizbornog saveza bila im je jedina opcija za dolazak na vlast jer samostalnim izlaskom na izbore ne bi dobili ništa, takva opcija donosi relativnu pobjedu HDZ-u s obzirom na to da naš izborni sustav ide na ruku prvoplasiranim listama. Razgovori o koaliciji, ako do njih uopće dođe i nakon izbora, mogli bi se tako pretvoriti u prilično složenu priču jer u Možemo će i nakon izbora ostati dio onih koji smatraju da se ta stranka treba nastaviti graditi kao nova i samostalna politička opcija bez doticaja s ostalim strankama ljevice.

S ostalim strankama, u slučaju da dogovore koaliciju, ove dvije opcije čini se neće ni imati doticaj, u Možemo za suradnju s Ivicom Puljkom i njegovim Centrom ne žele ni čuti, a sličan stav vlada i u dalmatinskim ograncima SDP-a, no ne i na Pantovčaku pa će Grbin, ako odbije Puljka, za Milanovića morati smisliti neke dovoljno uvjerljive argumente, što neće biti lako i što kod njega već izaziva nervozu jer mu je ponajmanje u interesu da uđe u javne sukobe s predsjednikom Republike koji žrtve svojih obračuna secira do tančina.