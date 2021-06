TOMAŠEVIĆ I PLENKOVIĆ U ČETIRI OKA! Analitičar otkriva: ‘Tomašević će paziti kako se ponaša prema njemu! Trebaju jedan drugog!’

Autor: Valneo Kosić

Danas će se u Banskim dvorima po prvi put četiri oka susresti novi gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i premijer Andrej Plenković.

Tema ovog bilateralnog sastanaka trebala bi biti napose obnova Zagreba koje gotovo potpuno zapela. Trebalo bi tu biti riječi i o drugim projektima Grada i Države. Premijer države i gradonačelnik glavnog grada morati će usko surađivati. Zagreb je u problemima, pa je očekivao pitati se kakav odnos građani mogu očekivati.

Andrej Plenković je nakon pobjede Zorana Milanovića najavio kako će to biti tvrda kohabitacija što se na kraju unatoč svim trendovima pokazalo i točnim. Hoće li to biti tako i u slučaju Tomislava Tomaševića i Andreja Plenkovića, pitali smo političkog analitičara Tomislava Stipića.

Ništa od tvrde kohabitacije

Novopečeni gradonačelnik je u Saboru znao biti vrlo oštar prema premijeru Plenkoviću, ali Stipić smatra kako će se sada obojica morati suzdržati i da neće biti tvrde kohabitacije. Jedan drugog trebaju, kaže Stipić.

“Neće iz razloga što je Plenkoviću draže da je na vlasti netko tko nije SDP ili ne daj Bože Škoro. On je svjestan da je puno lakše surađivati sa jednom novom opcijom bez obzira što nisu iz istog političkog spektra. Mislim da je dovoljno samouvjeren da ga Možemo! ne može ugroziti na nacionalnoj razini i zbog toga će htjeti pokazati javnosti da je sposoban surađivati s nekime tko nije njegovog svjetonazora. Zato mislim da će ta suradnja biti puno bolja nego što itko očekuje”, smatra Stipić.

Pritisak na Tomaševića

Iako mu neće podmetati klipove, Plenković ima asa u rukavu s kojim bi mogao pripitomiti Možemo ukoliko postanu preopasni po HDZ.

“U hrvatskoj politici malo tko dugoročno planira. Možemo! je prva politička opcija koja je imala jasan cilj još prije deset godina kada su ih skupljali sa uličnih demonstracija. Oni su već tada imali cilj da uđu u politiku i to sam već nazvao kartelom raznih civilnih udruga koje su svoje djelovanje temeljile na parapolitičkoj razini, a sada i na političkoj. Čini mi se da Plenković trenutno nema luksuz dugoročnog planiranja jer mora gasiti niz požara u svojoj stranci koji su nastali nakon slabijeg rezultata na izborima od onoga što su očekivali. Mislim da je Plenkoviću jasno da ima poluge koje će iskoristiti kako bi usporio platformu Možemo! ukoliko će to biti potrebno. Isto tako je svjestan toga da je Zagreb u velikim problemima i on će prividom dobre suradnje njih ipak pustiti da se koprcaju u tim problemima. Vjerojatno kao i polovica hrvatske javnosti, i Plenković vidi i smatra da Možemo! nema kadrovskih kapaciteta za rješavanje nagomilanih problema i to će sve više dolaziti do izražaja kako vrijeme bude odmicalo. U tom smislu, Plenković neće podmetati klipove niti će se s njima sukobljavati. Čekat će da se to sve ispuše samo od sebe”, rekao je Stipić.

Plenkoviću je još uvijek najveći problem SDP

"Ukoliko situacija bude obrnuta i situacija bude bolja po Možemo! , što mislim da je vrlo neizgledno, onda se može očekivati jači napad Plenkovića na Možemo!. Naravno, o tome će ovisiti stanje u samom SDP-u. Bude li SDP na valu nezadovoljstva sa Možemo ponovno počeo rasti, u tom će se slučaju Plenković sa Možemo orijentirati na SDP. Unatoč velikoj pobjedi Možemo! u Zagrebu, u vladajućoj stranci su svjesni da im je i dalje najveći konkurent SDP bez obzira na to u kakvom je trenutno SDP stanju. Vjerojatno će u takvom stanju biti još godinu-dvije sigurno", smatra Stipić.









Peglanje imidža

“Možemo je dobilo Zagreb! i Pazin, ali nigdje drugdje nisu baš prisutni. Zbog toga je Plenković za sada spokojan. S obzirom na to da mu je javnost već prišila epitet medijskog siledžije, mislim da mu je jako bitno da vrati uglađeni briselski imidž koji je imao. Mislim da će to testirati u odnosu s platformom Možemo!”, rekao je Stipić.

Premijer u paradoksalnoj situaciji

“Neće im sigurno odmagati. To je jedna paradoksalna situacija. Ukoliko im odmaže, pomaže SDU-u, a to ne želi. Ako im pomaže, onda odmaže samom sebi jer ih jača na nacionalnoj razini. On će tu morati dobro balansirati, ali mislim da će s Tomaševićem vrlo korektno surađivati za razliku od suradnje s predsjednikom Milanovićem s kojim je u konfliktu na osobnoj razini. Tomašević s Plenkovićem nema nikakv odnos niti zajedničku povijest i utoliko će njihova suradnja biti lakša”, rekao je Stipić.

Tomašević treba premijera, pripazit će kako se odnosi prema njemu

“Iz Plenkovićevog kuta gledanja, to bi mogao biti protokolaran susret. Najveća očekivanja na tom sastanku su od Tomaševića koji bi mogao na sastanak doći i s nekim konkretnijim stvarima od protokolarnog upoznavanja. To neće iznenaditi premijera, on je rijetko kad nespreman. Vidi se da je vrlo upućen i da dnevno potroši barem nekoliko sati na čitanje medija. To dovoljno govori, fokusiran je i prati što se događa. Mislim da će Tomašević najveće težište razgovora staviti na obnovu jer Zagreb tu bez podrške države ne može učiniti ništa. Možda će se on čak pojaviti i s nekim zahtjevima prema vladi u pogledu dinamike same obnove. S obzirom da je Plenković ranije još najavljivao da će iz EU fondova biti doznačena sredstva za Zagreb, vjerujem da bi i oko toga moglo biti razgovora. Tomaševiću ne preostaje ništa drugo nego da surađuje s Plenkovićem jer on ima tu financijsku polugu koju Tomašević nema. O njemu ovisi obnova Zagreba i zato će Tomašević malo više pripaziti prema ophođenju prema premijeru nego što je to bio slučaj u Saboru. Dakle, s jedne strane, Tomašević će morati potrpiti Plenkovića koji će u ovoj situaciji morati razmišljati vrlo pragmatično. On će iz tog odnosa probati izvući najbolje za sebe, a to je da popegla svoj imidž”, zaključuje Stipić.