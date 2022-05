‘TO ĆE ODJEKNUTI’, JAVIO SE MATEJEV TATA! Prošao je kroz kobnu noć: ‘Postavljam si pitanja, imao sam osjećaj da nisam sam’

Autor: N.K

Nakon što je nestao u noći s 30. na 31. prosinac u Beogradu, Splićanin Matej Periš i dalje nije pronađen. Njegov nestanak pretvorio se u veliki misterij nakon što su se pojavile snimke nadzornih kamera, a koje svjedoče o njegovom vrlo neobičnom ponašanju.

Mladić je trčao ulicama Beograda, pokušavao zaustaviti taksi, a sve to da bi se naposljetku spustio prema rijeci Savi i nestao u mraku. Nakon toga, njega nije zabilježila niti jedna druga nadzorna kamera.

Sumnja se kako je Matej u rijeci, ali ta teorija nikada nije u potpunosti potvrđena. Njegov otac Nenad koji je u Beogradu bio tijekom cijele intenzivne potrage, sada se vratio u Split, a kako je rekao za Blic, i dalje se nada da će Matej biti pronađen te da je bitno da potraga za njim i dalje traje.

“Bitno je da potraga i dalje traje”

“Mnogo se ljudi zainteresiralo za slučaj, na društvenim mrežama otvoreno je mnogo grupa. Šalju snimke, informacije. Ja svaki dan imam neke aktivnosti koje se tiču potrage, ali i dalje nemam odgovor na ono što nas sve brine. Bitno je da još uvijek postoji potraga za njim i da se radi na tome da Matej bude pronađen”, kaže Nenad.

Prije nego što se vratio u Split, u Beogradu je proveo 75 dana, kako kaže, “više ništa nije kao prije”. On nije isti. Živi s time da ne zna gdje mu je sin, piše Blic.

“Živim prosječno. Funkcioniram nekako. Idem na posao, bavim se aktivnostima kojima sam se bavio i ranije. Naravno, to nije ni približno kako je bilo tada. Ne uživam ni približno u tome kao nekada, ali se trudim biti uključen u sve i biti koristan svojoj obitelji. Trudim se biti Nenad Periš. Bez obzira na to što osmijeha nema. Živim, radim… Mučno mi je, ali moram naprijed. Moram živjeti s tim da ne znam gdje je Matej”, objašnjava Periš.

“Imao sam osjećaj da nisam sam”

Matejeve sestre žive isto kao i njihov otac. U nadi da će vidjeti i ponovno zagrliti svog brata.

“Svi smo još u tome i očekujemo da dobijemo vijest, kakva god da je. Bez obzira na to što je prošlo puno vremena, nadamo se da će se enigma razriješiti, da će se neka vijest ili informacija dogoditi, da će se netko sjetiti nečega i da će to dovesti do kraja agonije koja traje četiri mjeseca”, kaže Nenad.

Nenad Periš broji dane. Dane od kada je posljednji put čuo sina. U komunikaciji je s prijateljima iz Beograda, a kako kaže, u Srbiji i Beogradu je imao kršćansko bratsko suosjećanje.





“Uvijek ću biti zahvalan ljudima koji su se poistovjetili sa mnom. Imao sam taj neki osjećaj da sam znao da nisam sam, da imam ljude koji žele pomoći na svaki način. Ta podrška, ono što osjećaju, što misle… To je jedan ljudski odnos. Hvala svima”, dodaje i naglašava da poruke podrške dobiva s čitavog Balkana – iz Bosne, Makedonije, Slovenije…

“Tisuću puta sam prošao kroz tu kobnu noć”

“Neizvjesnost otežava cijelu situaciju. Što dulje vrijeme odmiče, koliko god je bol teška čovjek se privikava, ali ta neizvjesnost koja se dogodi, ona otežava sve. Treba se samo držati istine, sve što se dogodi, prihvatit ću, a ja vjerujem da će Bog dati da se stvari riješe. Znam da će Matej na kraju biti na najboljem mjestu, ili sa svojom obitelji ili s Bogom. Mi moramo živjeti s tim, a ako bude sreće, ako se Matej vrati, to će biti događaj koji će odjeknuti. Ja se nadam, ali i svima zahvaljujem što su uz mene”, nada se Nenad Periš.

“Tisuću puta sam prošao kroz tu kobnu noć. Razmišljao što se dogodilo. Ali svaki put kada dođem do kraja, postavim sebi pitanja na koja nemam odgovor i to me opet vrati na početak priče… Na to da nemam odgovor što se dogodilo Mateju…”, rekao je Periš u intervjuu.