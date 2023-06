‘TO JE BILO PO NEČIJEM NALOGU!’ Hrvatski konzul progovorio o Hrvatima iz Zambije: ‘Na njima sam vidio strah, čisti strah’

Autor: Dnevno.hr

Završila je saga s uhićenim hrvatskim državljanima u Zambiji zbog sumnje u trgovinu ljudima.

Nakon agonije koja je trajala od prosinca prošle godine, 4 para s posvojenom djecom stigla su u Hrvatsku.

Hrvatski konzul iz Pretorije Darijo Klasić u nedjelju je za Jutarnji izjavio da su parove opstruirali u pokušaju napuštanja Zambije.





Ovo je nešto novo

Prije napuštanja zambijskog zračnog prostora i slijetanja u Ljubljanu, navodno je došlo do birokratskih opstrukcija Zambijaca te se odradila složena operacija spašavanja hrvatskih državljana i djece.

Klasić je ustvrdio da su na kraju, nakon neizvjesne misije izvlačenja, svi zajedno stajali na aerodromu u Lusaki, glavnom gradu Zambije, i kroz prozor gledali kako s aviona koji hrvatske državljane vodi u slobodu prvo povlače most za ukrcavanje, a potom avion uzlijeće.

“Tad smo napokon odahnuli, ne mogu to opisati. Ali, do zadnjeg časa nismo znali što će biti, hoće li se oslobađajuća odluka suda poštivati ili će ih opet uhititi. Teško je to i shvatiti nekome iz Europe, ali stvari u Africi ne funkcioniraju baš tako kako smo mi navikli”, rekao je.

Zatim je ustvrdio da se opstruiralo:

“Od činovnika na sudu, Imigracijskog ureda do nisko rangiranih službenika na aerodromu, svi su kočili odlazak. Ovdje nisu bili zadovoljni presudom”, prepričao je Klasić.

Na pitanje kako su točno izgledale opstrukcije s kojima su se hrvatski parovi susretali, rekao je da ipak ne može ulaziti u detalje.









Ipak je dodao: “Sedam sati čekanja papirologije u Odjelu za imigracijsku službu u Ndoli, potom četiri sata čekanja na aerodromu prije polijetanja za Lusaku. Dakle, gotovo pola dana, 12 sati, čekanja za nekoliko papira i proceduru koja ne traje duže od pola sata”, rekao je.

Službenici na aerodromu u Ndoli, dodaje, po nečijem su nalogu otezali s dokumentima. Strahovali su Hrvati da bi neki nižerangirani službenik mogao u panici donijeti odluku zbog koje bi opet zaglavili u zemlji.

Dodao je za kraj: “Osjećalo se cijelo vrijeme da se procedura koči, da je veliki otpor. Postojala je realna mogućnost da ih opet zaustave i odvedu u zatvor. Na njima sam vidio strah, čisti strah”, rekao je između ostalog.