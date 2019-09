TKO TU KOME LAŽE? Ćorić odgovorio Grmoji na zastupničko pitanje o Fondu, Plenković stopirao odgovor zbog koalicije?

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost glavna je tema već nekoliko dana, a u fokusu su se našli direktor Dubravko Ponoš, koji je danas na konferenciji za novinare dao svoj mandat na raspolaganje.

Podsjećamo, sve je krenulo zbog prijetnji koje je Ponoš prije godinu dana uputio Mislavu Kotarcu, a o čemu je naš portal pisao još prije pola godine. Iako se danas svi pretvaraju da ništa nisu znali, istina je daleko od toga. Naime, Mostov zastupnik Nikola Grmoja 1. travnja uputio je resornom ministru Ćoriću i premijeru Plenkoviću zastupničko pitanje koje je glasilo: “Što ćete poduzeti u vezi sa sumnjama na sukob interesa i zloporabu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u vezi s postupanjem i prijetnjama direktora Fonda Dubravka Ponoša prema zaposlenicima i, konkretno, prema predstavniku Radničkog vijeća Mislavu Kotarcu, o čemu ste osobno obaviješteni?”

Grmoja do današnjeg dana nije dobio odgovor, no nove informacije koje su danas isplivale bacaju jedno sasvim novo svjetlo na cijelu priču. Naime, zastupnik Grmoja danas nam je rekao kako su jutros u Saboru saborski zastupnici pritisnuli resornog ministra kako bi diznali zašto nije odgovorio na sporno pitanje. Ministar Ćorić je, pak, rekao, kako je on na pitanje odgovorio 3. svibnja te ga nakon toga uputio Vladi. Vlada ga nikada nije proslijedila Saboru, odnosno zbog toga Grmoja nikada nije dobio odgovor na svoje pitanje.

Kako stvari stoje, Plenković je nekoga želio zaštititi, a evidentno je da su to njegovi koalicijski partneri iz čijih je redova i sam kontroverzni direktor Dubravko Ponoš, koji je jučer u stranci dao ostavu na sve funkcije.

“Ako je istina to što je ministar izjavio, to bi značilo da su Vlada, odnosno premijer ‘zadržali’ odgovor na moje zastupničko pitanje kako se ne bi ugrozila stabilnost koalicije s HNS-om”, rekao je Grmoja.