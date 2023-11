Todorić ide po sve: ‘Ovo neće biti politički kraj Andreja Plenkovića nego i HDZ-a’

Ovaj je tjedan Visoki kazneni sud potvrdio odluku optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda, a koje je krajem ožujka odlučilo da je financijsko vještačenje Ismeta Kamala, na kojem se temelji optužnica za izvlačenje 1.2 milijarde kuna u slučaju Veliki Agrokor, nezakonit dokaz. Nakon odluke, nije dugo trebalo čekati bivšeg šefa Agrokora Ivicu Todorića da se oglasi.

“Ovo je pobjeda, ne samo moja, nego i mojih suradnika, kolega”, rekao je. Todorić je u izjavi ispred sjedišta nekadašnjeg Agrokora,rekao kako onima koji su “pokrenuli ovaj politički zločinački proces” poručuje da im se cijeli slučaj ruši kao kula od karata.

Napad na Plenkovića

Nevjerojatno mu je, dodao je, da nitko nije shvaćao kakva se šteta radi i nevjerojatno mu je da država “nije razumjela u koju se avanturu upušta” podizanjem optužnice.

“Meni je nevjerojatno da jedna država koja ima velike mogućnosti, da oni nisu razumjeli u koju se oni upuštaju avanturu. I kakvu štetu čine. Ja sam od prvog trenutka kazao da ću pobijediti na svakoj instanci. Ja to ne govorim bezveze, ja nisam neozbiljan čovjek. Ja nisam pravnik, ali sam razgovarao s jako puno pravnika, stranih, koji se čude…

Sve zna Plenković u dlaku što ja imam i koji je zločin napravio.

Mene je sram i strah što će se dogoditi nakon arbitraže, koju ću sigurno dobiti”, zaključio je. Osim te presude, pojavili su se navodi i o gubitku arbitraže između Todorića i Hrvatske. Početkom studenog Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu (ICSID) prihvatio je Todorićevu tužbu protiv Republike Hrvatske oko preuzimanja Agrokora i kako saznajemo od izbora iz vlade, dobrano uzburkao duhove u Banskim dvorima.

A da se nešto veliko događa, prvi smo pisali još ljetos kad nam je izvor otkrio da se poziva ljude u američku ambasadu zbog potresa koji potencijalno dolazi u vidi gubitka arbitraže Plenkovićeve vlasti protiv Todorića.

Arbitraža nad glavom

Valja podsjetiti kako je sve počelo. Nepovjerenje prema hrvatskom pravosuđu Todorić je pokazao podizanjem tužbe u Washingtonu prije dvije godine, što je Državno odvjetništvo pokušalo rastegnuti. Arbitražnim sporom Todorić nastoji dokazati da mu je Agrokor otet.

Proces je to koji bi se, bez obzira na DORH-ove napore u zastupanju države, trebao okončati uskoro, a Todorić, znajući da više nema što izgubiti, sprema završne udarce i ide na sve ili ništa, barem tako tvrde oni koji vrijeme provode s nekoć najmoćnijim hrvatskim gospodarstvenikom koji nikada nije krio popis onih koje smatra odgovornima za svoju agoniju.

I odlazak ministra financija Zdravka Marića mnogi su povezali s potencijalnom, za Hrvatsku negativnom odlukom arbitraže.

Jedna od teorija koje su se pojavile nakon odlaska iz Vlade ministra financija Zdravka Marića je da je on napustio Plenkovićev brod zbog činjenice da je bio jedan od ključnih ljudi u cijelom procesu te bojazni da bi Ivica Todorić stvarno mogao dobiti na sudu protiv Hrvatske.

Financijski stručnjaci iz Todorićevih krugova smatraju da se država uplela u privatno vlasništvo i da je taj način sam po sebi sumnjiv.

“Ako se već htjelo, Agrokor se moglo pustiti da padne, a poslije je Vlada mogla spašavati male dobavljače, što je bilo nužno. Kraš, Frank i veliki bi vjerojatno nastradali, ali za to bi bili krivi njihovi menadžeri koji su se godinama radi provizija ‘kladili’ na Todorića. A sad ako Todorić dobije arbitražu, to je politički kraj ne samo Andreja Plenkovića nego i HDZ-a. Za to su svi znali i svi istaknuti HDZ-ovci o tome su šutjeli”, rekao nam je izvor blizak Todorićevim krugovima.

Opasno se kuha

S druge strane, u HDZ-u smatraju da neće doći do gubitka arbitraže za Hrvatsku, ali da i u tome slučaju imaju rješenja ogromnih problema koji bi uslijedili.

“U tom slučaju, s obzirom na veliku cifru koja se spominje, a to je čak do četiri milijarde eura, za Hrvatsku bi očito rješenje bila nagodba. Ona bi uključivala isplatu u nekom manjem dijelu odmah, a ostala sredstva bi se uplatila za neko vrijeme ili bi se, s obzirom na to da je riječ o čovjeku koji ima veliko upravljačko iskustvo, neki elementi državne imovine – to uključuje javna poduzeća – mogli prenijeti na samog Ivicu Todorića”, rekao nam je upućeni HDZ-ovac.

Danas su nam politički analitičar Zoran Pucarić i Karlo Jurak odgovorili na pitanje može li, nakon svega što je do sada politički preživio, završetak sage oko Agrokora uzdrmati Plenkovića.

“Arbitraža vjerojatno neće značiti da će država morati isplatiti novce, ali će biti ogromna šamarčina premijeru i vladajućima. Jako brzo smo zaboravili priču oko grupe “Borg” u medijima, sada će se to sve vratiti. No, ako se gleda s nekog moralnog aspekta, nema zdravih. Ima samo nepregledanih. Kako je jedan krenuo i zgrnuo bogatstvo, drugi su nastavili, ali negdje treba podvući crtu. Ne znam što će arbitrža riješiti, ali nije obvezujuća pa će se u Vladi praviti grbavi. No, ako zaista bude trebalo nešto isplatiti, politička šteta će biti puno, puno veća”, smatra Pucarić dok Jurak dodaje kako ipak treba pričekati konačan rasplet.

A onaj izvor s početka priče koji je sudjelovao u sastancima u američkom veleposlanstvu nam je otkrio još intrigantnih podataka: “A koliko ja čujem, stvarno je moguće da Ivica Todorić dobije ovaj spor. Zato se sve češće mogu čuti izjave raznih analitičara i političara koji u sve upliću i Vladimira Putina i raznorazne igrače kako bi zamaglili sjećanje javnosti iz vremena kad se donosio ‘lex Agrokor’ te se famozna grupa Borg dogovarala kako će se ući u Todorićev koncern i raščerupati sve što se ondje nalazi”, rekao je izvor.

Na koncu, kako se bliži vrijeme odluke, valja se zapitati koliki bi to bio udarac na hrvatsku ekonomiju koja je i ovako više nego ranjena događanjima posljednjih godina.

Ekonomski stručnjak Damir Novotny ljetos nam je rekao da država ne bi doživjela ekonomski kolaps te bi udarac bio više političke i pravne prirode.

“Što se tiče novca, kod nas novca uvijek ima. Kao što kažu, kod nas novac nikada nije bio problem. Proračun je oko 20 milijardi eura, ovaj udarac bi bio težak oko 4 milijarde”, rekao je Novotny i dodao što se tu uopće može učiniti:

“Država se uvijek može zadužiti. Problem je, dakako, s pravne strane, kako se može rasplesti ta situacija. No, Vlada može prodati imovinu. Prema nekim stručnim procjenama i analizama, država ima imovinu vrijednu 30 do 35 milijardi eura, pravo je pitanje zašto to drži u svojem vlasništvu”, rekao je stručnjak i dotaknuo se i iafere u INA-i.

“Vlada je vlasnik više od 45% dionica INA-e. Te dionice po tržišnim cijenama mogle bi donijeti milijardu i pol eura, a umjesto da Vlada to proda, ona bi uzimala i otkupljivala još. Pravo je pitanje zašto se to radi, osim, kao što smo vidjeli u ovoj aferi, za nečije privatne interese”, smatra Novotny.

Ovaj ekonomist dakle smatra da se rješenje za izgubljenu arbitražu krije u prodaji državne imovine, u državnom zaduženju, no napominje da je upitna sudbina koncerna s obzirom na sve što se događalo.

Ekonomski stručnjak Andrej Grubišić slično nam je odgovorio uoči konačne odluke o arbitraži s MOL-om i rekao da država nema previše alata osim zaduživanja, novih poreza ili onih ekonomski liberalnijih te odricanja od tvrtki u državnom vlasništvu i rasterećenja poduzetništva da bi došlo do ekonomskog rasta i bolje otpornosti na krizne situacije.

Bilo kako bilo, iz HDZ-ovih redova saznajemo da ovih u Banskim dvorima zvone telefoni te da su najbliži suradnici Andreja Plenkovića jako uzrujani.

“Mi previše živimo u nekom PR balonu u kojem premijer samo odmahuje rukom na probleme. Zapravo se nakupilo puno toga. Ide mega izborna godina, a veliki su izazovi pred nama. Ako se neke stvari odigraju loše po nas, poput situacije s Agrokorom, izbori će biti neizvjesni. Koalicijski potencijal nam je i ovako slab, a vidi se to i po sadašnjim reakcijama. Evo, Fokus i liberali nam je okrenuo leđa i otišli su sa Čačićem. Oni su sigurni da HDZ neće biti taj koji će sastavljati sljedeću vladu, nego će to biti netko drugi i zato su već sada objavili svoju predizbornu koaliciju”, zaključio je naš sugovornik.

Čeka nas vrlo vruća politička zima.