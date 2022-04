‘TO UOPĆE NIJE VARANJE DRŽAVE’ Plenkovićev ministar otkrio odakle mu milijuni: Objasnio je zašto mu je supruga prijavljena na minimalac

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina smatra da je njegova supruga zaposlena u skladu sa zakonom te oko njene plaće ne vidi ništa sporno. Tvrdi da to što je prijavljena na minimalac nije varanje države.

“Moja supruga je zaposlena i prijavljena sve u skladu sa zakonskim okvirom, kao i brojni drugi djelatnici u privatnim firmama. Tu ne vidim ništa sporno, uopće nije varanje države”, rekao je Paladina te dodao da je zaposlena na radnom mjestu s uvjetima koji su u skladu sa zakonom.

“Ja sam u velikom dijelu svoje poslovne karijere plaćao iznimno visoke poreze i doprinose i nisam se na to žalio jer je to bilo u skladu sa zakonom. Kažem da je ok plaćati poreze u skladu sa zakonom”, kazao je ministar.

Parcele nije kupio od IGH

Na pitanje o tome kako je došao u vlasništvo više zemljišta u Slavoniji, odgovorio je da se radi o većem broju parcela, koje nisu kupljene od IGH-a, nego da su preuzete na osnovu potraživanja iz obveznica IGH-a koje je stekao na tržištu te putem javne dražbe koja je bila na tržištu.

“Nije ništa ruskog porijekla, isključivo je sve mog hrvatskog porijekla. Sve što sam prijavio u imovinskoj kartici je rezultat mog menadžerskog rada, poduzetničkih pothvata, ulaganja u posljednjih 15 i više godina”, tvrdi Paladino. Naglasio je da je radio u privatnom sektoru te da nikada nije obavljao nikakvu javnu dužnost.

Nije komentirao vrijednost imovine

Na pitanje o njegovom udjelu vlasništva u Kuparima, odgovorio je da se ne radi o postupku prijenosa poslovnih udjela, već o postupku istupanja iz društva. Ustvrdio je da je postupak pokrenut na njegovu inicijativu prije dvije godine te da udio nije prodao jer nema kupca.

Nije želio komentirati vrijednost prijavljene imovine već je kazao da je čitav život radio i puno riskirao što se pokazalo dobrim.