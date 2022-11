‘IZRAZ NAŠE SVETE MRŽNJE’ Ako Ukrajince rat ne ubije, ovo hoće! Nisu se Rusi povlačili bez razloga: ‘Istrunut će”

Ukrajina je na koljenima već mjesecima, no postoji jedna stvar koju u ovoj invaziji nisu doživjeli u ovim uvjetima. A to je ljuta zima.

Naime, pred nesretnim je Ukrajincima jedna od najgorih zima, ako ne i najgora koju su do sada doživjeli. Iscrpljeni ratom i neizvjesnošću, dočekali su niske i temperature i snijeg u katastrofalnoj situaciji.

Svi ruski napadi u posljednjih mjesec dana bili su usmjereni samo i isključivo na ideju da se Ukrajincima maksimalno oteža nadolazeće razdoblje, jer kako drugačije objasniti kontinuirane i uporne napade na energetsku mrežu, uoči zime. Tako Guardian piše da bi “ova zima mogla biti najbrutalnija u posljednjih 50 godina, budući da Rusi, u pokušaju da dođu do pregovora, masovnim udarima uništavaju energetsku infrastrukturu Ukrajine i tako ostavljaju milijune ljudi bez struje, vode i grijanja”.

Guardian u velikoj reportaži navodi kako stanovnici gradova koji su najbliže bojišnici, tako i u gradovima koje je Ukrajina nedavno oslobodila od ruske okupacije, zbog toga jedva sklapaju kraj s krajem.

“Već sam počela koristiti ‘burzhuiku‘”, rekla je Kateryna Sliusarchuk, 71 – godišnja stanovnica Hersona, aludirajući na ukrajinsku tradicionalnu domaću zavarenu metalnu peć, dok su temperature u Hersonu padale blizu nule.

“Naravno, svaki dan ću morati mahati rukama i tražiti drva da se zaštitim od hladnoće. A to neće biti lako u mojim godinama”, dodala je.

Njezini sumještani su nakon oslobođenja već počeli skupljati drva za ogrjev, no u tome imaju velikih problema, budući su u razorenoj zemlji, mnoga područja puna mina, spojenih žica i neeksplodiranih granata, zbog čega su i ukrajinske vlasti upozorile građane da ne idu u šumu bez konzultacija s vojskom.

Međutim, mnogima ne preostaje ništa drugo nego riskirati. Ako ih mina ne ubije, hladnoća bi mogla, piše Guardian.

Na problem nestanka struje i grijanja prošlog tjedna upozorila je i Svjetska zdravstvena organizacija koja je navela kako bi „uništavanje kuća i nedostatak pristupa gorivu ili električnoj energiji zbog oštećene infrastrukture moglo postati pitanje života ili smrti.”

Dok ljudi koji žive u kućama u Hersonu mogu ložiti drva – ako ih mogu nabaviti – oni koji žive u stanovima često se oslanjaju na stare sovjetske centralizirane sustave grijanja. Rusi su bombardirali mnoge termoelektrane u zemlji, koje su pumpale toplu vodu u radijatore stanova.

Osim toga, društvenim se mrežama proširila snimka s ruske državne televizije koja prikazuje ruskog zastupnika koji poziva ukrajinske da svrgnu predsjednika Volodimira Zelenskog. U snimci koju je podijelio američki novinar panel od nekoliko proruskih ličnosti raspravljao je o ratu u Ukrajini i trenutnoj strategiji napada Moskve.

Voditelj Roman Babajan kazao je da je ruska vojska sada “počela napadati plinsku infrastrukturu” diljem Ukrajine, a ruski političar Boris Černišov rekao je da su napadi jednostavno “odmazda”.

“To je izraz naše mržnje, naše svete mržnje”, dodao je.

Govoreći o Ukrajincima, rekao je: “Oni će ostati bez plina, bez svjetla i bez ičega drugog. Smrznut će se i istrunuti.”

Potom je Černišov pozvao stanovnike Ukrajine da izađu na ulice i “stanu na kraj nacističkom režimu Zelenskog”. Na njegove komentare nadovezao se bivši ukrajinski političar Vladimir Olejnik, koji je opisao ukrajinski narod kao “potlačen” i rekao da je Zelenski “terorist”. “Zelenski ispunjava sve kriterije terorista”, rekao je. “Sjećate se da su ga uspoređivali s Al-Qaidom, bin Ladenom – njegova sudbina je ista”, dodao je.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dimtro Kuleba objavio je isječak rekavši da pokazuje da je “poticanje na genocid ruske državne televizije u punom jeku” i pozvao na zabranu “propagande”.

Meanwhile in Russia: a lawmaker argues that the strikes against Ukraine’s critical infrastructure are meant to express Russia’s “holy hatred” towards Ukrainians and prompt them to overthrow Zelensky. Others pontificate that freezing Ukrainian civilians will prompt a capitulation. pic.twitter.com/5NXSxnl4B4

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 19, 2022