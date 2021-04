TKO TU KOGA? Smijenjena čelnica zagrebačkog Stožera u šoku: Ne osjećam se dobro, svi su za mjeru obveznog nošenja maski znali u 10 ujutro

Autor: Mia Peretić

Bivša načelnica Stožera civilne zaštite Grada Zagreba Olivera Majić je u šoku.

“Ne osjećam se fizički dobro. Trenutačno u ruci držim e-mail poslan svima jučer ujutro u 9.53 sata u kojem je stajala mjera o prijedlogu obveznog nošenja maski na otvorenom. Sa mnom nakon toga nitko nije razgovarao, o svemu doznajem iz medija. Evo, sad slušam Ivicu Lovrića na televiziji i ne osjećam se dobro”, rekla je Majić za Jutarnji list nakon što ju je jučer s čela zagrebačkog Stožera smijenila trenutna vršiteljica dužnosti gradonačelnice Zagreba Jelena Pavičić Vukičević stavivši sebe na čelo Stožera.

Dvije stvari o kojima govori Majić su ključne.

Mail koji spominje poslan je 31.3. u 9:53, kako uostalom navodi, a Dnevno.hr je u posjedu dotične prepiske koju je Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar uputio prema zagrebačkom Stožeru. U cc-u maila su Zvonimir Šostar, još neki djelatnici ‘Štampara’ i Jelena Pavičić Vukičević.

Svi su sve znali još ujutro?

U njemu jasno piše da ‘zbog pogoršanja epidemiološke situacije NZJZ Andrija Štampar predlaže na razmatranje uvođenje nužnih epidemioloških mjera’, među kojima je i obvezno nošenje maski na otvorenom prostoru.









Dakle, ako se radi o autentičnoj prepisci, svi su za prijedlog koji je izazvao kontroverze znali još ujutro, a reagirali tek nakon što se poslijepodne digla bura, a u čudu ostao i Nacionalni stožer.

Drugo, Majić spominje kako u čudu sluša izjavu pročelnika Ivice Lovrića koji je u gostovanju na N1 televiziji rekao ‘da prijedlog odluke nije donesen u suradnji s Pavičić Vukičević’, a na pitanje tko je donio tu odluku odgovara da ‘postoje neke informacije da je to bilo u dogovoru s članovima Nacionalnog stožera, a da gradski to samo predloži. Vidjeli smo da su se iz Nacionalnog stožera ogradili na neki način od te odluke. Ostat će pomalo i enigma tko je to i zašto donio’.

Odbacio je svaku mogućnost da se ta mjera povukla zbog kampanje jer, kaže, bilo bi to neodgovorno.









No, o kojoj enigmi točno govori Lovrić ako je Pavičić Vukičević prijedlog mjere o obveznom nošenju maski na otvorenom u mailu dobila već oko deset sati ujutro? Zašto ju je Zvonimir Šostar, poprilično nedvosmisleno najavio oko podneva?

‘U šoku sam!’

Majić nadalje za Jutarnji tvrdi da s njom o tome nitko nije razgovarao te da ona zapravo ništa ne zna, niti može išta reći, osim da je izvan sebe.

“Ja situaciju s pandemijom shvaćam ozbiljno. Dajte mi nekoliko dana da skupim sve mailove i prepisku jer svi su to znali još ujutro i nisu me ni o čemu informirali. U šoku sam” ponovila je Majić nakon što je čula Lovrića koji govori da odluka nije bila donesena u suradnji s Jelenom Pavičić Vukičević.