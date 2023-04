‘TO JE JAVNA TAJNA!’ Policajac otkriva mračnu priču o noćnim klubovima: ‘Pripazite na svoju djecu, povećajte oprez’

Autor: Iva Međugorac

Hrvatska policija pokušava raditi svoj posao, ali kadrova u policiji kronično nedostaje. To je tema o kojoj nitko ne progovara, barem ne dovoljno ozbiljno iako je situacija alarmantna, a sve to moglo bi se preliti na sigurnost građana, kaže naš dobro upućeni sugovornik komentirajući posljednja događanja u našoj zemlji uz opasku da se u policijskim redovima strahuje od novih obračuna u Zagrebu koji bi mogli biti ponukani ubojstvom Tomislava Sablje u zagrebačkom klubu Ritz.

Opreza nikad dosta

”Znate kako to ide, ova događanja vuku jedno za drugim, to je tako u kriminalnom miljeu, jedan oblik nasilje uvijek vodi prema novom obliku nasilja, i zato je potrebno povećati oprez. Ne odbacuje se mogućnost nastavka mafijaških obračuna, to treba imati u vidu”, smatra naš dobro upućeni sugovornik iz policijskih krugova te napominje kako i u Sabljinom slučaju još puno pitanja nije odgovoreno.

”Još je mnogo okolnosti koje treba razriješiti, prije svega što se tiče oružja. Pitanje je o kako je Sabljo svoj pištolj unio u klub, koliko su uopće ti noćni klubovi sigurni, tko radi u zaštitarskim službama sve su to važna pitanja, ali i teme kojima bi se vlast trebala pozabaviti. Ovo nije prvi ovakav incident u noćnom klubu, tamo izlaze mladi ljudi, tinejdžeri, i to je sustav u kojem vlada košmar, nema nikakvih pravila ni kontrola, svatko radi što želi, a svi mi u te iste klubove puštamo i našu djecu. Javna je tajna da se po raznim klubovima vrte ogromne količine droge, a osim toga pitanje je i tko sve te klubove vodi, često su i to ljudi iz podzemlja”, naglašava naš sugovornik koji smatra da je nužno pojačati i same kontrole na ulascima u noćne klubove, slično kao što se to radi na stadionima.





”Svi koji ulaze u klub trebali bi biti detaljno pregledani, i svi klubovi bi morali imati detektor metala, to mora biti preduvjet za otvaranje noćnog kluba”, kaže naš sugovornik. Prema njegovim riječima statistika kaže kako je Hrvatska sigurna država, a samim time i Zagreb siguran grad, no izvan tih brojki situacija na terenu ipak je ozbiljnija.

Obračuni na ovome neće stati

”Slučaj Sabljo definitivno se ne može smatrati izoliranim incidentom. Toga će biti jš i u budućnosti, ne treba se zavaravati time da će sve stati na ovome. Onaj tko to misli nema pojma o kakvim se tu tipovima radi. Policija čini sve što je u njihovoj moći, ali vi morate znati da policiji ne nedostaje samo kadrova, već i opreme, a osim toga tu imate i naše trulo sudstvo, odnosno zakonodavstvo. Da smo mi normalna i uređena država Sabljo nakon svega što je napravio ne bi ni bio na slobodi, niti bi izazivao incidente po noćnim klubovima” kaže naš sugovornik koji napominje i to da je Hrvatska posljednjih godina iznimno atraktivna mafijašima u regiji.

”To su ljudi koji se u našoj zemlji nastane nerijetko i sa krivotvorenim ispravama, a otkako smo ušli u Schengen mi smo za takve kriminalce još atraktivnija, a sa hrvatskom putovnicom takvim tipovima vrata Europe su doslovno otvorena. Oni mogu gdje ih je volja” objašnjava naš sugovornik te dodaje da organizirani kriminalci nerijetko koriste takozvane rupe u sustavu služeći se koruptivnim metodama pri čemu nude pripadnicima službe sigurnosti mito odnosno novčanu naknadu kako bi im osigurali pojedine stvari kao što su putovnice, domovnice ili neki drugi dokumenti.

”Naravno da i u samom sustavu ima takozvanog kukolja, to je isto cijeli jedan paralelni sustav ljudi koji dobivaju novac od kriminalaca, ne može jedan obični policajac krivotvoriti putovnicu, no i to je tema kojom se nitko ne bavi. Hrvatska je uz ostalo za takav oblik kriminala i za kriminalce iz regije pogodna i radi toga što ne postoji kontrola pa ni koordinacija s drugim sigurnosnim službama iz regije, odnosno ni tu nije uspostavljen kvalitetan sustav. I to se također zna, a pripadnici podzemlja odlično koriste rupe u sustavu”, smatra naš sugovornik.

Ubojstvo možda nije slučajnost

Da je situacija u takozvanom zagrebačkom podzemlju ozbiljna dalo se naslutiti još koncem svibnja 2021.godine kada je na Laništu raznesen stan Sabljina kuma Tomislava Sučića, jednoga od optuženih iz skupine Tebra koji je također Sablji pravio društvo u noći kada je ubijen. Nakon što je Sučiću raznesen stan u kojem se nalazila njegova supruga s djecom, dok je on za to vrijeme još bio u Remetincu navodno je planirana Sablkina likvidacija koja je doduše spriječena policijskom akcijom. I baš zato i naš sugovornik kaže da se ni ova situacija u Ritzu u startu ne može opisati kao splet slučajnih okolnosti, već da policija mora razmotriti sve okolnosti i provesti dubinsku istragu, kako bi se među ostalim zaštitila sigurnost građana kojima je zaštita po svemu sudeći potrebna i izvan glavnog grada, što se nedavno dalo primijetiti i u Splitu gdje je usred bijelog dana teško ozlijeđen Josip Čubelić koji je također od ranije poznat policije.

Pucnjava se odvila nedaleko od dječjeg vrtića i to baš u vrijeme kada su djeca išla kući. “Vrijeme i mjesto počinjenja ovakvog događaja upućuju na to da je sigurnost ugrožena, ali možemo reći da je u ovoj godini na području grada Splita ovo prvi zabilježeni pokušaj ubojstva. Nemamo zabilježenih ubojstava u ovoj godini. Također, u prošloj godini imamo zabilježen samo jedan slučaj ubojstva na području grada Splita i sedam pokušaja ubojstava, od kojih nijedan nije izvršen upotrebom vatrenog oružja. Možemo reći da je Split siguran grad”, rečeno je na ovu temu iz splitske policije. I to je još jedna potvrda priče o statistici koja nije zabrinjavajuća, no daleko od ovih brojki i policijskih statistika mafijaši se ipak okupljaju, droga se preprodaje i podzemlje djeluje, a onda kada se dogodi nešto ovako građanima statistički podaci ionako prestanu biti važni.