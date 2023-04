‘TO JE OMETANJE ISTRAGE!’ Lazarević upozorava da se učinila velika greška u ‘slučaju Sabljo’: ‘Mislim da će sada biti jako puno natezanja’

Autor: Doris Vučić

Pet dana nakon što se krv Tomislava Sablje prolila po podu zagrebačkog narodnjačkog kluba u medije je procurila snimka nadzorne kamere koja prikazuje posljednje sekunde života USKOK-ova optuženika iz akcije Tebra. Jasno se vidi kako je kobne noći doista došlo do naguravanja u zamračenom Ritzu te da se koškalo više nabrijanih muškaraca, no pokazalo se i da se Sabljo u jednom trenutku nekako dokopao revolvera koji je njegov prijatelj držao u džepu od hlača.

Nakon što ga je uperio prema zaštitaru Kristijanu K., nastao je kaos, a par sekundi kasnije tijelom je udario o zid, pao i zauvijek izdahnuo na mjestu užasa. Sabljina smrt jučer je, moglo bi se reći, postala viralna, što se nije nimalo dojmilo legendarnog inspektora Branka Lazarevića.

“Ja to tako ne bih radio. Ne odobravam puštanje nikakvih videa dok istraga nije gotova niti bi takvo što trebalo ići u javnost dok nije zaključeno vještačenje. Pritom ne kažem da se informacije trebaju skrivati od ljudi i držati ih u neznanju, ali ovo je doista krivi trenutak pošto se tako prejudicira nečija krivnja”, pojašnjava nam Lazarević koji je 20 godina vodio očevide i govori da “tko god da je ovo dao ometa istragu i možda čini kazneno djelo”.





Tko je kriv?

No, iako policija sada posjeduje vrlo značajan dokaz i umirovljeni kriminalist napominje da je i dalje teško konkretno odgovoriti na pitanje tko je kriv za Sabljinu smrt ili je li uopće netko kriv.

“Bitno je u kojem se trenutku i s kojom ozbiljnošću nešto desilo. Mislim da će sada biti jako puno ‘natezanja’ oko toga i pitanje je kako će sve završiti. Ako je dvoje ljudi krenulo pucati u isto vrijeme i radilo se o krajnjoj nuždi, ubojica može biti oslobođen krivnje. No ako nije bilo tako teško je reći je li se metke trebao ispaliti. Trenuci koji su prethodili pucanju su najvažniji jer će on rasvijetliti je li obrana bila nužna, u okviru ovlasti ili ih je zaštitar prekoračio”, govori iz iskustva.

A isto vrijedi i za drugog zaštitara, suspendiranog policajca Doriana M. koji je navodno iz svog auta donio pištolj kolegi Kristijanu K.. U svoju obranu on je rekao da nije znao što se točno događa u klubu, kao ni tko su akteri makljaže.

‘Šjor, znate, nisam ja to učinio’

“Ako se dokaže da nije znao što će mu pištolj, onda bi mogao proći bez kazne, no ako mu je svjesno dao oružje znajući nakane, to je pomaganje u ubojstvu. U ovome je trenutku to još teško dijagnosticirati”, upozorava Lazarević.

Sada se, kaže, jako dobro treba izvagati i odmjeriti tko je i u kojoj količini doprinijelo tragičnom ishodu, a to će jedino biti moguće ako se istog jutra nakon što je ubijen učinio kvalitetan očevid po svim pravilima struke.

“Da vam kažem što se sve treba učiniti na mjestu zločina trebalo bi mi barem deset sati, ali reći ću da po pravilima treba obaviti razgovore sa svim svjedocima, provjeriti im alibije, izuzeti sve potrebne tragove… Točnije, umjesto deset tragova, potrebno je uzeti njih najmanje 50! Koliko sam samo puta čuo da nakon prospavane noći netko veli ‘Šjor, znate, nisam ja to učinio, popio sam pet pivi, malo šmrknuo i ne sjećam se‘”, napominje umirovljeni inspektor pa podsjeća na dobru staru poslovicu “jedan trag kao nijedan, jedan svjedok kao nijedan”.









Jedan se sakrio, drugi nije vidio…

Da bi nam bilo jasnije što govori, prisjetio se slučaja ubojstva jednog mladog dečka iz zagrebačkog naselja na rubu grada. Kolege su mu nakon krvoprolića u jednoj gostioni rekle kako se “zna” da je nesretnog momka ubio drugi mladić, rekavši mu njegovo ime i prezime.

“Kad sam došao tamo, sve je bilo okej jer ‘zna se tko je ubojica’. No, nisam vjerovao nikome i zahtijevao sam širi uviđaj. I bio sam u pravu. Nakon dva, tri dana uspostavilo se da su se u trenutku ubojstva konobar i konobarica sakrili iza šanka, drugi je svjedok pobjegao iz lokala, treći je samo čuo pucanj, ali nije vidio lice počinitelja, dok je četvrti baš tada okrenuo glavu i ne zna ništa! A vi se onda morate pogledate oči u oči s ocem ubijenog koji zahtjeva odgovore i odgovorne za smrt njegovog djeteta”, zaključuje Lazarević i za kraj još jednom poručuje da uvijek treba gledati širu sliku te da od viška informacija i dokaza baš nikad glava ne boli…