‘TO TREBA SPRIJEČITI SVIM SILAMA’ Sever ozbiljno upozorava, mirovine su u opasnosti? ‘Plenković je otvorio Pandorinu kutiju’

Autor: Zlatko Govedić

U središnjem Dnevniku HTV-a u nedjelju je povodom Međunarodnog praznika rada gostovao predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Krešimir Sever.

Između ostalog, komentirao je i premijerovo prvosvibanjsko obećanje da ćemo od prvog siječnja svi imati veće neto plaće.

“Oko tih odluka nitko se nije konzultirao sa sindikatima, a trebao je. Čačkanje po mirovinskom osiguranju je posebno opasno”, izjavio je Sever.





‘Ljudi nemaju volje’

I ove smo godine mogli vidjeti prosvjede, a naročito je žestoko bilo u Francuskoj u kojoj su se prosvjednici zbog mirovinske reforme sukobili s policijom. U Hrvatskoj pak ni ove godine nije bilo tradicionalne prvosvibanjske povorke. Sever kaže kako su mjesecima prije sindikati provjeravali imaju li ljudi volje izaći. Na kraju su dobili poruku da volje nema jer ljudi više ne vjeruju da se nešto može riješiti.

“Godinama smo izlazili na 1. svibnja, čak su i ogromni prosvjedi bili u više gradova, ali na kraju ispada da taj oblik slavlja kroz prosvjednu povorku koja može imati nekoliko stotina ili tisuća članova nije dobar. Ono što bismo trebali imati je buđenje građana i umirovljenika, zaposlenih i nezaposlenih, studenata i školaraca, članova sindikata i onih koji to nisu da zajednički nastupamo u koloni jer je vrijeme takvo da bi nas trebalo biti na sve strane. Svi smo nezadovoljni, svima je loše. Nikomu u ovoj zemlji i vremenu nije dobro. Ali su ljudi utonuli u beznađe i besperspektivnost”, rekao je sindikalist.

‘Opasno je čačkati po porezu’

Prije svega nekoliko tjedana predsjednik Vlade Andrej Plenković dogorio se s liječnicima oko povećanja plaća. Sever smatra da je premijer tim činom otvorio Pandorinu kutiju.

“Ovo je uvijek bilo jedno sindikalno jedinstvo gdje su sindikati zajedno pregovarali bilo s privatnim, bilo s javnim poslodavcima. Izvlačenjem pojedine skupine premijer je otvorio sustav da će pojedine pozivati, a pojedine ne. I to će mu izazvati reakcije, pojedinci će morati tražiti pravdu na ulicama jer očito da neće svi stići na red gore”, poručio je i dodao:

“Danas smo dobili i premijerovo prvosvibanjsko obećanje da ćemo od prvog siječnja svi imati veće neto plaće, a trebalo bi doći do rasterećenja poreza i doprinosa. Očito je da su konzultacije išle samo s poslodavcima jer su oni već mjesecima ranije tražili taj oblik – smanjenje poreza na dohodak i smanjenje doprinosa. A oni kojih se to najviše tiče nisu konzultirani i tražit ćemo da se hitno o tome razgovara. Opasno je čačkati po porezu u uvjetima kada je taj porez u cjelini prihod lokalne zajednice pa znamo da, ukoliko to netko ne nadoknadi lokalnoj zajednici, ona nama poskupi komunalije, uvede nove poreze, ukine neke potpore i svi skupa prođemo gore ukoliko javne vlasti nemaju rješenje i za to”, tvrdi predsjednik NHS-a.

Iz šupljeg u prazno

Rasterećenje doprinosa za mirovinsko osiguranje naročito se ističe.









“Čačkanje po mirovinskom osiguranju je posebno opasno. Ovaj doprinos je ionako na 20%, 5% za prvi i 15% za drugi stup. Premali je s obzirom na naše visine plaća i izdavanja koja se događaju. Ako netko još spušta taj doprinos to znači da će plaća u netu biti nešto veća, poslodavac će u potpunosti uštedjeti jer neće morati dizati bruto plaću, a zapravo će ispasti da radnik svoje povećanje neto plaće plaća iz svoje buduće mirovine. To treba spriječiti svim silama”, zaključio je Sever.