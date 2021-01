TLO I DALJE PODRHTAVA: Vatrogasne snage iz 19 županija na terenu, započelo uklanjanje tornja sa zvonika sisačke katedrale

Seizmografi i dalje bilježe podrhtavanja. Nakon potresa magnitude 2,3 u 23:11 s epicentrom 20-ak kilometara od Siska, uslijedio je do jutra niz od desetak potresa magnitude 2 ili slabije.

10:27 Vatrogasne snage iz 19 županija neprestano na terenu

Na području pogođenom potresom neprestano djeluju i vatrogasne snage. Ukupno su u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz 19 vatrogasnih zajednica županija.

Vatrogasne snage su tijekom 8. siječnja nastavile sa aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života.

Prema obrađenim podacima 8. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano 567 vatrogasca sa 125 vatrogasnih vozila, a evidentirano je 549 vatrogasnih intervencija.

Na području Vatrogasne operativne zone (VOZ) Glina su angažirane snage s područja VZŽ Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorska, Šibenko-kninske i IVP Split, Zadar i Šibenik sa ukupno 236 vatrogasaca, 32 vatrogasnih vozila, a evidentirano je 78 intervencija.

Na području VOZ Sisak su angažirane snage s područja VZŽ Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Požeško-slavonske, Varaždinske, Zagrebačke i Virovitičko-podravske županije sa ukupno 166 vatrogasaca, 35 vatrogasnih vozila, a evidentirano je 230 intervencije.

Na području VOZ Petrinje su angažirane snage s područja VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Ličko-senjske, Dubrovačko-neretvanske, Grada-Zagreba, Osječkobaranjske, Istarske i IVP Dubrovnik sa 165 vatrogasaca, 58 vatrogasnim vozilom, a evidentirane su 241 intervencije.

Skidanje križa sisačke katedrale

Od značajnih intervencija koje su odrađene zajedno sa ostalim službama na terenu ističemo skidanje križa sa sisačke katedrale (JVP Zagreb i JVP Sisak).

Započeli smo uklanjanje tornja sa zvonika katedrale u Sisku. Skidanje se radi u fazama. Prva faza je uklanjanje ostataka žbuke i cigle te osiguranje gurtnama zidanog zvonika od urušavanja. Druga faza je skidanje križa sa tornja i treća faza osiguranje samog tornja i skidanje istog u cijelosti. Skidanje tornja vrši se na sličan način kao i na Zagrebačkoj katedrali. Danas se planira izvršiti treća faza uklanjanja cijelog tornja, i nakon toga uklanjanje zvona iz zvonika. Radove izvode djelatnici JVP grada Zagreba, specijalistički tim za spašavanje iz dubina i s visina. Spašavanje iz ruševina odrađuje se u suradnji sa JVP Grada Siska, poduzećem Mamut Zagreb, PU Sisačko-moslavačka i djelatnika župe – rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih.

Danas će na terenu biti angažirano 523 vatrogasaca sa 108 vatrogasnih vozila.

9:30 Posljednji zabilježen potres bio je magnitude 1,6 po Rihcteru

Map of felt reports received so far following the #earthquake M1.6 in Croatia 46 min ago pic.twitter.com/OS0TfSeQE5

— EMSC (@LastQuake) January 9, 2021