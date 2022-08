‘TO ŠTO SE PRIČA JE LAŽ’, PROGOVORIO DJED UBIJENIH MALIŠANA! Nešto se čudno događalo prije ubojstva: ‘Čudno se ponašao, da nam je makar jedno dijete ostavio’

Autor: N.K

Nakon strašnog pokolja u Cetinju u kojem je Vuk Borilović (34) ubio deset ljudi, među kojima je i dvoje djece oglasila se i rodbina.

Među njima je i Pero Martinović, djed Marka (8) i Mašana (11), sinove podstanarske obitelji.

“Mojim unucima je otkinuo glavu karabinom! Svima je pucao u glavu. Makar da nam je jedno dijete ostavio”, rekao je Martinović poslije sahrane unuka i snahe Nataše (35).





Dogodilo se nešto prije ubojstva: “Čudno se ponašao”

“Moj sin Miloš, snaha Nataša i unuci živjeli su kod njega kao podstanari. Meni su Borilovići rođaci. Nikakve svađe nije bilo između njih, kao što se priča. Sve je to laž. Ma, gorke riječi nije bilo. Sve je bilo normalno. Moji su bili dobri s njihovom djecom, ništa nije slutilo na ovo zlo”, dodaje.

Djed ubijenih mališana tvrdi da je Vuk par dana prije masakra suprugu L.B. (35) i djecu sklonio u Tivat.

“Znam da se čudno ponašao u posljednje vrijeme. Prebio je kolegu, oštetio mu auto i gađao mu kuću. Tu je zatajila vlast, da su ga stavili u zatvor”, ističe neutješni čovjek.

Petar kaže da je Borilović poslije masakra pozvao najprije njegovog sina Miloša te mu rekao da je ubio svoju i njegovu familiju.

“Nakon toga je pozvao suprugu Milana Mitrovića da joj kaže da joj je ubio muža”, tvrdi Martinović.

“Nemamo koga kriviti”

Na upit krivi li nekoga za smrt svojih najbližih, rekao je da ne krivi nikoga.









“Nemamo koga kriviti kada je on mrtav. Ne krivimo njegovu majku. Da je on živ, onda bi to bilo drugačije”, rekao je.

Navodno je Vuk Borilović sahranjen tajno van Cetinja, a Pero pak smatra da nije ni mogao biti sahranjen na nekom od groblja na kojima počivaju njegove žrtve.

Majka Vuka Borilovića od petka je u šoku.









“Ne mogu shvatiti da je moj sin to napravio. Nije s rođacima i komšijama bio u svađi. Imao je probleme na poslu. Moj sin nije bio psihički bolestan i nije trebalo ići kod psihijatra”, jedva je prozborila majka ubojice.

Dodala je i kako se njezin sin lijepo slagao sa suprugom, a na upit gdje se ona sada nalazi, rekla je kako ne zna. Poručila je i kako je bolje da njenog sina više nema s obzirom na to što je učinio.