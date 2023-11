Todorić se sprema protresti Hrvatsku: ‘Bit će ubrzo, Plenković možda neće dočekati izbore’

Autor: I.G.

Nakon potvrde Visokog kaznenog suda da je financijsko vještačenje Ismeta Kamala nezakonit dokaz u slučaju Veliki Agrokor, bivši vlasnik koncerna Ivica Todorić pozvao je medije na izjavu ispred Ciboninog tornja.

Svoje stajalište o odluci suda Todorić će iznijeti danas u 17.15 sati, a izjavu će moći pratiti uživo na portalu Dnevno.





Odluka Visokog kaznenog suda RH dolazi nakon što je optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda krajem ožujka zaključilo da je Kamalovo vještačenje, temelj optužnice za izvlačenje 1.2 milijarde kuna u slučaju Veliki Agrokor, nezakonito. Veliki su to problemi za premijera Andreja Plenkovića čija je Vlada donijela poseban zakon kako bi se moglo intervenirati u Agrokor. Upravo Vladu mnogi smatraju krivom za to što će Hrvatska možda morati Todoriću isplatiti milijarde.

Todorić: Raspolažem strašnim dokumentima

“Sve se pokazalo istinom, na žalost za one koji su pokrenuli ovaj zločinački proces. To im se danas ruši kao kula od karata, a rekao bih da to i nije toliko problem, ali nitko tu nije bio svjestan kolika se tu šteta radi. nevjerojatno je da država koja ima tolike mogućnosti nije razumjela u koju se oni avanturu upuštaju.

Od prvog trenutka sam govorio da ću pobijediti, i arbitražu i sve ostalo. Ne govorim ja to bez veze, ja nisam neozbiljan čovjek. Ja sam mjesecima pričao s najuglednijim svjetskim odvjetničkim agencijama. Kada su vidjeli što sve imam, nisu mogli vjerovati da netko ima tako dobre dokaze.

Ja opet ponavljam, sto posto dobivam arbitražu. To kakve ja imam dokumente, nemoguće je da ne pobijedim. Komunicirali smo s onima koji rade te procese. Čovjeku se zamuti u glavi kada čuje koliki su to iznosi. Strah me je kada pomislim što će se sve dogoditi nakon svega toga”, rekao je Todorić.

‘Doveli su građane u nezgodnu poziciju’

“Mislim da su hrvatske građane i hrvatski budžet doveli u tako nezgodnu poziciju da ćemo u narednom vremenu pred sobom imati veliki izazov. Sada ne želim o tome razmišljati. nisam vjerovao da se tako nešto može dogoditi. U ovoj zgradi mi je potpredsjednica Vlade rekla ‘ti ćeš bez naknade potpisati predaju firme i maknuti se’. Sledio sam se. Ja sam tog trenutka znao da je iza toga Plenković. Zločin su napravili. Došli su u moju firmu i to napravili”, rekao je Todorić.

“Ja sam Rusima trebao privatno predati svoju firmu po zahtjevu Plenkovića. Kada sam bio ucijenjen on je tu svoju bandu organizirao i oni su napisali zakon za sebe. Svi znate kako se to odvelo, da bi danas kompanija bila uništena i da bi država dobila enormne zahtjeve za odštetu. Ja nisam znao što točno mogu dobiti kao odštetu, ali ako sam imao samo milijardu vrijednosti kompanije, kamata za sedam godina je milijardu i pol.

A da ne velim za ostale stvari. Ja ću ovo dobiti, a oni koji se matematikom bave će to izračunati. Da je ovo pravna država, netko bi krivično odgovarao, a diktator Plenković to meće pod tepih. Ja sam ponosan iako su napravili veliku štetu mojoj obitelji, suradnicima, dobavljačima i hrvatskim građanima. To se vidi iz svega ovoga što se danas dešava.









Novinar ga je upitao što ako DORH nastavi s procesom ali bez vještačenja:

“Ne mogu oni to bez vještačenja. Moraju dati novu optužnicu. Ali tu nema sadržaja. oni su mene optužili da sam vlastitu firmu oštetio, što je čista laž. A oni su ukrali milijarde iz INE”, rekao je Todorić.

‘Sve je njih povezao Plenković’

“Moj slučaj se mora na pravni način završiti. Oni sada mogu početi ponovo s lažima kao do sada, ali sada nemaju niti to. Da imaju imalo morala i da žele Hrvatskoj dobro, izašli bi pred građane i dali ostavke. To je jedini pravi put kojim se Hrvatska može mijenjati”, rekao je Todorić.

“Hrvatski građani će platiti. Budžet će platiti. Sve je njih povezao Plenković. Borg grupu”, rekao je.

Na pitanje je li stigao dokument iz Washingtona i piše li dokle je Arbitražni sud išao: “Naravno da imam, ima i država i mi. Dobili smo sve, ali ne smijemo o tome govoriti jer je država zabranila. Oni nisu dali pa ne mogu o tome govoriti, ali je profesionalno napravljeno. RH je nekoliko puta tražila da se ne objavi dokument, a mi smo inzistirali da bude javan proces, ali moramo poštovati odluku suda.”









Odbijene žalbe

Visoki kazneni sud je odbio žalbe državnog odvjetnika i dvoje okrivljenika protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu kojim je odlučeno o prijedlozima za izdvajanje dokaza. Državni odvjetnik je podnio žalbu zbog odluke o izdvajanju izvješća i dopune izvješća neovisnog stručnjaka KPMG Poljska iz spisa kao nezakonitih dokaza, dok su okrivljenici osporavali odluku o odbijanju prijedloga za izdvajanje izvješća neovisnog revizora izvanrednom povjereniku društva Agrokor d.d. za 2016.

Iz Visokog kaznenog suda ističu da je prvostupanjsko rješenje Županijskog suda u Zagrebu bilo pravilno i utemeljeno na zakonu. Tvrdnje optuženika da je vještački nalaz nezakonit bazirane su na činjenici da je društvo KPMG Poljska bilo angažirano za vještačenje, no radilo je samo dio nalaza, dok je ostatak izradio tim KPMG Croatia.

Odvjetnici optuženih su u više navrata tvrdili da je vještački nalaz nezakonit jer su hrvatski vještaci koji su radili za Agrokor u vrijeme izvanredne uprave zamijenili poljske kolege u vještačenju.