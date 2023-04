‘TO JE UŽASNA STVAR ZA REĆI!’ Posjetio Tita, a iznenadio ga izgled Jovanke: Broz mu priznao što nosi na duši

Autor: Ivana Jurišić

Richard Burton i Elizabeth Taylor su šezdesetih i sedamdesetih godina bili najpoznatiji par svjetskog show businessa. Njihova afera na snimanju Kleopatre u Rimu bila je najveći skandal šezdesetih, a situacija je postala tako užarena da je u jednom trenutku morao reagirati i Vatikan.

Dvoje slavnih glumaca su 1971. godine bili gosti Josipa Broza Tita i njegove supruge Jovanke na Brijunima. Burton je u posjet jugoslavenskom predsjedniku došao pripremajući se za film Sutjeska u kojem je dvije godine poslije i odglumio Tita.

Slavni glumac je taj susret poslije opisao u svom dnevniku koji je objavljen 2012. godine u izdanju Yale University Press.





Dobili vilu bez klima uređaja

Glumac 21. srpnja piše kako je veći dio jučerašnjeg dana proveo s Jugoslavenima razgovarajući o Titovom filmu.

“Pričalo se o komunizmu i Rusiji, ali najviše o Titu. Tito nas je pozvao da dođemo kod njega 28. srpnja. U najmanju ruku trebalo bi biti jako zanimljivo”, stoji u Burtonovom dnevniku.

Burton i Taylor s Titom su se susreli 31. srpnja, a glumac priča kako je na sastanak s jugoslavenskim predsjednikom stigao Mercedes-Benzom. Već na aerodromu dočekala ih je masa fotografa i novinara.

“Uobičajena pitanja—”Kakav je osjećaj glumiti velikog čovjeka?” “Koliko znate o Titu?”, piše Burton.

U dnevniku se žali kako su on i Taylor dobili vilu bez klima uređaja, koja je bila blizu Titove.

“U vili nas je dočekala gospođa Broz. Krupna žena seljačkog izgleda te krajnje šarmantna s razornim osmijehom. Ponuđeni su nam kanapei (koje sam jeo maknuvši kruh), šampanjac koji sam odbio i ukusna turska kava koju nisam odbio”, stoji u dnevniku.









Poznati velški glumac je u svom dnevniku detaljno opisao kako su on i Elizabeth Taylor proveli dan s Titom i Jovankom.

“Dug, ali ugodan dan koji smo osim kratkog poslijepodnevnog drijemeža, proveli s Titom. Predsjedniku i supruzi poklonili smo sat Van Cleef & Arpels. Nakon što su me pitali što mislim o scenariju, rekao sam Titu da mislim da je on u njemu slabo predstavljen i da treba biti jači te da je ta uloga premala. Rekao je da je u redu da bude veći, što se svidjelo redatelju Daliću. Tako da ću možda imati nešto bolje za raditi nego samo stajati i izgledati kao čovjek sudbine”, piše.

Burton je inače drugi veliki hollywoodski glumac koji je utjelovio Tita na velikom ekranu. Nekoliko godina prije glumio ga je Yul Brynner u Bulajićevom filmu “Bitka na Neretvi”.









‘Tito i Jovanka pričaju bez kraja i konca’

Burton u dnevniku piše kako je Tito iznenađujuće malen i nježan.

“Ima male kratke ruke i noge i malu glavu sa sitnim crtama. Nosi blago zatamnjene naočale i ne mogu točno razabrati boju njegovih očiju. Ima popriličan trbuh, ali ostatak je vitak – nema stražnjicu i ima tanka prsa i noge. Hoda polako i kratkim koracima. Kad sjedne za stol, čini se najstrašnijim. Malo me nervira nervoza s kojom nas posluga poslužuje.

Jovanka i Tito žive u nevjerojatnom luksuzu neusporedivom s bilo čim drugim što sam vidio. Nakon ručka predsjednik i ja smo puno razgovarali o ratu, a posebno o Sutjesci. Pitao sam ga voli li Staljina. Dugo je čekao na odgovor i na kraju je rekao da ga “voli, odnosno divi mu se kao političaru, ali ga ne voli kao čovjeka”.

Pozvao nas je oko 16 sati da uđemo u Lincoln Continental, mislim da je rekao kako je to poklon ljudi Zagreba, i krenuo voziti. Odmah je probušio prednju desnu gumu vozeći preko vrlo oštrog rubnog kamena ni pedesetak metara od kuće. Umjesto da stane i ugasi motor, on je pojačao broj okretaja, a mi smo se trzali nekih desetak sekundi koji su parali živce. Ostavili smo auto i krenuli pješice u mali zoološki vrt. Nakon incidenta s automobilom, odjednom je izgledao vrlo star i još manji, ali ubrzo je vratio samopouzdanje. Činilo se da se pomalo boji slona dok ga je hranio”, stoji u njegovom dnevniku.

Posjet Titu i Brijunima nastavljen je i 2. kolovoza.

“U 9:30 vidio sam PR-ovca koji mi je postavljao puno pitanja, zašto to sve radim itd. Po tko zna koji put sam ponovio. “Sjajan čovjek”, “Sjajna prilika”, “Nadam se da ću ga moći pošteno prikazati na ekranu” itd.

Da Elizabeth nije toliko oduševljena snagom i slavom svega toga, brzo bih pobjegao, toliko je dosadno bilo. I Tito i gospođa Broz pričaju bez kraja ni konca, ne dopuštaju prevoditeljima da ih prekidaju, a rezultat toga je da kad ovi potonji završe, nije više važno o čemu se priča.

Susret s Churchillom

Točno u 9:50 krenuli smo iz kuće prema predsjedničkoj vili, nakon čega smo otišli na malo snažnu jahtu i zaplovili. Stotine predivnih otoka, lijepi gradovi, stotine potpuno novih hotela. Plaže su vrvjele turistima

Gotovo svi su mahali predsjedničkoj jahti, a on im je uzvraćao. Predsjednik mi je ponosno rekao da je njegova obala najbolje branjena u Europi i da su u špiljama pod otocima skrivene puške, podmornice i topovnjače. Povremeno bih kroz dalekozor ugledao mornara u stavu mirno na nekom udaljenom brežuljku kako ukočeno pozdravlja.

Ručali smo na otočiću okrenutom prema Brijunima, ne bez mučnog pregleda kuće i posjeda. “Ovo je iz Indonezije, od samog Sukarna.” “Ovo je rad naroda Makedonije.” “Ovo je iz Sudana.” Većini ljudi bilo je dosadno, unatoč tome što su pili alkohol. Izuzetak je naravno bila E. (tako Burton u dnevniku naziva suprugu Elizabeth) koja se dobro zabavljala. Dobro da nisam pio, jer bih inače postavio neka iznimno neugodna pitanja.

Bilo je i povremenih svijetlih trenutaka, kao kad sam s Titom razgovarao na engleskom.

Tito: “Bio sam jako sretan kad mi je baka umrla.”

Elizabeth: “Zašto?”

Tito: “Zato što je to značilo da me prestala tući.”

Elizabeth: “To je užasna stvar za reći.”

Tito: “Bila je mala, ali jaka i uvijek ljuta.”

U dnevniku piše kako je tada razgovarao i s bivšim britanskim premijerom Winstonom Churchillom koji je u blizini ljetovao na Onassisovoj jahti.

“Winston C. prihvatio je vrlo mali viski. Tito je imao svoj uobičajeni veliki. “Zašto tako mala porcija?” pitao je Tito. “Naučio si me piti velike”. “Tada smo obojica imali moć”, rekao je Winston C. “Sada je nemam, a ti još uvijek imaš svoju”, stoji u dnevniku.

Komentirajući jugoslavenskog predsjednika, Burton je u dnevniku napisao kako sumnja da Tito vidi običan narod iz kojeg je i sam potekao osim kad ovaj maše zastavom i nosi transparent.

“Barem ne ostavlja svoje ljude da čekaju. Sinoć smo išli pogledati film u Pulskom amfiteatru. Ulice su bile načičkane mornarima u stavu mirno, iza njih mase ljudi koji su pljeskali cijelom rutom. E je bila zvijezda večeri – mnogo više od Tita, ili barem jednako velika kao on. Kad smo ušli u koloseum – kapaciteta 6.000 ljudi – svi su ustali i pljeskali. Elizabeth je bila oduševljena, ja ciničan kao i uvijek”, zaključuje svoj posjet Brijunima Burton.