‘TO JE AGENDA NARUČENA IZVANA, ISTI JE RUKOPIS!’ Penava o Plenkoviću i Pupovcu: ‘Sjetimo se Sanadera, sve iza toga je jednako’

Autor: Dnevno.hr/E.P

Predsjednik DP-a Ivan Penava gostovao je na N1 televiziji gdje komentirao moguću suradnju s nekom od političkih opcija u Hrvatskoj, a posebno se dotaknuo suradnje Milorada Pupovca i Andreja Plenkovića. Poručuje kako postoji nečija agenda da situacija u Hrvatskoj bude takva kakva jest.

Dotaknuo se između ostalog svoje izjave o suradnji s HDZ-om koja je navodno digla buru na desnici i prekinula potencijalnu suradnju s Mostom.

Penava je tako komentirao i osvrt premijera Andreja Plenkovića na njegovu izjavu da je spreman koalirati s HDZ-om nakon izbora. “Dakle, puno toga je izrečeno što ne stoji, al po običaju to tako bude kad Andrej Plenković priča, ali bilo je i točnih činjeničnih podataka”, rekao je Penava.





Dodao je da Domovinski pokret u “politici zbog stvari koje u Hrvatskoj ne valjaju, s kojima se svakodnevno suočavamo, a ne zbog toga da se dokazujemo i nadjačavamo preko medija tko je veći Hrvat kako to kaže Andrej Plenković”, rekao je.

O suradnji s Plenkovićem

Na pitanje kako je moguće da će mu sad HDZ i Andrej Plenković odgovaraju kao koalicijski partneri jer tako nije bio slučaj na posljednjim parlamentarnim izborima, Penava kaže kako je on rekao da ne isključuje mogućnost suradnje s HDZ-om.

“Isti odgovor bi bio da su me pitali i isključujem li suradnju sa SDP-om. Ne isključujem”, objasnio je Penava.

Dobio je upit o suradnji s Katarinom Peović.

“Ni da ni ne”. Pojasnio je: “Dijemetralno smo suprotni, svjetonazorski i mislim da u toj priči mi nemamo što raditi”, kaže Penava.

“Da ne pričamo paušalno, trebali bi definirati suradnju, no mi svjetonazorski ne idemo skupa”, rekao je šef DP-a.









O SDSS-u i Pupovcu

Kaže da trenutno ne priča o stranci-HDZ-u, već isključivo o osobnostima političara. “Volio bih da mi netko kaže po čemu je Andrej Plenković, kroz suradnju sa SDSS-om veći Hrvat, ima li on to pravo reći ili se svrstati desno. Ja mislim da nema”, kaže Penava.

Također, naglašava kako je izjavu koja se spominje, da DP može koalirati s HDZ-om, ali ne s Plenkovićem je izgovorio bivši predsjednik DP-a Miroslav Škoro. “Je li to bilo mudro ili nije, ja uopće to ne želim komentirati. Prije svega meni je ta izjava politički nezrela, nepristojna, jer nalazimo se daleko od izbora i to se ne radi. Budući da sam bio u HDZ-u, jako dobro poznajem Andreja Plenkovića, i mogu reći da se tražila izlika. I da nije to rekao Miroslav Škoro, Plenković bi radio koaliciju sa SDSS-om jer je to bila agenda naručena izvana koju je, ako se sjetimo Ive Sanadera, isti je rukopis i sve iza toga je jednako”, kaže Penava.

Na pitanje bi li Hrvatska bila drugačija da su HDZ i DP na posljednjim izborima postigli dogovor, Penava kaže da mu je najlakše to objasniti na svom primjeru podsjećajući da je bio član HDZ-a.









“Dakle, Plenković voli istaknuti kako sam ja pokušao preuzeti HDZ na unutarstranačkim izborima, kad sam bio drugi čovjek te stranke i to je istina, kroz taj mehanizam pokušao sam zaustaviti odvlačenje HDZ-a u onom smjeru u kojem je on završio, kad govorimo o političkom spektru. No, zar netko misli da sam ja promijenio stavove u posljednjih mjesec dana kad sam govorio da smatram ancionalnom izdajom isporučivanje nafte Mađarskoj i zatvaranje rafinerije u Sisku”, kaže Penava.

Ne isključuje HDZ?

“Naveo sam i protuprirodni blud Andreja Plenkovića i SDSS-a, i sad ja koji trebam razmišljati o Domovinskom pokretu i Hrvatskoj trebam razmišljati kako? Reći da odbijam apsolutno suradnju s HDZ-om, a čije nam je članstvo jednim dijelom blisko po promišljanjima, a onda bi poslije trebao odbiti i suradnju sa SDP-om i Možemo. I trebam ostati sam, kao otok, u situaciji kad svi surađuju sa svima, jedino se traži od mene i DP-a da se fokusiramo na izbore koji su daleko i da sad kažem ne mi smo sami. Ne želim se dopustiti tu priču.”, kaže Penava.

Prepričao je, između ostalog, da su se članovi Domovinskog pokreta malo zabrinuli na te njegove izjave, ali misli da se “DP ne može ponašati kao neke druge stranke i apriori isključivati suradnju s drugim političkim stranka u trenutku kad imamo potpuni kaos iz aspekta suradnje”, zaključio je između ostalog predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

Podsjećamo, za godinu dana su na redu izbori za hrvatski i europski parlament, a na koncu godine i za predsjednika RH. DP je na posljednjim izborima osvojio 16 mandata i ušao u parlament kao oporbena stranka.