‘TO JE APSOLUTNO ŠOKIRALO PUTINA!’ Golemi ruski napad revoltirao Ukrajince, ali moglo bi biti suprotno: ‘On uništava sve redom, što je zapravo znak slabosti’

Autor: L.B.

Rusija je u četvrtak masovno raketirala najveće ukrajinske gradove, a padale su i granate na Kijev i Lavov. Ispalivši na desetke projektila, Rusi su napali Kijev, Lavov i Odesu na zapadu, ali i druge gradove diljem Ukrajine.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da su danas oborile 54 ruske krstareće rakete od 69 lansiranih u Ukrajinu. Tvrde i da je tijekom noći uništeno 11 dronova Shahed koji su lansirani iz istočnog smjera.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba tvitao je da ne postoji neutralnost u ratu u Ukrajini.





“Neutralnost znači stati na stranu Rusije”, smatra Kuleba.

Prkosna objava ukrajinskog Ministarstva obrane

Opisao je današnje bombardiranje kao “besmisleno barbarstvo”, nakon što su deseci ruskih projektila ponovno ispaljeni na Ukrajinu. Kijev tvrdi da je većina raketa oborena, ali su tri osobe ozlijeđene u glavnom gradu Ukrajine te da je nekoliko zgrada uništeno.

“Ovo su jedine riječi koje mi padaju na pamet kad vidimo kako Rusija ispaljuje još jednu raketu na mirne ukrajinske gradove uoči Nove godine. Ne može biti neutralnosti pred takvim masovnim ratnim zločinima. Neutralnost znači stati na stranu Rusije”, napisao je ukrajinski šef diplomacije na Twitteru.

Guverner regije Odese Maksim Marčenko je na Telegramu napisao da je ukrajinska protuzračna obrana oborila 21 projektil iznad regije.

“Jedinice protuzračne obrane oborile su 21 projektil iznad regije!!! Krhotine jedne od neprijateljskih raketa pale su na stambenu zgradu, srećom nije bilo žrtava. Nažalost, uslijed udara došlo je do oštećenja energetske infrastrukture, zbog čega su u regiji izvanredna isključenja struje. Sve službe su na terenu i rade”, napisao je Marčenko.

No, ukrajinsko ministarstvo obrane, revoltirano jutrošnjom serijom napada, oglasilo se prkosnom objavom.









“Ruski teroristi su za posljednje dane godine sačuvali jedan od najmasovnijih raketnih napada od početka sveobuhvatne invazije. Sanjaju da će Ukrajinci dočekati Novu godinu u mraku i hladnoći, ali ne mogu pobijediti ukrajinski narod”, napisali su na Twitteru.

Bjelorusija: ‘Oborili smo ukrajinski projektil’

Bjelorusko ministarstvo obrane je priopćilo da je njihova protuzračna obrana oborila ukrajinski projektil S-300 u graničnom području danas oko 10 sati po lokalnom vremenu. Bjelorusija krivi Ukrajinu za projektil.

Bjelorusija je pozvala ukrajinskog veleposlanika kako bi razgovarali o tvrdnjama da je ukrajinski projektil danas pao u Bjelorusiju, objavila je novinska agencija BelTA.









“Zahtijevamo da Ukrajina provede temeljitu istragu svih okolnosti lansiranja projektila, privede odgovorne pravdi i poduzme sveobuhvatne mjere kako bi spriječila ponavljanje takvih incidenata u budućnosti. To bi moglo dovesti do katastrofalnih posljedica za sve”, rekao je Anatolij Glaz iz bjeloruskog ministarstva vanjskih poslova

Ukrajina još nije službeno odgovorila na tvrdnje Bjelorusije.

‘Borbe u Ukrajini ne miču se s mrtve točke’

No, unatoč seriji napada pred Novu godinu, šef ukrajinskih obavještajaca tvrdi da se borbe u Ukrajini se ne miču s mrtve točke jer ni Ukrajina ni Rusija u ovom trenutku ne mogu značajno napredovati.

“Situacija je jednostavno zapela”, rekao je Budanov u intervjuu za BBC. Nakon što je ukrajinska vojska ponovno zauzela Herson u studenom, većina najžešćih bitaka vodila se oko Bahmuta u regiji Donjeck. Na drugim mjestima, čini se da su ruske snage u defenzivi, a zima je usporila ukrajinske kopnene operacije.

Budanov je rekao da je Rusija “sada potpuno u slijepoj ulici” i da trpi vrlo značajne gubitke te vjeruje da je Kremlj odlučio objaviti još jednu mobilizaciju vojnih obveznika. Također navodi kako ukrajinskim snagama fali resursa za napredak. “Jako se veselimo novim zalihama oružja i dolasku naprednijeg oružja”, rekao je Budanov.

Unutarnji problemi

Međutim, Ukrajina ima, čini se, i unutarnjih problema, budući je Oleksandar Mamaj, gradonačelnik središnjeg grada Poltave, osumnjičen zbog navodnog dijeljenja neodobrenih informacija o potezima ukrajinske vojske. Mamaj je navodno prenio obavještajne podatke o rasporedu ukrajinskih trupa, izvijestila je Služba sigurnosti Ukrajine (SBU).

U dokumentima koji se odnose na istragu navodi se da te informacije nisu “javno objavili Glavni stožer Oružanih snaga, Ministarstvo obrane ni druga ovlaštena državna tijela”. Lokalna izvješća dodaju da je Mamaj navodno otkrio formiranje nove ukrajinske vojne jedinice i podijelio adresu njezinog stožera. Kako se doznaje, u tijeku su pretresi zgrade Gradskog vijeća Poltave.

‘Rat u Ukrajini uzrokovao promjene u objavljivanju tajnih obavještajnih podataka’

Šef britanske špijunske agencije GCHQ Sir Jeremy Fleming tvrdi da je sukob u Ukrajini predstavljao veliku promjenu u objavljivanju tajnih obavještajnih podataka za informiranje javnosti. On kaže da je objavljivanje detalja zapadnih obavještajnih agencija o ruskom vojnom gomilanju uoči invazije pomoglo u suprotstavljanju narativu Moskve da Ukrajina prijeti svom susjedu. Međutim, govoreći za BBC, priznao je da se to pokazalo učinkovitijim na Zapadu nego u drugim dijelovima svijeta.

“Nema smisla prikupljati tajne obavještajne podatke osim ako ih ne upotrijebite.Velika promjena koju smo vidjeli tijekom ovog sukoba jest izvlačenje obavještajnih podataka i njihovo korištenje da bi se pokušalo potkopati takav narativ. Također, veći dio svijeta nije u potpunosti prihvatio taj argument. Koliko god mi znali da je to istinito, postoje i suprotne priče”, rekao je.

‘Ono što on sad radi, to je spaljena zemlja’

Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić komentirala je događaje koji su obilježili 2022. godinu, a posebice rat u Ukrajini.

“Ja mislim da Putinu ni u primisli nije bilo da bi rat mogao toliko dugo trajati i, s druge strane, da će se Zapad ujediniti. To je apsolutno šokiralo Putina. Nije se očekivalo da će ukrajinski narod odgovoriti toliko motivirajuće, što je i logično jer oni brane svoju zemlju, i da će imati takvog predsjednika – ne nekoga tko će u prvom tjednu rata nestati iz zemlje, nego nekoga tko vodi taj narod, tko se bori svakim danom i tko je tijekom rata i na vojnom i na političkom polju jako puno postigao”, kazala je Rakić.

Istaknula je i da je Zelenski uspio dobiti podršku širom svijeta: “Ta golema pomoć koja se stalno slijeva čini Ukrajinu vrlo respektabilnim protivnikom.”

S druge strane, smatra da je Putin napravio dosta pogrešaka.

“Ono što on sad radi, to je spaljena zemlja. On uništava sve redom, što je zapravo, možda ludo zvuči, znak slabosti. To znači da se više ne možete odrediti”, kazala je Rakić. Ističe i problem što Putin kontinuirano mobilizira vojsku koja nije obučena za rat. Upravo zato postoji bojazan od nove ruske ofenzive na proljeće 2023. godine.

Sastanak Putina i Xija

Ruski predsjednik trebao bi se sutra susresti i razgovarati s kineskim čelnikom Xi Jinpingom o “mnoštvu bilateralnih i regionalnih pitanja” putem videoveze. Putin i Xi će “razmijeniti mišljenja o akutnim regionalnim problemima – onima koji su bliži Rusiji i onima koji su bliži Kini”, priopćio je Kremlj.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nije dao nikakve dodatne pojedinosti. Moskva je nastojala produbiti svoje gospodarske, političke i sigurnosne veze s Pekingom otkako je u veljači poslala svoje oružane snage u Ukrajinu. Dvije zemlje potpisale su strateško partnerstvo “bez ograničenja” nekoliko dana prije nego što je Rusija pokrenula kampanju.

Peking je također povećao kupnju ruske nafte i plina otkako su europske zemlje prekinule veze s Rusijom, dok je Moskva javno podržala Xijevo stajalište o Tajvanu. Kremlj je optužio Zapad da pokušava izazvati sukob oko statusa samoupravnog otoka, koji Kina tvrdi kao svoj. Međutim, kineski predsjednik je povremeno iskazivao nesklonost prema ruskoj vojnoj kampanji u Ukrajini pa je tako i Putin u rujnu javno priznao da je njegov kineski kolega “zabrinut” zbog postupaka Rusije.