‘TO SU NEBULOZE!’ Plenković se oglasio, žestoko komentirao novu aferu: ‘Mi smo to kao Vlada demantirali’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obratio se javnosti tijekom posjeta Petrčanima, gdje je sudjelovao na 2. Svjetskog kongresa sportskog turizma u Petrčanima.

Ovom prigodom istaknuo je kako je Vlada odvojila 1,3 milijarde eura za turizam, a također najavio je i kako će sutra revidirati procjene o rastu BDP-a od 2,2 posto.

Potom se osvrnuo sa ministra Marija Banožića, odnosno ministrovo korištenje APN kredita. “Nije me konzultirao kad je dobio kredit, pa sam siguran da će to on sam objasniti. On je osim što je ministar i građanin s jednakim statusom kao i svi drugi građani, pa prepustimo taj cijeli slučaj nadležnom ministarstvu pa neka Banožić to sam objasni”.





“Mi smo demantirali”

Nije bio raspoložen komentirati slučaj odlaska Vanje Marušić.

“Mi smo to kao Vlada dematirali”, rekao je, a nebuloznim je ocijenio tvrdnje da je šefica USKOK-a Vanja Marušić smijenjena jer je njezin zamjenik Uredu europskog tužitelja u Zagrebu dostavio prepisku iz grupe na WhatsAppu iz mobitela Josipe Rimac u kojoj se spominje AP.

O situaciju u USKOK-u je rekao kako ravnatelj može postati samo netko tko je dio DORH-a. “Ukoliko postoji interes Sabora da dobije više informacija o ravnatelju, mi smo za to”, rekao je premijer.

Na pitanje jesu li mjere te koje pomažu inflaciji premijer je rekao kako je trend smanjivanja inflacija očit.

“Inflacija pada, a što neki komentatori iz udobne stolice govore nije moja stvar“, završio je premijer.