‘TO JE OPERACIJA PREPARKIRAVANJA PLENKOVIĆA!’ Milanović siguran na što cilja Andrej: ‘To njega ne zadovoljava, tamo vežeš konja gdje ti gazda kaže’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, boravio je u Pregradi te je tom prilikom dao izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na navode o mogućem kandidiranju predsjednika Vlade Andreja Plenkovića za glavnog tajnika NATO-a, o čemu su pisala dva švedska lista.

“Sutra će Bjelovarac objaviti da je Banožić kandidat za šefa NATO-a. Ne znam, sve je moguće”, kazao je Milanović.

Milanović je izjavio kako je “soliranje” aktualnog glavnog tajnika Jensa Stoltenberga smetalo nekim članicama NATO-a, a posebno Francuzima. Naglasio je kako bi novi glavni tajnik morao biti netko tko će biti kreativan, tko će se morati dopasti Washingtonu, ali i Parizu. Također je poručio kako bi glavni tajnik morao biti spreman odgovoriti na ozbiljna pitanja te se istaknuo kako je to zahtjevna i teška pozicija koju treba popuniti.





‘Morat će se dopasti Washingtonu, ali i Parizu’

“To će morati biti netko tko će morati u startu izbiti iz glave da će biti kreativan, da će ga se nešto ozbiljno pitati, i koji će se morati dopasti Washingtonu, ali i Parizu”, ističe Milanović.

“On živi za to, on živi za to da se negdje preparkira, to ga jako zanima i draška”, rekao je Milanović o Plenkoviću i dodao da je potrebno izbjeći da se datum parlamentarnih izbora prilagođava potrebama predsjednika vlade.

Novinare je također zanimalo bi li se predsjednik Milanović u slučaju odlaska Plenkovića s pozicije premijera borio za tu poziciju, no on je odgovorio kako nikada ne bi ništa takvo učinio.

Predsjednik se također osvrnuo na navodno kandidiranje Plenkovića za glavnog tajnika NATO-a te poručio kako je to operacija preparkiravanja Andreja Plenkovića. Milanović je istaknuo kako je Plenkovićeva cijela karijera bila usmjerena prema napredovanju, no da ga ipak ne vidi u poziciji glavnog tajnika NATO-a.

“Tako častohlepnu osobu to ne zadovoljava, ne vidim ga na takvom mjestu. Tamo moraš vezati konja gdje ti gazda kaže, a Plenkovićeva cijela karijera je zabij nož u potkoljenicu onom tko ti je pomogao. Ali podržavam, svim srcem, ili barem jednom pretklijetkom”, zaključuje Milanović.