TODORIĆ SLAŽE SVOJU VLADU! ‘Gazda’ očajnički prijeti Plenkoviću: Svima dobro poznato ime njegov je glavni adut za rušenje HDZ-a

Autor: Iva Međugorac/7dnevo

Ako je već uspio postati najuspješniji hrvatski, ali i regionalni gospodarstvenik, ne bi trebala postojati prepreka ni za njegovo upravljanje Vladom. Nit je to vodilja bivšega gazde Agorkora, posrnulog tajkuna Ivice Todorića, koji je nedavno najavio mogućnost političkog angažmana, otkrivajući da ga zanima premijerska pozicija. Iako će neki reći da je i to svojevrsna Todorićeva osveta premijeru Plenkoviću kojega smatra odgovornim za otimanje svojeg koncerna, upućeni tvrde da Todorić posljednje minimalno dvije godine gradi strategiju za ulazak u politički ring.

Kampanju je izgleda pokrenuo najprije na Facebooku i društvenim mrežama na kojima je proveo anketu, a onda se odlučio angažirati i u medijima, u čemu mu je pomoglo i skandalozno KPMG-ovo vještačenje za Državno odvjetništvo koje je okrenuo u svoju korist. U svojem omiljenom frizerskom salonu “Kod Nene” Todorić je nedavno dao naslutiti da njegova stranka ima radni naziv Hrvatski zaokret. Iako je potvrdio kako u njegovoj vladi neće biti bivši ministar financija Zdravko Marić, koji je i bivši Agrokorov zaposlenik, to ne znači da Todorić u politiku srlja naivno i samostalno. On navodno svoju vladu već ima spremnu.

Realna opcija

Očekivano, na premijerskoj poziciji trebao bi se naći sam Todorić, čija bi desna ruka i u Vladi trebala biti zaboravljena Ljerka Puljić s kojom je stvarao svoj koncern Agrokor u kojem je ona bila starija izvršna potpredsjednica. Puljić bi u Todorićevoj vladi lako mogla voditi resor gospodarstva ili financija. Realna je opcija da Puljić vodi Ministarstvo gospodarstva, a da financije preuzme bivši predsjednik Uprave HPB-a Čedo Maletić, koji je ujedno sedam godina bio viceguverner Hrvatske narodne banke. Uz Ljerku Puljić, kao drugi potpredsjednik Vlade ozbiljno figurira Branko Mikša.





U Todorićevoj vladi lako bi se mogao naći i nekadašnji predsjednik HUP-a Damir Kuštrak koji bi kao inženjer graditeljstva lako mogao preuzeti upravo taj resor. Konzultant i poljoprivredni stručnjak Krešimir Kuterovac u Todorićevoj vladi lako bi se mogao pojaviti kao ministar poljoprivrede, što možda i ne bi bilo loše jer je riječ o nekadašnjem direktoru stočarske proizvodnje u Todorićevu koncernu koji je ujedno bio i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, nakon čega je preuzeo upravljanje Vukom te bio član Uprave Belja i izvršni direktor za poljoprivredu, nakon čega je pokrenuo vlastitu privatnu tvrtku Inagra.

Kada i ako sastavi svoju vladu, na poziciju ministra vanjskih poslova Todorić bi mogao dovesti svojeg nekadašnjeg savjetnika i bivšega diplomata Mirka Galića, a Vitomir Begović mogao bi se naći na čelu Ministarstva socijalne skrbi. Riječ je o nekadašnjem predstojniku Vladina ureda za socijalno partnerstvo koji se svojedobno, na iznenađenje mnogih, pridružio timu bivšega gazde Agrokora Ivice Todorića. Nekadašnja šefica Sindikata trgovine Ana Knežević u Todorićevoj vladi lako bi se mogla naći na poziciji ministrice rada. Nije tajna da je nju Todorić pod svoje skute uzeo u jesen 2010. godine, nakon što je smijenjena s vodeće funkcije u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske zbog podizanja sindikalnog novca, no treba napomenuti i to da njihovo prijateljstvo traje još od 90-ih godina, kada je Todorić krenuo s otkupom dionica Unikonzuma od radnika.

Gužva za sport

U to vrijeme Knežević je kao predsjednica novoosnovanog Sindikata trgovine vodila pregovore o cijeni otkupa i pravima radnika, a poslije se zaposlila u Agrokoru kao voditeljica Sektora za odnose s potrošačima. Todorić je korektne odnose imao i sa stručnjakinjom za tržište rada i bivšom ravnateljicom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Sanjom Crnković Pozaić pa postoji mogućnost da pri popunjavanju pozicije u Ministarstvu rada ipak budu prisutne određene dvojbe. Vrlo je izgledno da bi u Todorićevoj vladi poziciju ministra unutarnjih poslova preuzeo nekadašnji ravnatelj policije Marijan Benko, koji je u Agrokoru bio izvršni direktor za korporativnu sigurnost. Benko se smatra jednim od najiskusnijih hrvatskih kriminalista, a on i Todorić uvijek su imali korektan odnos pun poštovanja. Poziciju ministra pravosuđa Todorić još nije popunio, no u igri su navodno sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić i bivši glavni državni odvjetnik Željko Olujić, ali nije nemoguće da se na čelu tog resora nađe i europarlamentarac Mislav Kolakušić koji je više puta kritizirao premijera Plenkovića tvrdeći da je Todoriću oteo Agrokor.

Nije nemoguće da Todorić poziciju ministrice turizma ponudi Maji Ruth Frenkel koju je s nepunih 30 godina postavio u Upravu svojeg koncerna imenujući je šeficom odjela za financije. Nakon Agrokora Ruth Frenkel radila je i kao zamjenica bivšega ministra gospodarstva Goranka Fižulića, a hrvatskoj javnosti najpoznatija je po projektu “Golf na Srđu” u koji su ona i suprug, imućni izraelski poduzetnik Aaron Frenkel, planirali uložiti 6,5 do osam milijardi kuna. Nije nemoguće da u Todorićevoj vladi poziciju pronađe i Zlatko Canjuga koji bi mogao voditi resor sporta, a osim toga, lako je moguće da se ondje pojavi i Mladen Vedriš jer je s njima Todorić godinama imao odlične odnose.

Sinovi moćnika

Premda je akademik Zvonko Kusić jedan od Plenkovićevih posebnih savjetnika, on je od bivšega gazde Agrokora preuzeo polikliniku Aviva i s njime nikada do kraja nije zahladio odnose pa ne bi bilo čudno da se baš Kusić u Todorićevoj vladi pojavi na poziciji ministra zdravstva. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a kojim je donedavno upravljala Gabrijela Žalac Todorić bi lako mogao prepustiti svojoj iskusnoj kolegici Piruški Canjugi, koja također uživa njegovo veliko povjerenje i s kojom je godinama surađivao dok je ona bila izvršna dopredsjednica Agrokora za poslovanje i poslovni razvoj. Poduzetništvo i obrt u Todorićevoj vladi mogao bi voditi Dinko Crkvenac, inženjer elektrotehnike, računarstva i strojarstva, koji je od 90-ih bio zaposlenik Agrokora. Sin bivšega ministra Mate Crkvenca bio je i direktor Sektora za upravljanje zalihama Konzuma, a ujedno i direktor poslovnog područja logistike i lanca opskrbe Konzuma.

Nije nemoguće da resor obrane Todorić prepusti Ognjenu Krajačiću, koji je od sredine 2009. godine do konca Todorićeve ere upravljao korporacijskim sigurnostima Agrokora. Riječ je o sinu prvog Titova policajca, šefa zloglasne Ozne Ivana Steve Krajačića, koji je devedesetih radio u hrvatskom odjelu Interpola te bio tajnik kabineta ministrima Šimi Lučinu i Ivici Kirinu s kojim je bio sudionik božićnog lova na veprove u kojem je sudjelovao i general Markač, zbog čega je general završio u Haagu, odnosno u haškom pritvoru. Bivšem novinaru i uredniku Varaždinske televizije i HTV-a Ratku Mačeku lako bi mogla pripasti uloga ministra kulture i medija. Nije tajna da je Maček nekadašnji glasnogovornik Sanaderove vlade za kojega se nedavno tvrdilo da stoji iza Todorićevih blogova preko kojih je ovaj žestoko prozivao Vladu premijera Plenkovića. To je Maček demantirao, no priznao je kako je internetsku domenu za blog Todoriću prodao njegov sin Dino Maček, vlasnik tvrtke Equuleus koja se bavi digitalnim operacijama i prodajom domena.









Neugodna pitanja

Godinama je politika mazila Todorića kao poduzetnika, podilazili su mu i predstavnici medija koje je izdašno financirao, a sada Todorić sa svojim ljudima i sam namjerava postati dio toga svijeta, gladan osvete i željan novih priznanja, te nadasve razočaran u niz onih kojima je pomagao, a koji su mu okrenuli leđa. Za razliku od sinova Ante i Ivice koji nisu oduševljeni očevom idejom o ulasku u politiku i koji smatraju da se on prije svega mora fokusirati na svoju obranu i posvetiti sebi, kći Iva svojeg oca podržava u ideji da se politički angažira te mu je u marketinškom smislu spremna dati potporu, a hoće li na koncu i građani podržati Todorića i njegov tim, vidjet ćemo. Nije nemoguće da on kao vrhunski stručnjak za marketing doista unese svojevrsnu pomutnju u zamrlu političku arenu Lijepe Naše, u kojoj se Plenković doima kao jedini ozbiljan i zreo političar.

No istini za volju, što god o Todoriću mislili, valja priznati da Plenković doista do dana današnjeg nije odgovorio na niz neugodnih pitanja koja se odnose na skupinu Borg i slom Agrokora, Todorićeva poslovnog carstva koje je na životu održavalo gospodarstvo cijele regije, u kojoj Todorić vrlo lako može naći financijske podupiratelje za svoju novu, političku karijeru u koju ulazi u poznim godinama i narušena zdravlja.