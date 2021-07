TO IDE PLENKOVIĆA? MILANOVIĆ O PROSLAVI OLUJE: ‘Neki žele izbjeći neugodnu situaciju na trgu u Kninu, bilo bi dobro da očvrsnu. I ja sam se mogao sakriti kao curica’

Autor: M.P.

U Ministarstvu hrvatskih branitelja u četvrtak, 15. srpnja 2021. održan je prvi sastanak Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnost i Dana hrvatskih branitelja koji će se u organizaciji Vlade RH održati 4. i 5. kolovoza u Kninu.

Organizacijski odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog program svečanog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu, a isti je usuglašen i s predstavnicima udruga hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata koji su nazočili sastanku.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ureda predsjednika Republike, Ureda predsjednika Hrvatskog sabora, Ureda predsjednika Vlade, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva hrvatskih branitelja, Glavnog stožera Oružanih snaga RH, Ravnateljstva policije, kao i gradonačelnik Grada Knina, predstavnici Hrvatske radiotelevizije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Vojnog ordinarijata u RH te udruga hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

Ove godine središnja svečanost 5. kolovoza održat će se stadionu NK Dinara, što će omogućiti nazočnost većeg broja hrvatskih branitelja, gostiju i uzvanika uz pridržavanje svih aktualnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu organizirat će se sukladno aktualnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za što će biti izrađen poseban epidemiološki okvir.

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Požegi komentirao protokol proslave Oluje.

“Ove godine idemo na stadion… Sudjelovat ću u tome iako ne vidim smisao postrojavanja na stadionu, koji je smisao na nejubilarnu godišnjicu dovoditi vojsku? Protokol se mijenjao godinama. Moja Vlada je prva otvorila to za branitelje, onda su bili oni nemiri. Pretpostavljam da neki žele izbjeći neugodnu situaciju za sebe na trgu u Kninu, no bilo bi dobro da malo očvrsnu, to je dobro za fitness. I ja sam se mogao sakriti kao curica, zbrisati negdje… Izađeš pred ljude, oni tebi, ti njima, pa opet ti njima i tako”, rekao je Milanović.