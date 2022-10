‘TO JE DOVOĐENJE RATA U HRVATSKU’! Milanović protiv dolaska ukrajinskih vojnika: ‘Kao vrhovni zapovjednik neću to odobriti’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik RH Zoran Milanović je na svečanoj inauguraciji rektora Sveučilišta u Zagrebu Stjepana Lakušića poručio da će biti protiv ideje da se u Hrvatskoj obučavaju ukrajinski vojnici.

“Ne podržavam tu ideju zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. Korektni smo, solidarni i to je to. Dalje od toga ne. Kao vrhovni zapovjednik neću to odobriti. Nisam čuo za prijedlog, ali unaprijed kažem to mi se ne sviđa, to je dovođenje rata u Hrvatsku”, poručio je Milanović.

“Unaprijed kažem nemojmo ići u to, a za sve što mislimo donirati – na to nemam utjecaja. To su materijalna sredstva, to određuje Vlada. To podržavam samo ako ćemo vrlo jasno dobiti zamjenska sredstva. Ne mogu podržati lišavanje krvotoka hrvatske obrane. Hrvatska obrana je na prvom mjestu, onda dugo ništa, onda NATO i onda ostali”, dodao je.





Kroz smijeh se osvrnuo i na današnji incident u Saboru kada je gotovo došlo do fizičkog obračuna između dvojice zastupnika – Mire Bulja i Hrvoja Zekanovića.

“Ne se tući u Saboru, izaći vani i lijepo se potući. Neka se konačno potuku, to je fora. Neće se oni nikad potući, posebno ne herojski Zekanović. Bulj ima srca, ali neće ni on jer ima i mozga”, kazao je.