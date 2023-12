Todorić pred bankrotom: Kamate su narasle do neba, ovo je udarac koji će skupo platiti

Autor: Dnevno.hr

Zagrebački Opći građanski sud objavio je da je Fina protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića pokrenula jednostavni stečaj odnosno osobni bankrot.

A o čemu se zapravo radi, rekao je i sam Todorić.





Todorićev osobni bankrot pokrenut je zbog neplaćanja režija, navode da nije platio račun za čistoću, komunalne usluge, prekršajnu kaznu i sudske pristojbe. Glavnica duga je 2650 eura, a ukupna dugovanja sa svim kamatama su 8000 eura. I nije riječ o režijama za Kulmerove dvore, javlja RTL.

Nije znao?

U oglasu sud navodi da su pozvali Todorića da prijavi imovinu, ali da on to nije napravio. Po zakonu se onda smatra da i nema imovinu. Dalje, Općinski građanski sud poziva one kojima je Todorić ostao dužan da, ako znaju, prijave njegovu imovinu i dokaze vlasništva kako bi se iz nje mogli naplatiti.

RTL je telefonski kontaktirao Todorića koji je poručio da svoje obveze uredno izvršava.

“Radi se o objektu na Pantovčaku 198 gdje nije plaćen, navodno, odvoz smeća. Ja 12 godina nisam vlasnik toga objekta. Moja supruga je nakon što mi više nismo bili vlasnici tog objekta prijavila to tamo gdje treba. Svoje obaveze izvršavamo prema Gradu i državi uvijek uredno”, izjavio je Todorić.

Podsjećamo, Ivica Todorić bio je alfa i omega Agrokora te jedan od najutjecajnijih gospodarstvenika u državi.

Nakon što je koncern navodno došao do ruba te su pronađene brojne dubioze u poslovanju, država je ušla u tu privatnu kompanije i uz famozni “lex Agrokor” uzela firmu finastiji Todorić i rastavila je na proste faktore.

Danas se Todorić tuži protiv države Hrvatske i, prema najnovijim informacijama, na dobrom je putu da dobije na sudu i u arbitražnom sporu protiv države.

U tom slučaju, milijarde bi došle na naplatu, a porezni obveznici bi ispraznili džepove.