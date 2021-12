‘TKO ZNA BOLJE, ŠIROKO MU POLJE!’ Bivši šef Sabora o godini na Markovom trgu: ‘A šta će Jandroković u ovim prilikama… Bilo je toga i u moje vrijeme, ali ne toliko’

Autor: Daniel Radman

Iza hrvatskog Sabora još je jedna godina, prilično burna. Tenzije između oporbe i vladajućih bile su visoke, kako među saborskim zastupnicima, a osobito kad bi u “goste” na aktualni sat došao predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Da je u Saboru daleko napetije nego u nekim prošlim vremenima potvrdio nam je saborski veteran Luka Bebić. “Barba Luka”, kako se u medijima zvalo bivšeg predsjednika Sabora, zna o čemu govori. Na Markovom trgu odradio je šest mandata…

“Smatram da se Sabor sve više pretvara u neke osobne razračune, etikete i vrijeđanja među saborskim zastupnicima, pogotovo između pojedinih stranaka. Oni koji pribjegavaju osobnom etiketiranju i vrijeđaju, mišljenja sam, zapravo na na taj način kompenziraju nedostatak argumenta u raspravi. Valjda misle da će osobnim uvredama dobiti nekakve političke poene. Smatram da to nije u redu, trebalo bi imati malo više pristojnosti i poštovanja prema kolegama i kolegicama u tim raspravama”, reći će nam Bebić.

“Bilo je toga i u moje vrijeme”

Ipak, priznaje i on da ni u njegovo vrijeme nije bilo baš sve savršeno.

“Bilo je toga kad sam ja bio u Saboru, ali ne u tolikoj mjeri kao što je sada! Sada je to glavno. One diskvalifikacije, u smislu “ništa ne valja”, “ništa niste napravili”… A ja kažemo ovako: ako uzmemo neku gradaciju od nula do sto, a ništa je ništa, pa nije valjda na nitko ništa nije radio. Nije istina. Pa ako se nije radilo za sto, onda je bilo barem za 13 ili za 17, a ne nula. Treba biti kritičan, polemizirati, sve je to u redu. Ali, ne diskvalifikacijama. A u saborskim sjednicama možete samo to slušati i gledati.”

“Tko zna bolje, široko mu polje”

Imao je Bebić poruku, i za vladajuće i za oporbu.

“Ne bih sad ulazio kakve su kvalitete odluka, ali bih se osvrnuo na uzajamne diskvalifikacije. Pa je li normalno da ako Vlada predlaže neki zakon koji se može kritizirati, nadopunjavati, podnijeti amandman, da oporba bude generalno protiv toga! Znači, ono što je dobro treba prihvatiti. A isto tako vladajuća većina treba prihvatiti kvalitetne i dobre prijedloge ako dođu iz redova oporbe. Ja znam da svi vole da oni budu ‘ti’, ali nitko ne smeta nikome. “Tko zna bolje, široko mu polje”, poručuje Bebić.

Za kraj, prokomentirao je svog nasljednika na čelu sabora, Gordana Jandrokovića.









“A šta će on u ovim prilikama koje sada vladaju u Saboru, uz svu tu napetost i osobne trzavice i netrpeljivosti…. Mislim da on to dosta dobro nastoji prevladati. Ljudi sa svog stajališta prosuđuju, ali gdje je tu objektivna prosudba? Još se dobro i nosi… Teško je voditi Sabor, bio sam u šest saziva, i potpredsjednik i predsjednik, znam kako mu je”, kratko će Bebić.