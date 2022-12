‘TO SE KRIJE KAO ZMIJA NOGE!’ Poznati odvjetnik otkrio veliku grešku Srbije u vezi optužnice protiv hrvatskih pilota: ‘Optužnica je šuplja’

Novo odgađanje ročišta u Beogradu, u postupku Petrovačka cesta, protiv četvorice hrvatskih pilota osumnjičenih za ratni zločin protiv civila u kolovozu 1995. godine, u emisiji Novi dan N1 televizije analizirao je odvjetnik Anto Nobilo.

Osim toga, komentirao je i slučaj Borisa Miloševića.

Naime, u Posebnom odjelu za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odgođeno je suđenje u postupku Petrovačka cesta zbog toga što još nije donesena odluka hoće li se optuženima suditi u odsustvu. Anto Nobilo je pojasnio situaciju:





‘Optužnica je šuplja’

“Ovo što je kolega iz Beograda rekao je razumno. Vijeće će odlučiti hoće li suditi u odsutosti ili ne – prvo, muči ih element značaj djela za suđenje u odsutnosti, a drugo je da tvrde da su optuženici nedostupni njihovom pravosuđu i da je izvjesno da se neće odazvati. Komunikacija s hrvatskom stranom očito nije bila uredna i došli su u ovu situaciju.

Moguće je da se nešto drugo krije, s druge strane. Rekli smo već da je ovo trebalo istražiti, no Beograd ima pravnu podlogu krenuti, ali problem je što je optužnica šuplja. S ovime će teško doći do osuđujuće presude, a to će izazvati negativne reakcije u Srbiji. Ovaj sud u Beogradu za ratne zločine na dobrom je glasu, korektno rade. Mislim da je njima najelegantnije da ne donesu odluku o suđenju u odsutnosti i na neki način zamrznu tu stvar.”

‘Bit će teško održati objektivno suđenje’

Nobilo je dodao i da sporazum između Srbije i Hrvatske nije najsretniji.

“Suradnja sudova ide preko Ministarstva pravosuđa i vanjskih poslova. Za saslušanje treba oko šest mjeseci, to je puno. Imamo pritvorene u Hrvatskoj, ja imam jedan slučaj u Osijeku gdje ne možemo dobiti svjedoke u Beogradu da ih saslušamo u razumnom vremenu. Čovjek u pritvoru u Osijeku je državljanin Republike Srbije. U svemu tome strada pravda”, rekao je.

Osim toga, ističe da je činjenica je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao slučaj velik problem jer je “to pritisak na pravosuđe, to se izbjegava i nakon toga je teško održati objektivno suđenje”.

‘Krije se kao zmija noge’

Na pitanje ima li materijalnih dokaza koji povezuju optuženike s kaznenim djelom, Nobilo kaže da nema:









“Utvrđuju je li počinjeno kazneno djelo, a to vjerujem da je počinjeno kad sam sve pročitao, ali nemaju poveznicu između kaznenog djela, pilota koji su nepoznati i četvorice pilota koji su bili u Puli ili kraj Splita. Mislim da je to razlog zašto su se naši ovako postavili. Izvlače odgovornost četiri pilota iz pravilnika o službi u Hrvatskoj vojsci.

Zapovijedi u optužnici nema, nema svjedoka koliko vidim, zato kažem da je šuplja. Ako bi Hrvatska išla u obranu, morali bi otkriti koja su dva pilota zaista pucala. A to se krije kao zmija noge. Vojska mora imati dokumentaciju, to se kod nas lako može utvrditi, ali očito je politička odluka da se izbjegne kaznena odgovornost za ta dva očigledna ratna zločina.”

O optužnici protiv Borisa Miloševića

Dodaje i kako Ministarstvo pravosuđa tu ne može puno napraviti.









Nobilo se na koncu dotaknuo i slučaja svog klijenta Borisa Miloševića, budući će za dva dana zagrebački Županijski sud odlučivati o optužnici protiv četvero bivših članova Vlade – Darka Horvata, Tomislava Tolušića, Josipa Aladrovića i Borisa Miloševića. Međutim, Nobilo kaže kako još nitko nije dobio poziv:

“Nisam dobio poziv kao ni kolegica, ne znam hoće li doći poziv. Ako dođe, vjerojatno će doći do razdvajanja slučaja. Pokajnici će ući u proces nagodbe, a ostali će biti razdvojeni i mi ćemo u sljedećem navratu ići na raspravu treba li potvrditi optužnicu.”

‘Tek ćemo onda vidjeti što ona zaista zna’

Još u studenom je bivša pomoćnica nekadašnjeg ministra gospodarstva Darka Horvata, Ana Mandac prva sve priznala i nagodila se s tužiteljima te pristala na kaznu od 11 mjeseci zatvora.

“Ona je ključna za Borisa Miloševića”, rekao je Nobilo i dodao: “Od početka nam je jasno da će ići u nagodbu jer vidimo kako se branila. U slučaju Rimac je već sklopila nagodbu, sad njezina odvjetnica unaprijed kaže da će dobiti rad za opće dobro. Uskok očito računa na suradnju. Sve što je rekla kao okrivljenik ne može se koristiti u postupku u kojem više nije okrivljenik. Kad dođe kao svjedok, mora govoriti istinu pod prijetnjom kaznenih posljedica, tek ćemo onda vidjeti što zaista zna.”

‘Napravio je samo što je iz Ministarstva traženo’

Na pitanje postoji li protiv Borisa Miloševića dosta materijalnih dokaza, odvjetnik odgovara:

“Da i ne. Ne možemo reći da nema materijalnih dokaza, ali na teret mu se stavlja da je potaknuo Mandac na počinjenje kaznenog djela zloupotrebe, no mislim da ćemo dokazati da to nije bilo tako. Mandac je potaknula Borisa Miloševića, on nije imao ideju dodijeliti suprotno zakonu. Na zahtjev Mandac je slao popis tvrtki u vlasništvu građana srpske nacionalnosti.

Cijeli koalicijski sporazum SDSS-a i HDZ-a obuhvatio je ovakav natječaj. Oni organiziraju naječaj i onda operativci izvitopere. Napravio je samo što je iz Ministarstva od njega traženo.”