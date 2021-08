‘To je svađa među susjedima, svi smo u šoku!’ Hrvatsku potreslo krvoproliće u Međimurju: U pucnjavi poginula žena, ranjeno dijete

Autor: D.V

Krvavi obračun koji je rezultirao tragedijom odvio se u srijedu navečer u romskom naselju Parag u Međimurskoj županiji. Naime, nedaleko od Čakovca oko 20.55 sati došlo je do pucnjave u kojoj je poginula žena, a pet je osoba ozlijeđeno.

Među ozlijeđenima jedan je maloljetnik te jedno dijete.

“Utvrđeno je kako je do pucnjave došlo nakon svađe više osoba, nakon čega je za sada nepoznati počinitelj ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Tom prilikom je jedna ženska osoba, nažalost, smrtno stradala. Nadalje, ranjeno je jedno dijete, jedna maloljetna osoba i tri odrasle osobe. Prema podacima Županijske bolnice Čakovec, svim ranjenim osobama pružena je adekvatna medicinska pomoć”, javljaju iz PU međimurske.

Dodaju i kako su privedene tri osobe koje se dovode u vezu s obračunom. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policija nadzire situaciju u naselju Parag.

Kako doznajemo iz razgovora s predsjednikom Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurju, Matjašem Oršušom, svi u naselju su šokirani.

“Tu sam u Paragu, svi su potreseni. Radi se o svađama među susjedima. Taj počinitelj je uzeo vatreno oružje. Žao mi je što se to dogodilo, cijela romska zajednica je u šoku. Ljudi se ne usude pričati o tome što je bilo. Kako čujem po pričama, navodno je maloljetnik povod svađe, no on nije pucao. Strašno je to”, kaže nam Oršuš.

Dodaje, teško je svim Romima, a sad posebno strahuju od daljnjih osuda i diskriminacije.

Prema podacima Županijske bolnice Čakovec, svim ranjenim osobama, pružena je adekvatna medicinska pomoć.









“Mogu potvrditi da je jučer u večernjim i kasnovečernjim satima na prostorima našeg OHBP-a pregledano ukupno osam pacijenata koji su povezani s navedenom pucnjavom. Pacijenti koji su došli u našu ustanovu, troje od njih osam je pušteno doma. Radi se o djetetu koje ima prostrjelnu ranu, dijete je zbrinuto i pušteno kući, jedno dijete koje je doživjelo stresnu reakciju isto je pregledano i pušteno kući, i jedan gospodin koji je vezan za događaj je pregledan, nije imao nikakvih težih ozljeda i pušten je kući, rekao je v. d. ravnatelj bolnice Čakovec Igor Šegović za HRT.

“Nažalost, jedna ženska osoba, 62. godište, preminula je uslijed teških ozljeda povezanih s pucnjavom. Četiri osobe su zaprimljene na kirurški odjel, jedna od njih je van životne opasnosti, a tri osobe su operirane. Jedna operacija je trajala gotovo čitavu noć, i trenutno se te tri osobe nalaze na respiratoru. Najvjerojatnije će biti sve u redu, ali liječnici i medicinsko osoblje se bori za njihov život”, dodao je.

Kako doznaje HRT, mještani okolnih naselja su često upozoravali i prijavljivali na rafalne paljbe koje su odjekivale iz ovog romskog naselja, a policija je u nekoliko navrata ljudima oduzela nezakonito vatreno oružje.