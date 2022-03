‘TO SU RADILI SRBI, OVO JE NJIHOV POTPIS’ Bivši trgovac oružjem zabrinut: ‘Rade dobru propagandu, EU mora imati svoju vojsku’

Autor: Dnevno.hr

Nekadašnji trgovac oružjem Zvonko Zubak je na televiziji N1 razgovarao je o padu bespilotne letjelice u Zagrebu za koju se još uvijek ne zna čija je, ali je njen prelet kroz zračni prostor triju članica NATO-a izazvao zabrinutost i otvorio mnoga pitanja o sigurnosti zemalja Sjeveroatlatnskog saveza.

Iako je letjelica sama po sebi bezopasna, Zubak ističe kako je mogla napraviti veliku štetu da je pala na zgradu ili studentski dom.

“To je stara letjelica koju su Rusi pokušavali nadograditi, ali nisu uspjeli. Uistinu me čudi zašto su je poslali. Ona je potpuno bezopasna, ali na njoj je mogla biti neka mala bojeva glava, neka bomba… Treba sve ispitati i vidjeti”, kaže.

‘To je njihov potpis’

Zubak ističe kako je letjelica išla previše brzo da bi snimala teren, te kako je riječ o opomeni.

“Rusi rade dobru propagandu na koju nitko ne smije nasjesti. Imali smo slično u našem ratu, to su radili Srbi. To je baš njihov potpis. To što oni pričaju da su to poslali Ukrajici, to je potpuna laž”, govori.

Objašnjava kako su Mađari napravili veliku grešku misleći da je to NATO-ov zrakoplov koji ide u bazu.

‘EU mora imati svoju vojsku’

“Trebali su nam odmah javiti”, objašnjava.

Uvjeren je kako bi Putin već pucao po europskim gradovima, da Amerika nije iza nas.

“Dok god EU ne postane država, bit ćemo mali, sitni. Već 20 godina govorim kako EU mora imati svoju vojsku. Nitko, pa ni EU, nema zajamčenu trajnu slobodu. Mi moramo biti sposobni čuvati svoje vlastite prostore”, kaže.