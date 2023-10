Tomašević financira SM zabavu, ‘orgijat’ će baš na obljetnicu pada Vukovara: ‘Na sveti dan promovira nastranosti’

Autor: I.G.

Saborski zastupnik Hrvatskih suverenista, Marko Milanović Litre, je na svojoj Facebook stranici skrenuo pozornost na fetiš festival koji se treba održati na dan pada Vukovara, a koji je pod potkroviteljstvom Grada Zagreba.

“Sramota u režiji Možemo! u Zagrebu na dan pada Vukovara!

Evo s čim, odnosno s kim, mi Zagrepčani imamo posla. Na obljetnicu pada herojskog grada Vukovara, dan koji bi trebao biti posvećen sjećanju i nacionalnom zajedništvu, vodstvo Grada Zagreb predvođeno radikalnom ideološkom klikom iz Možemo! odabralo je biti pokrovitelj nad događajem koji omalovažuje vrijednosti koje su izgradile naš glavni grad i Hrvatsku.





Udruga „SM-Art Hrvatska“ pod pokroviteljstvom Grada Zagreba organizira fetiš-festival „WIITWD IV“. „SM“ u imenu udruge je po svemu sudeći kratica za Sadomazohizam tj. sado-mazo, a ime festivala također ne smijemo zanemariti. Akronim WIITWD znači „What it is that we do“. Ovaj pojam je sveobuhvatna fraza dizajnirana da obuhvati sve aktivnosti koje velika većina ljudi smatra nastranim. Pojam je toliko širok i nedefiniran da bi mogao uključiti gotovo bilo koju seksualnu aktivnost”, napisao je Milanović Litre.

‘Sve se plaća novcem poreznih obveznika’

Milanović Litre naglašava kako je financiranje ovakvog događaja novcem poreznih obveznika, što smatra duboko neosjetljivim i problematičnim.

“Novcem Zagrepčanki i Zagrepčana sponzorirati događaj koji promovira seksualne nastranosti posjetitelja ovog događaja, pogotovo na tako sveti dan kao što je obljetnica pada Vukovara, pljuska je svakom hrvatskom građaninu koji cijeni temeljne vrijednosti hrvatskog društva i najosnovniju pristojnost. Ne mogu, a da se ne zapitam: Koji su prioriteti i vrijednosti koje zagovara Možemo! u Zagrebu i Hrvatskoj?

Individualne slobode su važne, ali vrijeme i sponzorstvo ovog događaja su duboko neosjetljivi i problematični. Sponzorirati događaj poput ovog na dan koji ima ogroman povijesni i emocionalni značaj za našu naciju, a financira se novcem poreznih obveznika – vašim novcem, novcem onih kojima žrtva Vukovara još uvijek nešto znači – nije samo promašaj, to je očito zanemarivanje vrijednosti i osjećaja koji nas kao narod vežu. To je uvreda svakom hrvatskom građaninu koji sjećanje na Vukovar nosi u srcu”, napisao je.

Kritika se također proširuje na političku platformu Možemo!, kojoj se pripisuje odgovornost za promjene u sustavu vrijednosti u Zagrebu.









“Što sponzoriranje ovakvog događaja govori o nama kao zajednici, kao narodu? Je li ovo Zagreb kakav želimo? Grad koji daje prednost fetiš festivalima na dan sjećanja na jedan od najmračnijih dana u našoj povijesti?

‘Svima je jasno kome se možemo zahvaliti’

A svima nam je jasno kome se možemo zahvaliti za ovakve radikalne promjene sustava vrijednosti? Možemo! je Zagreb pretvorio u grad nepokošene trave, smeća i sustava javnog prijevoza koji može biti školski primjer neučinkovitosti, ali zato nisu zanemarili ideološko i svjetonazorsko nametanje svojih vrijednosti.

Ovo nije samo nekompetentnost; to je izdaja javnog povjerenja, našeg hrvatskog identiteta, naše tradicije, naših vrijednosti. No, Možemovcima apetiti nisu zadovoljeni s onim u što su pretvorili Zagreb. Sandra Benčić, želi po uzoru na vodstvo Zagreba voditi i državu.

Pitam vas: Ako ne mogu voditi grad, kako možemo očekivati da vode cijelu državu? Odgovor je jasan: NeMožemo! Što je previše, previše je. Vrijeme je da vratimo naš grad, da vratimo izvorne hrvatske vrijednosti i osiguramo da ova razina lošeg upravljanja i pogrešno postavljenih prioriteta ne zarazi i državu. Zagreb i Hrvatska zaslužuje bolje”, napisao je Milanović Litre.

Prema javno dostupnim podacima, Udruzi SM-Art Hrvatska za WIITWD Fetiš Festival odobreno je 1.000 eura iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. godinu, i to iz programa Interdisciplinarne i nove umjetničke kulturne prakse. Sam termin održavanja događaja, dakako, nema veze s Gradom.