‘TO S KRŠĆANSTVOM SIGURNO NEMA NIŠTA!’ Što to Plenković zapravo misli o pobačaju? Bartulica bez ustručavanja: ‘Pokušava uvjeriti birače da su demokršćani’

Autor: N.K

Zastupnica SDP-a Sabina Glasovac i Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta gostovali su na N1 televiziji gdje su sučelili svoje stavove o pobačaju nakon što je u Americi Vrhovni sud srušio presudu Roe protiv Wadea, koja je ženama u SAD-u jamčila pravo na pristup pobačaju.

Glasovac smatra da je to zvono za alarm.

“Pokazuje da nijedno stečeno pravo za koje smo mislili da ne može biti uskraćeno se itekako može sudskim instancama dovesti u pitanje. Ako ne budemo dovoljno odlučni u određenim potezima, hoćemo li ih uspjeti ostaviti u nasljeđe našim kćerima i unukama. Iako Trump više nije na vlasti, ovo pokazuje da je trampizam i dalje živ u Americi. Danas imamo Ustavni sud u ovakvom sastavu kakav imamo. Tko zna što će se u Hrvatskoj dogoditi za par godina. Inzistirat ćemo na tome da se u Ustav uključi rečenica koja bi glasila: ‘Žena ima pravo na samostalno i slobodno odlučivanje o rađanju djece i država joj u tome treba pomoći'”, rekla je Glasovac na N1.





“Hod za život je mladenački pokret, to je znak nade”

Bartulica je rekao da je odluka Vrhovnog suda iz ’73. od početka vrlo kontroverzna te da je to pitanje u vezi kojeg se SAD dijeli skoro 50 godina.

“Bio sam uvjeren da je kad tad moralo doći do ove odluke. U Americi je u većini saveznih država pobačaj bio kazneno djelo, preko noći su se stvari promijenile odlukom suda i to je izazvalo velike polemike sve do danas, i to će i dalje ostati političko pitanje u Americi”, govori Bartulica.

Naveo je da ovom odlukom Vrhovni sud ovo pitanje vraća saveznim državama da kao prije same odluče kako će regulirati pitanje pobačaja. Kaže da mnogi očekuju jake restrikcije barem u 25 država te da će negdje pobačaj možda biti potpuno zabranjen.

“Hod za život je mladenački pokret, to je znak nade. Ima jako puno žena i mladih djevojaka koje hodaju. Ne hodaju radi sebe nego radi drugih koji se ne mogu izboriti za sebe, a to su nerođena djece. Pro-life pokreti jačaju”, komentirao je zastupnik.

“Katolici u Hrvatskoj građani drugog reda”

Glasovac je pitala Bartulicu kako može hodati kraj Kordića koji je osuđen za ubojstvo 116 civila, od toga 32 žene i 11 djece.

“To mi ne ide, borba za život i hod za život, bok uz bok s ubojicom nedužne djece. Vi ne hodate za život vi hodate za ograničavanje prava žena na izbor da slobodno odlučuje što će raditi sa svojim životom i svojim tijelom. Vi živite vašu vjeru i to je potpuno u redu, ova država dopušta slobodu vjeroispovijesti. Svaka žena ima pravo odlučiti kada, s kim i koliko djece će roditi. Vjera obvezuje vjersku zajednicu, a ne državu. Žensko tijelo nije državna imovina i to nikada ne smije postati”, rekla je SDP-ovka.









Bartulica nije komentirao već je kazao da argumenti koje iznosi, strogo gledano, nemaju veze s teologijom niti kršćanstvom.

“Ne citiram Bibliju kad iznosim argumente. Ne ulazim u svjetonazor ljudi s druge strane i mislim da su došla vremena da su katolici u Hrvatskoj građani drugog reda. Ovo se često prikazuje kao svjetonazorsko pitanje, a duboko sam uvjeren da to nije. Mislim da je to prije svega pitanje pravednosti što se duguje nerođenom djetetu. Radi se o dva tijela, svaki liječnik će reći da pred sobom ima dva pacijenta, a ne samo trudnicu. Mjesto prebivanja djeteta, je li izvan tijela svoje majke ili prije poroda je potpuno sekundarno”, kaže Bartulica.

“Više poštujem vaše iskreno iznošenje stava nego ono što HDZ radi”

Na kraju su se oboje složili kako abortus ne smijemo promatrati kao kontracepcijsko sredstvo.









Glasovac je naglasila da u Ustavu treba stajati taksativno pravo na samostalno i slobodno odlučivanje kako ne bi i u Hrvatskoj došlo do ovakvih američkih tumačenja u nekom drugom sastavu Ustavnog suda.

“Svako društvo da bi opstalo mora zabraniti kaznena djela koja ugrožavaju druge. Ovo nema veze s totalitarnim režimima. Kad počinje ljudski život, ako je to začeće što dugujemo tom biću, ako postoji pravo na pobačaj zašto ograničiti na to 10. ili 12. tjedan, zašto ne produžiti do poroda. Ako ćemo govoriti o pravima zbog čega se to onda vremenski ograničava?” pitao je Bartulica.

“Personalizacija začeća nije znanstvena činjenica, to je religijsko vjerovanje. Ne postoji konsenzus niti među znanstvenim disciplinama niti među religijama niti među teolozima kada počinje život. To je vrlo kompleksno pitanje, isto kao što vjera kaže da život ne prestaje smrću, da postoji život poslije života. Pravnu osobnost ima samo osoba koja je rođena”, odgovorila je Glasovac.

“Oko začeća ne postoji spor, biologija to jasno definira. Uvjeren sam da je ovaj sastav Vrhovnog suda donio dobru odluku, nešto što se od mnogih očekivalo”, rekao je Bartulica.

SDP-ovka je rekla da će ovaj tjedan predati zahtjev s dovoljnim brojem potpisa zastupnika za izmjene zakona vezano za referendum. “Još se uvijek nadamo da ćemo u saboru imati dvotrećinsku većinu pa da to ne mora ići na referendum”, rekla je Glasovac.

“Složio bih se s kolegicom Glasovac da ima puno kukavičluka u HDZ-u. Dakle, koliko god se mi ne slagali i nećemo se složiti oko pobačaja, više poštujem vaše iskreno iznošenje stava nego ono što HDZ radi. Dakle HDZ koristi ‘ali’, dakle oni su ‘alibani’. Mi smo za život, ali… Mi smo za obitelj, ali… To je taj relativistički stav koji nije u stanju ništa jasno braniti ni govoriti. To na kraju završi u nekoherentnost. Njihove rečenice više ništa ne znače. Premijer Plenković je bio obvezan barem pokušati donijeti prijedlog zakona do sada, to je prema odluci Ustavnog suda morao učiniti, ali nije u stanju. Istovremeno pokušava biračko tijelo uvjeriti da su demokršćanska stranka. S kršćanstvom takav stav sigurno nema ništa”, smatra Bartulica.