TLO NE MIRUJE: Jutros novi potres kod Petrinje: ‘Zatutnjalo i zdrmalo. Buđenje, nema spavanja…’

Kako javlja Seizmološka služba, jutros u 4 sata i 37 minuta seizmografi su zabilježili slab potres s epicentrom 8 km jugozapadno od Petrinje.

Magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III stupnja EMS ljestvice.

Na stranicama EMSC-a građani pišu komentare.

“Jak udar i ljuljanje. Ovo je oko 3”, “Cepaj roki, ionak nisam spavala!”, “Zatutnjalo i zdrmalo. Buđenje, nema spavanja…”, neki su od dojmova nakon potresa koji je probudio mnoge.

