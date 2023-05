‘TO JE NEZGODNO ZA HRVATSKU!’ Ovo je većini promaklo: Poslali u Zambiju ‘vuka u janjećoj koži’, čeka ga težak i poseban zadatak

Autor: Lucija Brailo

Hrvatska ima nešto više od 50 veleposlanika, 80-ak počasnih konzula te 20-ak generalnih konzula. Osnovni zadatak veleposlanika, ali i diplomacije uopće je promicanje ugleda Hrvatske u svijetu te uspostavljanje veze sa zemljama u kojima se veleposlanstvo nalazi, na kulturnoj, političkoj, gospodarskoj osnovi.

No, veleposlanici su tu i kako bi se bavili i nešto osjetljivijim i zahtjevnijim situacijama. Poput onih kada netko od hrvatskih državljana zapne u pritvoru, zatvoru ili ga pak pravosuđe neke zemlje ne pušta iz nekog razloga van granica svoje zemlje.

Najrecentniji primjeri su oslobađanje Hrvata Tomislava Prebega u rujnu prošle godine, zarobljenog od strane Rusa u blizini Mariupolja ili pak, diplomatska pomoć koja se trenutačno odvija u afričkoj Zambiji gdje je u tijeku suđenje osmero Hrvata pod sumnjom da su nelegalno htjeli posvojiti djecu iz DR Konga.





Neobična uloga hrvatskog diplomata

Međutim, ono što je nekako prošlo prilično ispod radara i mnogima promaklo je osoba koja se spominje kao glavni akter najzahtjevnijih operacija hrvatske diplomacije. Upravo je on poslan u Zambiju, no ono što je u najmanju ruku interesantno je da je poslan u svojstvu prevoditelja. On je Tomislav Bošnjak, hrvatski veleposlanik u Egiptu i Afričkoj uniji.

O čemu se zapravo radi?

Naime, vrlo je neobično da jedan od ponajboljih, najuspješnijih i najsposobnijih hrvatskih diplomata dolazi na neko suđenje u ulozi prevoditelja. Štoviše, Hrvatska ima veleposlanstvo u Južnoafričkoj republici koje pokriva i Zambiju, a ono što je posebno zanimljivo je da je veleposlanik Bošnjak poznat kao diplomat za “specijalne zadatke”.

Osim toga, veleposlanik Bošnjak radio je i kao savjetnik hrvatskog predsjednika Franja Tuđmana za Bosnu i Hercegovinu.

Radio na oslobađanju Prebega

Postavlja se zato legitimno pitanje: zbog čega je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo takvog čovjeka za činovnički posao prevođenja? Uostalom, nije slučajno on vodio izuzetno osjetljivu i uspješnu akciju oslobađanja Hrvata Prebega koji je bio zarobljenik u Rusiji kao pripadnik ukrajinske vojske.

Podsjetimo, hrvatski veleposlanik u Egiptu Tomislav Bošnjak Prebega je dočekao u Saudijskoj Arabiji. Gostujući u rujnu prošle godine u središnjem Dnevniku HTV-a rekao je da se na tom predmetu radilo iznimno dugo.









“Premijer Andrej Plenković aktivan je na ovom slučaju od početka svibnja i nije se postigao uspjeh jednostavno. Na slučaju je aktivno sudjelovala i Ukrajina i onda se dogodilo da se priključila saudijska strana i možda je to pridonijelo da se prelomi i dođe do razmjene, rekao je Bošnjak.

‘Vjerojatno je tako bilo najjednostavnije’

Zbog toga smo pitali političkog analitičara Denisa Avdagića da nam pojasni koji su mogući razlozi ovom potezu MVEP-a.

“Da budemo jasni, to je situacija u kojoj je teško definirati u kojem svojstvu poslati osobu u Zambiju. Imate neke diplomatske protokole. Poslati Bošnjaka u svojstvu prevoditelja vjerojatno je bilo najjednostavnije svima da ne kompliciraju situaciju, da se ne moraju raditi nekakvi dogovori s državom, a da se ipak pošalje čovjeka da vidi i izvidi situaciju”, kazao nam je politički analitičar Denis Avdagić.









On napominje da shvaća kako je interes javnosti velik u ovom slučaju, budući se radi o čak osmero hrvatskih državljana, međutim, ističe kako je obveza države brinuti o svojim građanima u inozemstvu i kada se radi o samo jednoj osobi. No, svejedno, i dalje nije sasvim jasno zbog čega uloga prevoditelja.

“Da, nije neki vrhunski pravnik da im može pomoći pri suđenju, ne vjerujem da je nešto posebno išao niti pregovarati s državnim strukturama jer na kraju krajeva, to nije niti moguće u ovom slučaju, budući da se radi o pravnom procesu. Tako da je tu relevantno samo ono što će biti presuda, sukladno zakonskim propisima”, ističe Avdagić koji kaže i kako nije neobično da se u ovakvim situacijama šalju diplomati koji će pokušati umiriti hrvatske državljane, s njima razgovarati i vidjeti postoje li nekakve olakotne okolnosti koje im mogu pomoći.

‘Postoje sigurno i vrsniji prevoditelji’

Međutim, analitičar ističe kako je siguran da Bošnjak u Zambiju nije poslan kao prevoditelj: “Posve sigurno nije, ja bih rekao da je to jasno svima, postoje sigurno i vrsniji prevoditelji!”

No, unatoč tome Avdagić smatra kako se ovime ne pokušava skriti ništa od hrvatske javnosti, već smatra da se tu prije radilo o izbjegavanju nekakvih diplomatskih protokola u kontaktu sa zambijskim vlastima.

“Da je on otišao tamo kao diplomat morao bi se službeno sastati sa zambijskim diplomatima. Ako je njegova misija jednostavno da razgovara, možda da izvuče neke dodatne informacije od Hrvata koji se tamo nalaze, možda da pomogne Ministarstvu u samoj procjeni na koji način će se na kraju uopće postaviti oko tog slučaja. Može biti više razloga, no ne možemo znati koji je točno”, objašnjava Avdagić i zaključuje:

“Kada bih nagađao, rekao bih da je lako moguće da je on zapravo poslan tamo da pomogne ministru Grliću Radmanu oko formiranja mišljenja na kraju o tom slučaju. Možda ih želi zatražiti neke informacije koje možda i nisu do sada izašle u javnost, možda da daju nekakva imena. Jako je teško i državi se postaviti u ovom slučaju jer ima obvezu brinuti o vlastitim građanima, dok je s druge strane činjenica da se radi o pravnom procesu. To je vrlo nezgodno!”