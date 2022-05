‘TO ĆE BITI JAKO LOŠ DAN ZA PUTINA, OVO JE VELIKO’ Pljušte reakcije na odluku Finske, Rusija već spremila prvi odgovor?

Na istoku i jugu Ukrajine odvijaju se žestoke borbe. Rusi napreduju, ali vrlo sporo, a Ukrajinci pružaju snažan otpor i na nekim dijelovima potiskuju rusku vojsku. Trenutne analize pokazuju kako su Rusi u velikoj prilici da okruže ukrajinsku vojsku, ali ukoliko to ne učine vrlo brzo, Ukrajinci bi se mogli dodatno ukopati i učvrstiti položaje. Četiri ruska regionalna guvernera podnijela su ostavke jer se zemlja priprema za utjecaj ekonomskih sankcija, piše Reuters. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je Macronu kako bi sukob između blokova do kojeg je došlo zbog krize u Ukrajini mogao postati veća i dugotrajnija prijetnja globalnom miru nego sama kriza. Zastupnički dom američkog Kongresa u utorak je odobrio više od 40 milijardi dolara pomoći Ukrajini kako bi se održavao nesmanjeni protok vojne pomoći i osnažila vlada u Kijevu dok se bori s ruskom invazijom.

Ključne događaje pratite na portalu Dnevno.

16:40 NATO saveznici imaju vježbe u Sjevernoj Makedoniji

Izuzetne slike snimile su danas poslijepodne pripadnike Sjevernoatlantskog saveza koji treniraju u Sjevernoj Makedoniji. Talijanski padobranci uočeni su kako skaču iz zrakoplova C-130 tijekom vježbi Swift Response 22 u vojnoj bazi Krivolak na Balkanu.Dolazi u trenutku kada Finska potvrđuje svoju kandidaturu za pridruživanje vojnom savezu, potez na kojem je Kremlj inzistirao da predstavlja izravnu prijetnju Rusiji.

16:15 Finski ministar: Rusija ne bi trebala biti ugrožena kandidaturom za NATO

Finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto inzistirao je na tome da pridruživanje Finske i Švedske vojnom savezu ne bi ugrozilo Rusiju, dodajući: “Mi smo zemlje koje vole mir.”

“Rusija se ne bi trebala osjećati ugroženo ulaskom Finske i Švedske u NATO – mi smo zemlje koje vole mir, održali smo mirnu granicu prema Rusiji i gledamo u budućnost kada se normalna suradnja može nastaviti s Rusijom”, rekao je ministar.

15:55 Izvješće: Rusija bi sutra mogla prekinuti isporuku plina Finskoj

Rusija bi u petak mogla zaustaviti isporuku plina Finskoj, navodi se u novinskom izvješću. Političari u zemlji upozoreni su na taj potez, izvijestio je finski list Iltalehti, pozivajući se na neimenovane izvore. List nije precizirao odakle je došlo upozorenje – a novinska agencija Reuters nije uspjela provjeriti informaciju. To dolazi nakon što su finski predsjednik Sauli Niinisto i premijerka Sanna Marin ranije objavili namjeru zemlje da traži članstvo u NATO-u “bez odgađanja”. Kremlj je odmah reagirao, opisujući postupke Finske kao vrijedne žaljenja i “definitivno” prijetnju Rusiji “i razlogom za simetričan odgovor”.

15:30 Šefica obavještajne službe: ‘To će biti loš dan za Putina’

Louise Jones, šefica obavještajne službe McKenzie Intelligence Services, dala je uvid u to kako bi NATO mogao izgledati ako se Finska i Švedska pridruže. Finska, koja obično zauzima neutralan stav, danas je najavila da će krenuti naprijed s ponudom za pridruživanje vojnom savezu – što je izazvalo veliku ljutnju Rusije.

Jones je rekla: “Da bismo razumjeli koliko je ovo veliki potez, moramo stvarno pogledati povijest NATO-a. Nastao je nakon Drugog svjetskog rata, pretežno fokusiran na zemlje Njemačke, Francuske, Velike Britanije i, naravno, SAD-a. Glavni cilj je bio suprotstaviti se Sovjetskom Savezu.”

Međutim, Jones je rekla da su nakon pada Sovjetskog Saveza 1990-ih, “baltičke države Estonija, Litva i Latvija, prilično brzo podnijele zahtjev za članstvo u NATO-u. “Zemlje poput Finske i Švedske, koje su zadržale dosta neutralnosti tijekom Hladnog rata, odlučile su nastaviti provoditi tu politiku.” Dodala je kako će spajanje dviju zemalja biti “loš dan za predsjednika Vladimira Putina”. Smatra, on to uopće nije htio, neutralnost Finske i Švedsje mu je jako odgovarala, ali sada malo toga može učiniti.

15:00 Putin: Zapadne sankcije protiv Rusije provociraju globalnu krizu

Sankcije koje je Rusiji nametnuo Zapad “provociraju globalnu krizu”, rekao je danas ruski predsjednik Vladimir Putin tijekom sastanka o ekonomskim pitanjima. “Njihovi tvorci, vođeni kratkoročnim i napuhanim političkim ambicijama te rusofobijom, najvećim dijelom idu protiv vlastitih nacionalnih interesa, ekonomija i dobrobiti svojih građana. To se vidi, prije svega, u naglom porastu inflacije u Europi”, rekao je Putin.

Prema Putinu, nastavak zapadne “opsesije sankcijama” neupitno će dovesti do “najtežih posljedica” za Europsku uniju, ali i za najsiromašnije zemlje svijeta. “Krivnja za to je na elitama zapadnih zemalja, koje su spremne žrtvovati ostatak svijeta kako bi zadržale globalnu dominaciju”, rekao je Putin pa dodao da se Rusija nosi s “vanjskim izazovima” koji su nastali kao posljedica zapadnih sankcija i da inflacija u Rusiji usporava. “Tjedni rast cijena je pao na 0.1%, to je vrlo blizu tjednoj stopi rasta koja odgovara procjeni inflacije ruske središnje banke”, rekao je Putin.

14:00 Gazprom obustavlja isporuku plina preko Poljske

Ruski energetski div Gazprom objavio je u četvrtak da više ne može izvoziti plin cjevovodom Yamal-Europa preko Poljske budući da je vlada u Moskvi zabranila poslovanje s vlasnikom poljske trase plinovoda. “Provedena je u djelo zabrana transakcija i plaćanja subjektima pod sankcijama. Za Gazprom to znači zabranu korištenja plinovoda u vlasništvu EuroPol GAZ-a za transport ruskog plina kroz Poljsku”, stoji u priopćenju ruske tvrtke.

Rusija je u srijedu navečer uvela sankcije Gazpromovim podružnicama u “neprijateljskim zemljama”, uključujući tvrtku za trgovinu, skladištenje i prijenos energije Gazprom Germaniju koju je Njemačka u travnju nacionalizirala kako bi osigurala opskrbu plinom. Zabranjeno je i poslovanje s vlasnikom poljskog dijela plinovoda Yamal-Europa kojim se ruski plin transportira u Europu.

Moskva je time uzvratila na kaznene mjere koje su SAD, EU, Švicarska i još neke zemlje uvele Rusiji zbog njezine invazije na Ukrajinu. Sankcionirane kompanije ne mogu sudjelovati u isporukama ruskog plina i s njima se ne smije poslovati, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Poljski EuroPol Gaz zarađuje na tranzitu ruskog plina i u zajedničkom je vlasništvu poljske plinske tvrtke PGNiG i ruskog Gazproma. Rusija je u travnju obustavila isporuku plina Poljskoj budući da je odbila novi mehanizam plaćanja plina u rubljama, ali poljski kupci i dalje su nabavljali ruski plin, koristeći obrnuti protok plina u Yamalu, iz Njemačke prema istoku. Prije Gazpromove objave cijene plina poskočile su u četvrtak ujutro na nizozemskoj burzi TTF oko 20 posto.

12:45 Kremlj reagirao na potez Finske

Kremlj je objavio da smatra odluku Finske da uđe u NATO prijetnjom Rusiji te da širenje tog obrambenog saveza “neće povećati sigurnost i stabilnost Europe, baš kao ni ostatka svijeta”. Finska je danas odlučila da će se prijaviti za članstvo u NATO-u, a glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je poručio da će ulazak Finske u NATO ići brzo. Kremlj poručuje da je Rusija “spremna odlučno odgovoriti bilo kojoj strani koja se pokuša uključiti u sukob u Ukrajini i omesti specijalnu vojnu operaciju”, kako službena Moskva naziva invaziju Ukrajine. Glasnogovornik Vladimira Putina, Dmitri Peskov, rekao je da “svi žele izbjeći direktan sukob NATO-a i Rusije”:

12:35 Ukrajinska vojska javlja o teškim borbama u Donbasu

Ruske snage pojačale su napade na istoku Ukrajine i izgleda da su postigle uspjehe na terenu u Donbasu, objavila je ukrajinska vojska. “Neprijatelj nastavlja napadati u istočnoj operativnoj zoni u cilju uspostave pune kontrole nad regijama Donjeck, Luhansk i Herson i zadržavanja kopnenog koridora do privremeno okupiranog Krima”, objavio je ukrajinski glavni stožer u izvješću o stanju na bojištu. Po tom izvješću, ruski napadi na Donbas fokusirani su na gradove Sjeverodonjeck, Liman, Bahmut, Avdivku i Kurahove te Rubižne, koji je već velikim dijelom pod ruskom okupacijom. “U području Sjeverodonjecka, neprijatelj izvodi napade na Kudrjašivku i Sjeverodonjeck i ima djelomične uspjehe”, objavila je ukrajinska vojska. Moskva u međuvremenu jača svoje snage na bojišnici kod grada Slovjanska, jedne od najvažnijih meta ruske ofenzive u Donbasu. Po izvješću, oko 300 dodatnih ruskih vojnih vozila raspoređeno je u tom području pred nove napade.

12:20 Tisuće civila ubijeno je u jugoistočnom gradu Mariupolju

Tisuće civila ubijeno je u jugoistočnom gradu Mariupolju, a pravi razmjer navodnih zločina tek treba biti otkriven”, rekla je visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava Michelle Bachelet. Njezin ured istražuje ​​navode o kršenju međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava u Ukrajini, “od kojih mnogi mogu biti ratni zločini.

11:40 Medvedev: Ovo bi moglo eskalirati u nuklearni rat

Dmitrij Medvedev poručio je na Telegramu da pumpanje Ukrajine oružjem povećava vjerojatnost sukoba između NATO-a i Rusije te da bi to moglo eskalirati u nuklearni rat. “To bi bio katastrofalan scenarij za sve”, napisao je, prenosi TASS. “Ubacivanje oružja u Ukrajinu, obuka njezinih trupa za korištenje zapadne opreme, slanje plaćenika i izvođenje vježbi zemalja saveza u blizini naših granica povećavaju vjerojatnost izravnog i otvorenog sukoba”, poručio je.

11:35 Eksplozija vojnog skladišta baruta u Rusiji

U regiji Kabarovsk, na krajnjem istoku Rusije, došlo do eksplozije vojnog skladišta baruta. Prema informacijama najmanje jedna osoba je mrtva i više je ozlijeđenih.

11:30 Orban ponudio Putinu da se mirovni pregovori održe u Budimpešti

Mađarske vlasti ponudile su održavanje mirovnih pregovora u Budimpešti, izjavio je to mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto. O odnosima s Rusijom Szijjarto je rekao: “Nekoć smo imali pragmatične odnose. Od početka rata premijer Orban je razgovarao s Putinom. Premijer je ponudio da Budimpešta bude domaćin mirovnih pregovora”.

9:23 Institut za rat objavio je najnoviju analizu i kartu sukoba u Ukrajini

“Ruske snage nisu napravile nikakav značajniji napredak nigdje u Ukrajini 11. svibnja, a ukrajinske snage zauzele su područja sjeveroistočno od Harkiva. Ukrajinska protuofenziva sjeverno od grada Harkiva prisilila je ruske trupe na obranu.

Ruski napori duž južne osovine te u Donjeckoj i Luganskoj oblasti su u zastoju, a ruske snage nisu postigle nikakav značajniji napredak”, stoji u analizi.

NEW: #Russian forces did not make any significant advances anywhere in #Ukraine on May 11, and Ukrainian forces took further ground northeast of #Kharkiv.

Read this evening’s report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/pTc4n4O9wh pic.twitter.com/7cyOm4n3Qf

— ISW (@TheStudyofWar) May 11, 2022