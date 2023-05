‘TO JE SRAMOTA, KAKAV JE TO PREDSJEDNIK!? Plenković zgrožen Milanovićevim potezom: ‘Imam već dosta godina, ovo je slučaj bez presedana’

Autor: I.G.

Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković položili su vijence kod Spomenika domovini, nakon čega su uslijedile izjave za medije.

Plenković: Sramotno je da Milanović nije ovdje

“Ovo je ključan datum za sve povijesne odluke za hrvatski narod koje su se donosile od 1992. godine. Pobjeda hrvatskog naroda protiv velikosrpske agresije je temelj slobodne hrvatske države. Današnji dan je prigoda da zahvalimo braniteljima, da se prisjetimo predsjednika Tuđmana, koji je uz pomoć naroda uspio ostvariti slobodu, neovisnost i samostalnost. Zato je ovaj datum bitan i važno je da svi u hrvatskoj poštujemo državu, njene simbole.

Upitan što misli o Milanovićevoj neprisutnosti na svečanosti, Plenković je odgovorio:





“Mislim da je to sramotno i da mi mediji to trebaju njega pitati. Kakav je to predsjednik republike koji ne poštuje Dan državnosti. Ne znam niti za jednog drugog državnika koji ne respektira dan državnosti svoje države. Isto vrijedi za oporbene zastupnike. neki će biti večeras u HNK, a neki su ovdje. To je stvar poštivanja hrvatskih zakona i odluka Sabora”, rekao je premijer.

Komentirao je i situaciju na Kosovu.

“Ako u Srbiji najviši dužnosnici čitaju hrvatske medije, čitamo ih i mi i nismo često tako zadovoljni. Ne znam zašto se toliko opterećuju time što čitaju. kada bismo mi donosili odluke temeljem onoga što čitamo u njihovih medijima, onda bismo se drugačije razgovarali. Srbiji želimo stabilnost i da rješavaju svoje probleme unutar svoje države.

“Izborne jedinice su nepravedne i stvorio se Jerrymandering? Kako Ustavni sud to nije prije ukinuo? Mi samo mijenjamo jedan mali zakon u kojem se po članku definira područje koje spada pod određenu jedincu. Cijenim profesore, ljude koje rade na katedrama za izborno pravo. Sada će meni nekakvi stručnjaci govoriti da je nešto dobro ili nije. Politički su pristrani”, rekao je Plenković.

Jandroković: Milanović je očito imao neke druge planove

“Sjećamo se tih ljudi koji su stvorili teren za stvaranja moderne hrvatske države. To je bio pokazatelj da hrvatski narod želi suverenu državu, demokraciju, slobodu i višestranačje. Sve smo to ostvarili. Nije bilo lako, bili smo žrtva velikosrpske agresije, ali zahvaljujući braniteljima ostvarili smo najvažnije ciljeve. Nakon toga smo se međunarodno afirmirali, a ove godine postali smo i članica Schengena i svega onoga o čemu smo sanjali krajem 80ih i početkom 90ih godina. Pred nama su novi izazovi, ali ponosni smo i idemo dalje.”, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

“Bilo bi prirodno da predsjednik bude ovdje, međutim, odabirom pokazujemo koje vrijednosti štujemo. Ovdje smo da zahvalimo braniteljima i predsjedniku Tuđmanu. Predsjednik republike očito ima neke druge odluke”, rekao je.









Premijer i predsjednik Sabora će nakon izjava nazočiti svetoj misi za domovinu u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca koju predvodi mons. Dražen Kutleša.

O izbornim jedinicama

Podsjetimo, Plenković je nedavno izrazio svoje mišljenje o nedavnoj odluci Ustavnog suda vezanoj uz izborne jedinice u Hrvatskoj. Ukinuti je zakon koji je bio na snazi do 30. rujna ove godine, a premijer je istaknuo da je poruka Ustavnog suda bila jasna – nije potrebno donositi novi zakon o izboru zastupnika u Saboru, već je fokus bio na zakonu o izbornim jedinicama.

“Ustavni sud je ukinuo postojeći zakon s 30. rujna ove godine. To je temeljna poruka Ustavnog suda, bez da se donese novi zakon. Ne zakona o izboru zastupnika u Sabor, nego zakona o izbornim jedinicama. Postojeći sustav imamo više od 23 godine. Doživjeli smo poruku Ustavnog suda, da želimo, da jednak broj birača sukladno registru birača bude u pojedinoj izbornoj jedinici. Napravili smo minimalne modifikacije postojećeg sustava. Čak 78 posto naših birača ostat će glasati u istoj izbornoj jedinici kao i prije. Za njih 22 posto mijenja se izborna jedinica, a glas će vrijediti jednako. Imate zadanu kartu Hrvatske. Ovo je skromna intervencija koja jamči jednakost svima”, rekao je Plenković.