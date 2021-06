TLO NE MIRUJE: Ponovno se treslo kod Siska, građani uznemireni: ‘Al’ je grunuo’, ‘Cijela kuća se tresla’

EMSC javlja da je kod Siska zabilježen potres magnitude 2,6 po Richteru.

Potres se dogodio u 19:45 na dubini od 5 kilometara.

Epicentar potresa je 30 kilometara jugoistočno od Zagreba i 18 kilometara južno od Velike Gorice.

“Al je grunuo”, “Dva jaka udara” i “Cijela kuća se tresla”, neki su od komentara koje su građani napisali na stranicama EMSC-a.

Felt #earthquake (#potres) M2.6 strikes 30 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 27 min ago. Please report to: https://t.co/hfnLXmIWba pic.twitter.com/Aa0nl6roLn

— EMSC (@LastQuake) June 4, 2021