TO ODAVNO NITKO NIJE USPIO POSTIĆI! U godinu dana potukao je HDZ do nogu, a onda strmoglavi pad: Umjesto da ruši Plenkovića, on se ‘pretvorio u Vesnu Pusić’

Autor: Željko Primorac/7dnevno

Sada pokojni Vladimir Matijanić u noći izvanrednih izbora u Splitu, kada se već znalo kako je Ivica Puljak apsolutni pobjednik izbora, izrekao je rečenicu koja je mnoge ostavila u šoku. Naime, Matijanić je tada rekao: “Večeras je započeo pad Ivice Puljka”. Zašto je tada Matijanićeva izjava zvučala šokantno? Prvo, jer je Ivici Puljku za rukom pošlo nešto što odavno nitko nije uspio postići – u samo godinu dana potukao je HDZ do nogu. Drugo, Puljak je pokazivao i političke ambicije na nacionalnoj razini pa se očekivalo kako će na valu uspjeha na izborima u drugom po veličini gradu u državi njegova stranka doživjeti strelovit uspon te iskoristiti vakuum nastao zbog problema s kojima se susreću HDZ i SDP.

Nikakva rješenja

Puljkov Centar, očekivalo se, ili je barem tako najavljivao u samodopadnim intervjuima njegov glavni savjetnik Ivica Relković, trebao je biti konačno utjelovljenje trećeg puta koji će preporoditi Hrvatsku. Međutim, prva istraživanja javnog mnijenja pokazala su kako je rejting Centra na nacionalnoj razini tek oko 1,5 posto. Na granici statističke pogreške, u rangu nekada jakog HSLS-a ili posrnulog HNS-a. Umjesto stranke koja će biti predvodnik trećeg puta, dobili smo još jednu u nizu strančica koje samo neki tektonski poremećaj može pogurati do izbornog praga.

Kako je Matijanićevo proročanstvo sustiglo Puljka tek nekoliko mjeseci nakon što je postigao fenomenalan uspjeh na izborima, drugi put u godinu dana? Prva važna činjenica koju treba reći je kako Ivica Puljak više nije novo lice na političkoj sceni. Već je prošao kroz nekoliko izbornih ciklusa te je pritom izgubio svježinu i val novog lica na političkoj sceni. To je potpuno normalno, praksa nam pokazuje kako političari s vremenom na sebe, htjeli to ili ne, privlače određene negativnosti. Potom, Puljak nije ponudio nikakvu novu, revolucionarnu, politiku na razini države osim poznate devize – HDZ su lopovi i treba ih smijeniti! No kada u političkoj areni stalno ponavljate tvrdnju kako je netko lopov, a pritom ne nudite nikakva rješenja za promjene u državi, onda s vremenom narod stvari postavi ovako – je oni su lopovi, ali s njima barem znamo na čemu smo! Treća bitna činjenica za Centar i Puljka je da mu je lokalni aktivizam nekada donosio korist, a danas mu je otežavajuća okolnost u nacionalnim političkim okvirima.





Na aktivizmu i rješavanju sitnih komunalnih problema, poput uklanjanja nelegalnih kioska ili sređivanja parkirališta, Puljak je uvjerljivo pobijedio HDZ na ponovljenim izborima prije nekoliko mjeseci. Bila je to tema koju je HDZ potpuno podcijenio. Mislili su kako građani neće reagirati na rješavanje sitnih komunalnih problema, pogrešno su mislili kako treba govoriti samo o velikim komunalnim projektima i zahvatima. Pritom nisu primijetili kako su mali komunalni problemi, koji se desetljećima nisu rješavali, u međuvremenu metastazirali, u percepciji građana, u ogromne probleme. Puljak i njegov tim dobro su procijenili kako naglasak treba staviti upravo na te teme. No u nacionalnoj politici potrebno je mnogo više od nekoliko uklonjenih kioska ili prepilanih stupića na parkiralištima. Potrebno je nešto što će Puljka pretvoriti u moguće rješenje na razini države, a Relković još nije pronašao formulu za to.

Štoviše, nekoliko posljednjih poteza splitskoga gradonačelnika ne da mu neće popraviti rejting na razini države, nego bi ga mogli zakovati za dno tablice. Prvi je pokušaj povećanja cijena u vrtićima i produljenog boravka u školama. Ta odluka na noge je digla sve od ljevice do desnice, a gradonačelnik je ispao potpuno neosjetljiv na stanje u društvu, inflaciju i krizu koja trese društvo. Njegovo objašnjenje poskupljenja izazvalo je dodatni gnjev pa je na koncu bio prisiljen povući odluku.

Stopama Vesne Pusić

Potom je, ničim izazvan, iz čiste obijesti, dao potporu bošnjačkoj političkoj stranci neposredno prije općih izbora u BiH. Stranka kojoj je Puljak dao potporu kao jedno od svojih glavnih političkih poslanja promiče ukidanje konstitutivnosti naroda u BiH. Prevedeno, zalaže se za uklanjanje bosanskohercegovačkih Hrvata kao političkog naroda s karte političkih naroda svijeta. Njegova potpora na noge je digla cijelu braniteljsku i političku scenu u Splitu. Burno je reagirao Domovinski pokret koji je gradonačelnika pitao zašto svojim kvislinškim porukama sramoti Split, čak su tražili i tematsku sjednicu Gradskog vijeća na tu temu. Javio se i HDZ koji je pitao – ide li Puljak stopama Vesne Pusić? Puljak nije bio spreman na takve reakcije niti ih je očekivao. Bila je to još jedna potvrda kako splitski gradonačelnik ne poznaje tematiku o kojoj govori, a ni posljedice svojih poruka.

Ivica Relković nema previše vremena da svog imenjaka Puljka pretvori u nacionalnog političara. Pritom će mu trebati puno energije i mašte. Fore koje je primjenjivao kako bi podigao Mostove “no name” načelnike i gradonačelnike poput ušteda putem smanjenja plaće gradonačelnika ili prodaje službenog gradskog vozila već su viđene, nisu donijele nikakve efekte, štoviše, pokazale su se kao kontraproduktivne. Stoga će biti zanimljivo promatrati kojim će alatima Relković pokušati Puljka prikazati kao spasitelja nacije.