‘TO JE SELJAČKI, ISPRIČAVAM SE SELJACIMA!’ Milanović upozorava Plenkovića, ‘poslušao bih narod’: Predsjednik želi sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost

Autor: Dnevno.hr / M.P.

Predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović je u Dubrovniku odao počast poginulim hrvatskim braniteljima u povodu obilježavanja Dana dubrovačkih branitelja.

“Preko dubrovačke grbače se više čulo o Hrvatskoj, međutim obranio se grad”, komentirao je predsjednik.

Zatim je govorio i o pokojnom generalu Pavlu Miljavcu.





“Užas, moj dobar prijatelj, puno smo pričali zadnjih 10 godina, pao je radeći u pogonu koji imaju, mislio sam danima da stanje nije tako ozbiljno, no jutros sam bio jadan kada sam to čuo”.

Predsjednik je zatim komentirao i jučerašnje lažne dojave o bombama na sudovima u cijeloj Hrvatskoj.

“Locirati, uhititi, procesuirati, imaju kapacitet da siju strah. Mislim da to nema veze s Ukrajinom, to je isti pečat koji je udaran zadnje dvije godine. No, zasad ne znamo”.

Kako će proći prijedlog odluke u obuci ukrajinskih vojnika?

“To je drska agresija i seljački nastup, ispričavam se seljacima, nasrtaj na hrvatski Ustav. Poslušao bih gdje je narod, tako razmišlja ulica, ne zato što navija za Rusiju, nego jer žele da ih se ostavi na miru. Ta misija je pravno upitna, za mene je EU trgovinska asocijacija. Protiv sam toga da se od EU radi vojni savez jer ona to nije. Hrvatski Ustav prije svega. To valjda samo nekome tko je završio A kategoriju u autoškoli nije jasno da se prije ovoga mora tražiti prethodna suglasnost. Otišli su u Bruxelles i sada ucjenjuju Sabor, zastupnici neka odluče što hoće. Apsolutno je vrijeme za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Plenković je to predlagao na dan kada je Rusija napala, to tada nije imalo smisla. Sada ćemo vidjeti tko je za Ruse? Nećemo ništa vidjeti”.

Kratko se osvrnuo na jučerašnju utakmicu.









“Gledao sam utakmicu, Hrvatska je reprezentacija koja kada igra čudno, može pobijediti, Nijemci su nekad bili takvi. Hrvatska je u situaciji kada igra tak-tak, dobiva. Japanci su pukli od straha, to je na kraju bila psihička borba. Prišli smo toj priči puno mirnije. Livaković je obranio tri penala, na glavu, ne samo na ruke, želimo mu protiv Brazila još toliko posloženosti, znanje ima. Gvardiol je…Pa s tim se rađaš, neka ga neki nogometni bog čuva”.

A što s Brazilom?

“Krvavo će biti, bit će stresno. Ne volim tu vrstu vašarskog prenemaganja kada se zabije gol. Neprilično mi je bilo što su jučer radili Brazilci, ponižavanje protivnika. Skočite jedni na drugog, u sportovima se protivnika poštuje. To nije politika. Veselite se muški, što god to značilo!”, zaključio je premijer.