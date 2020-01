TODORIĆ OPTUŽIO PREMIJERA: ‘Dalić je rekla da je svime upravljao Plenković…’

Autor: Dnevno

Optuženik i propali tajkun Ivica Todorić sazvao je konferenciju za medije, a uoči konferencije kazao je kako će “Na tiskovnoj konferenciji govorit ću o novim dokazima očitog kriminala u aferi Agrokor i novim otkrićima o djelovanju grupe Borg”, poručio je Todorić.

“Želim u par riječi kazati što se ustvari događalo s aferom Agrokor. Prije tri godine, počela su određena pisanja oko Agrokora, točnije 16.ožujka. Meni je u ured došla gospođa Dalić i rekla mi da prepišem svoju tvrtku na nekog drugog. Bio sam šokiran, no znao sam da to nije ona, nego da iza toga stoji premijer Plenković, jer ona to ne bi mogla sama”, kazao je Todorić pa nastavio:

“Ja sam nastojao na što mirniji način riješiti tu situaciju. Postupilo se na način na koji se postupilo i povukao sam se. Ja do 16.ožujka nisam imao pojma da bi se to moglo dogoditi. Nisam imao nikakav papir, znate kakav je pritisak bio na mene i na tvrtku. Bio sam siguran da to što mi se dogodilo, da ću dokazati suprotno i da ću pobjediti u aferi Agrokor, jer sam znao istinu, jedini sam učesnik koji je znao istinu, no za tu istinu nisam imao dokaze.”

“Danas ću to predstaviti na najrazumljiviji način. Mi smo dobivali podatke iz različitih izvvora, neke čak i kroz medije. Sve što ću danas iznijeti su dokazi i spisi kojima je baratalo i državno odvjetništvo”, rekao je Todorić.

“Danas sam vam pripremio tri prezentacije na kojima se nalaze dokumenti, a u kojima je uvid u stanje Agrokora. Premijer Plenković i njegovo društvo postavilo je stvar na način da sve počinje s nekim dvadesetdrugim datumom, kada su oformili Borg grupu. Sva je dokumentacija prilagođena tom datumu.

Prvi mail koji smo dobili, s datumom 23.2.2017.godine, gdje je pisano članovima Borg grupe. Moja obitelj i ja smo nekoliko dana prije potpisali kredit za Agrokor. U prvom mailu šaljem se neko stanje Agrokora. U drugom i trećem mailu, šalju se mailovi Martini Dalić i Zdravku Mariću. Prvo je slao samo njima, Mariću je slao na službeni mail ministarstva. U jednom mailu napisano je da Ivica Todorić mora doći u Vladu na sastanak, a druga stvar je da ja moram predati svoju kompaniju dalje. Priča je dalje nevjerojatna. Piše da je u Agrokoru loše stanje te traži od Plenkovića da mene pozove na sastanak u Vladu.”

Todorić je novinarima pokazivao i mailove koje je Borg grupa razmjenjivala.

“Dalić je rekla da je svime upravljao Plenković. Kad se uzme njihova priprema, odluka šta da radi Borg grupa, ja sam pripremio i treću dokumentaciju. Mi imamo osnovane sumnje, imamo mail koji gospođa Dalić piše Borg grupi. Oni su imali raznorazne kombinacije, jedna je bila da Šavorić to preuzme. Dalić govori ključnu riječ : sve se čeka da Plenković kaže tko će biti novi vlasnik Agrokora. Jedino je Plenković znao tko će biti novi vlasnik. Ja sam im nakon toga odbio potpisati i prenijeti firmu kod notara. Oni su onda išli u zakon. Pa je došla nagodba koja je još kompliciranija više protuzakonita. Stranci su dobili konačni udijel 64,20 posto, a domaći koji su imali jednako ili više dobili su 12 posto. Trebalo je biti obrnuto. S ucjenom su me tjerali da prenesem na iste te adrese kompanije. Dvije godine su se mučili da ostvare ono što su htjeli od početka, da ja potpišem i prenesem. I šta su sad na kraju napravili? Jedan veliki dio Agrokora su opljačkali, a Agrokorovu industriju su doveli na koljena, obezglavili. Procesi koje oni danas vode su kriminalni. Nagodba se više ne može provesti kako su je dogovorili. Da se samo postupi po zakonu, Hrvatska bi dobila takav novac da bi cijelu industriju pokrenula”, kazao je Todorić.